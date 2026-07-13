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Манчестър Юнайтед взема халф от Астън Вила

Манчестър Юнайтед взема халф от Астън Вила

13 Юли, 2026 17:30 370 0

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  • футбол-
  • трансфер

Клубът е постигнал и устно споразумение с Тилеманс, чийто договор с Астън Вила е до 30 юни 2028 г.

Манчестър Юнайтед взема халф от Астън Вила - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед е близо до подписване с халфа на Астън Вила - Юри Тилеманс. „Червените дяволи“ са активирали опцията за откупуване на 29-годишния белгийски национал срещу сумата от 41 милиона евро, разкри трансферният гуру Фабрицио Романо.

Клубът е постигнал и устно споразумение с Тилеманс, чийто договор с Астън Вила е до 30 юни 2028 г.

Миналия сезон Тилеманс изигра 25 мача от Висшата лига и направи четири асистенции. Той се представи отлично и на Мондиал 2026, където с капитанската лента изведе Белгия до четвъртфиналите на турнира. Халфът пропусна мача с Испания, след като се контузи на загрявката, а отборът му загуби с 1:2.


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