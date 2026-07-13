Манчестър Юнайтед взема халф от Астън Вила

Манчестър Юнайтед е близо до подписване с халфа на Астън Вила - Юри Тилеманс. „Червените дяволи“ са активирали опцията за откупуване на 29-годишния белгийски национал срещу сумата от 41 милиона евро, разкри трансферният гуру Фабрицио Романо.
Клубът е постигнал и устно споразумение с Тилеманс, чийто договор с Астън Вила е до 30 юни 2028 г.
Миналия сезон Тилеманс изигра 25 мача от Висшата лига и направи четири асистенции. Той се представи отлично и на Мондиал 2026, където с капитанската лента изведе Белгия до четвъртфиналите на турнира. Халфът пропусна мача с Испания, след като се контузи на загрявката, а отборът му загуби с 1:2.
🚨💣 BREAKING: Youri Tielemans to Manchester United, HERE WE GO! 🔴🇧🇪— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026
United activate €41m release clause into Tielemans’ contract at Aston Villa, verbal agreement also with Belgian midfielder.
Andrey Santos done + Tielemans next after Éderson deal called off on Friday. 📈 pic.twitter.com/e8XdKmrgzg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА