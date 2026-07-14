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Ерлинг Холанд разбуни социалните мрежи с ексцентричен сувенир от Световното

Ерлинг Холанд разбуни социалните мрежи с ексцентричен сувенир от Световното

14 Юли, 2026 13:19 930 4

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Футболната звезда на Манчестър Сити се завърна в Норвегия с препариран енот и бутилка алкохол, предизвиквайки буря от коментари онлайн

Ерлинг Холанд разбуни социалните мрежи с ексцентричен сувенир от Световното - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След като представи Норвегия на Световното първенство по футбол през 2026 година, Ерлинг Холанд се превърна в главен герой не само на терена, но и извън него. При пристигането си на родна земя, нападателят на Манчестър Сити изуми всички, появявайки се на летището с... препариран енот под мишница и бутилка алкохол в ръка.

Снимките на Холанд с необичайния му спътник мигновено обиколиха социалните мрежи, където фенове и любопитни наблюдатели не пропуснаха да изразят своето удивление. Мнозина определиха сувенира като "най-странния футболен трофей", виждан някога след национално участие. Реакциите варираха от искрено недоумение до остроумни шеги и мемета, които заляха интернет пространството.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от RapTV (@rap)


Въпросът "Защо точно енот?" се превърна в хит сред коментарите. Докато някои се забавляваха с избора на Холанд, други се чудеха дали не се крие по-дълбок смисъл зад този ексцентричен сувенир. Едно е сигурно – нападателят успя да привлече вниманието далеч отвъд футболните среди.

Припомняме, че норвежкият национален отбор записа впечатляващо участие на Мондиал 2026, достигайки до четвъртфиналите, където драматично отстъпи на Англия след обрат. Въпреки загубата, Холанд и съотборниците му оставиха трайна следа в историята на норвежкия футбол.


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