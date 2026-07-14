Ерлинг Холанд разбуни социалните мрежи с ексцентричен сувенир от Световното

След като представи Норвегия на Световното първенство по футбол през 2026 година, Ерлинг Холанд се превърна в главен герой не само на терена, но и извън него. При пристигането си на родна земя, нападателят на Манчестър Сити изуми всички, появявайки се на летището с... препариран енот под мишница и бутилка алкохол в ръка.

Снимките на Холанд с необичайния му спътник мигновено обиколиха социалните мрежи, където фенове и любопитни наблюдатели не пропуснаха да изразят своето удивление. Мнозина определиха сувенира като "най-странния футболен трофей", виждан някога след национално участие. Реакциите варираха от искрено недоумение до остроумни шеги и мемета, които заляха интернет пространството.

Въпросът "Защо точно енот?" се превърна в хит сред коментарите. Докато някои се забавляваха с избора на Холанд, други се чудеха дали не се крие по-дълбок смисъл зад този ексцентричен сувенир. Едно е сигурно – нападателят успя да привлече вниманието далеч отвъд футболните среди.

Припомняме, че норвежкият национален отбор записа впечатляващо участие на Мондиал 2026, достигайки до четвъртфиналите, където драматично отстъпи на Англия след обрат. Въпреки загубата, Холанд и съотборниците му оставиха трайна следа в историята на норвежкия футбол.