100 000 посрещнаха националния отбор на Норвегия след Мондиала

Националният отбор на Норвегия се завърна у дома след участието си на Световното първенство по футбол през 2026 година, съобщава ESPN.

В публикувано в социалните мрежи видео се вижда как футболистите и членовете на щаба са се струпали до илюминаторите, за да наблюдават военните самолети, които ескортират полета им до Осло, където ги очаква официално посрещане от кралското семейство.

Нападателят Ерлинг Холанд пък слезе по стълбичката на самолета, носейки плюшен енот с празна бутилка в лапите – препратка към станал шеговит символ по време на турнира.

В Осло националите бяха посрещнати от близо 100 000 привърженици.

Членове на кралското семейство се присъединиха към феновете за вече превърналото се в традиция „викингско гребане“, което доби популярност по време на шампионата. Престолонаследникът Хокон поведе ритуала, удряйки по барабан по същия начин, както капитанът Мартин Йодегор и Холанд правеха след победите на Норвегия на Световното първенство.

Тържествата включваха и парад с открит автобус. По време на празненствата футболистите и феновете си благодариха взаимно за историческото представяне на Мондиал 2026 – достигането до четвъртфиналите, където Норвегия отстъпи на Англия с 1:2 след продължения.