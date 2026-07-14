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100 000 посрещнаха националния отбор на Норвегия след Мондиала

100 000 посрещнаха националния отбор на Норвегия след Мондиала

14 Юли, 2026 16:00 665 3

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  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Нападателят Ерлинг Холанд слезе по стълбичката на самолета, носейки плюшен енот с празна бутилка в лапите – препратка към станал шеговит символ по време на турнира

100 000 посрещнаха националния отбор на Норвегия след Мондиала - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Норвегия се завърна у дома след участието си на Световното първенство по футбол през 2026 година, съобщава ESPN.

В публикувано в социалните мрежи видео се вижда как футболистите и членовете на щаба са се струпали до илюминаторите, за да наблюдават военните самолети, които ескортират полета им до Осло, където ги очаква официално посрещане от кралското семейство.

Нападателят Ерлинг Холанд пък слезе по стълбичката на самолета, носейки плюшен енот с празна бутилка в лапите – препратка към станал шеговит символ по време на турнира.

В Осло националите бяха посрещнати от близо 100 000 привърженици.

Членове на кралското семейство се присъединиха към феновете за вече превърналото се в традиция „викингско гребане“, което доби популярност по време на шампионата. Престолонаследникът Хокон поведе ритуала, удряйки по барабан по същия начин, както капитанът Мартин Йодегор и Холанд правеха след победите на Норвегия на Световното първенство.

Тържествата включваха и парад с открит автобус. По време на празненствата футболистите и феновете си благодариха взаимно за историческото представяне на Мондиал 2026 – достигането до четвъртфиналите, където Норвегия отстъпи на Англия с 1:2 след продължения.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Норвегия

    3 4 Отговор
    Е студ зверски. Какво правят тия хора толкова на север? Защо са се заделили там?

    Коментиран от #3

    16:12 14.07.2026

  • 2 Помнещ

    4 1 Отговор
    Някога и при нас беше така. Ех, спомени, спомени!

    16:27 14.07.2026

  • 3 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Норвегия":

    В Норвегия в момента е по-горещо от България. В момента е над 30 градуса на много места в Норвегия.

    17:00 14.07.2026

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