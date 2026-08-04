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Веселин Маринов на 65!

Веселин Маринов на 65!

4 Август, 2026 02:45 5 157 10

  • веселин маринов-
  • рожден ден

Вижте подробности от биографията на певеца

Веселин Маринов на 65! - 1
Снимка: Фейсбук
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 4 август, рожден ден празнува един от най-обичаните български поп певци — Веселин Стефанов Маринов (роден на 4 август 1961 г. в Пoлски Тръмбеш). Вижте подробности от биографията му:

Ранни години и пътят към сцената

Маринов започва да се занимава с музика в 7-и клас – първо свири на барабани, после става певец и композитор в ученическа група.

През 1981 г. е поканен да бъде вокалист на рок‑групата Импулс, дебютирайки официално през декември 1982 г. във Видин с песента „Среднощна музика“.

През 1984 г. претърпява две операции на гласните струни, което го принуждава да напусне групата.

Възходът като соло изпълнител

През 1987 г. издава дебютния си албум „От любов“, а през 1990 г. – „За любовта“, последван от творческа криза и преместване в Германия.

Връща се в България през 1994 г. и започва сътрудничество с музиканти като Тончо Русев и Евтим Евтимов. Песни като „Ти си любовта“, „Горчиво вино“ и „За теб, Българийо“ го превръщат в национален любимец.

Албумите му „Горчиво вино“ (1995) и „Вино и любов“ (1999) стават едни от най-продаваните в България в периода след 1989 г.

Маринов е единственият български изпълнител, който е издал два самостоятелни коледни албума — „Коледен сън“ (2003) и „Най-скъпият подарък на света“ (2010).

Всяка декемврийска вечер той прави традиционни концерти в големите градове.

Признание и награди

Носител е на множество награди – включително Grand Prix „Златен Орфей“ (1994), Melody of the Year през 1995 г. за „Горчиво вино“ и многократен носител на титлата „Певец на годината“.

Изнася десетки концерти годишно – на сцени от Зала 1 на НДК до фенските срещи в София, Созопол и Пловдив.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    4 5 Отговор
    Класика е - въпреки - да е сладникав.

    07:58 04.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    5 2 Отговор
    По скоро е стил стари градски песни сега или нещо между фолк и поп . За кръчма става да весели хората който ходят по такива места .

    08:27 04.08.2025

  • 4 Хейт

    2 1 Отговор
    И кво от това като има ,който го харесва да се радва .

    08:28 04.08.2025

  • 5 Бах

    4 1 Отговор
    да го направят министър на културата...

    08:43 04.08.2025

  • 6 !!!

    5 1 Отговор
    Честит Рожден Ден на Потньо!

    08:59 04.08.2025

  • 7 Мнение

    2 2 Отговор
    Добър човек! Да е жив и здрав! Свинята Борисов си позволи да го обиди, защото работи честно за разлика от московския агент с досие на контрабандист Методиев Борисов, който ще бъде тикнат в следствието днес

    09:29 04.08.2025

  • 8 Крали Марко

    3 0 Отговор
    Срамна работа няма - нека си пее стареца !!!

    09:37 04.08.2025

  • 9 кастроли

    5 1 Отговор
    Да е жив и здрав човекът и да му е честито!

    09:48 04.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.