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Луис де ла Фуенте с историческо постижение начело на Испания

Луис де ла Фуенте с историческо постижение начело на Испания

15 Юли, 2026 09:15 714 0

  • луис де ла фуенте-
  • испания-
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  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Под ръководството на 65-годишния специалист „Ла Фурия“ спечели Евро 2024 и достигна до финала на Мондиал 2026, записвайки 13 победи и само 1 равенство в рамките на двата турнира

Луис де ла Фуенте с историческо постижение начело на Испания - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испания се класира за финала на Световното първенство, след като победи Франция с 2:0 в полуфиналния сблъсък. С този успех селекционерът на испанците Луис де ла Фуенте удължи своята серия без загуба на световни и европейски първенства на 14 мача.

Под ръководството на 65-годишния специалист „Ла Фурия“ спечели Евро 2024 и достигна до финала на Мондиал 2026, записвайки 13 победи и само 1 равенство в рамките на двата турнира.

По този начин Де ла Фуенте се превърна в първия треньор на европейски национален отбор, който не е губил в първите си 14 мача от финални турнири на световни и европейски първенства.

Второто място в тази класация си поделят Еме Жаке (Франция, 12 мача на Евро 1996 и Мондиал 1998) и Луис ван Гаал (Нидерландия, 12 мача на Мондиал 2014 и Мондиал 2022). При тяхната статистика мачовете, решени след изпълнение на дузпи, се считат за равенства.


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