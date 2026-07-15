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Без да подозира Холанд донесе хиляди долари на малък магазин

Без да подозира Холанд донесе хиляди долари на малък магазин

15 Юли, 2026 14:29 1 514 1

  • ерлинг холанд-
  • норвегия-
  • манчестър сити-
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По време на престоя си в САЩ, 25-годишният нападател напълно се потопи в местната култура

Без да подозира Холанд донесе хиляди долари на малък магазин - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Ерлинг Холанд не спира да привлича вниманието – както на терена, така и извън него. Звездата на Норвегия и Манчестър Сити се превърна в истинска сензация по време на Световното първенство , а една от последните му екстравагантни покупки буквално промени съдбата на малък провинциален магазин в Тексас.

По време на престоя си в САЩ, 25-годишният нападател напълно се потопи в местната култура. Холанд сподели поредица от забавни видеа в социалните мрежу, показващи приключенията му в Тексас, където похарчи сериозна сума за каубойски шапки, ботуши и тениски – не само за себе си, но и за целия щаб на норвежкия национален отбор.

Истинският фурор обаче настъпи след отпадането на Норвегия на четвъртфиналите от Англия. Голмайсторът беше забелязан да се прибира у дома в компанията на огромна статуетка на енот, купена за внушителните 750 долара. Хaланд дори се допита до феновете си в социалните мрежи, за да му помогнат да избере име на новия си дървен любимец.

След като кадрите със статуетката „гръмнаха“, тексаският магазин беше залят от невиждан потребителски интерес. В интервю за The Athletic собственичката на обекта, Джули Нюпорт, сподели, че е трябвало бързо да се адаптира към внезапната световна слава.

„В момента имаме около 2000 онлайн поръчки, като близо 30% от тях са международни. Всеки ден, когато се събудим, броят им продължава да расте“, разказва Нюпорт. „Преди посещението на Хaланд дори нямахме активирана опция за международна доставка – просто не ни се беше налагало.“

Благодарение на футболната суперзвезда, малкият тексаски бизнес вече доставя каубойски дух и сувенири до фенове в цяла Европа и света.


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  • 1 Мдаа

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