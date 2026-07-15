Парагвайската сенаторка публично отпразнува отпадането на Франция (ВИДЕО)

Парагвайската сенаторка Селесте Амария публично отпразнува отпадането на френския национален отбор от Световното първенство. Тя публикува в социалните мрежи GIF на момиче, което прави жест „млъкни“ в социалните мрежи и добави надпис: „Испания 2, Франция 0“.

Освен това провокира „петлите“ с публикация в X, в която написа: „Футболната история ще запише, че сенатор Селесте Амария психологически унищожи френския национален отбор и цялата френска нация.“

Публикациите ѝ са продължение на конфликта на Амария с капитана на Франция Килиан Мбапе, който започна след победата на Франция с 1:0 над Парагвай на осминафиналите.

Сенаторът направи серия от обидни изявления срещу нападателя, наричайки го „колонизиран камерунец“. Тези изявления предизвикаха широко международно възмущение, а самият Мбапе отговори, като нарече Амария „отвратителна жена, която не представлява народа на Парагвай“.

След това сенаторът поиска публично извинение от футболиста, заплашвайки го със съд, въпреки че президентът на Франция Еманюел Макрон, ФИФА и правителството на Парагвай осъдиха коментарите ѝ.

España 2 Francia 0 pic.twitter.com/3ZaVjNHMzC — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 14, 2026