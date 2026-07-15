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Парагвайската сенаторка публично отпразнува отпадането на Франция (ВИДЕО)

Парагвайската сенаторка публично отпразнува отпадането на Франция (ВИДЕО)

15 Юли, 2026 14:00 1 422 17

  • селесте амария-
  • парагвай-
  • футбол-
  • франция

Освен това провокира „петлите“ с публикация в X, в която написа: „Футболната история ще запише, че сенатор Селесте Амария психологически унищожи френския национален отбор и цялата френска нация.“

Парагвайската сенаторка публично отпразнува отпадането на Франция (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парагвайската сенаторка Селесте Амария публично отпразнува отпадането на френския национален отбор от Световното първенство. Тя публикува в социалните мрежи GIF на момиче, което прави жест „млъкни“ в социалните мрежи и добави надпис: „Испания 2, Франция 0“.

Освен това провокира „петлите“ с публикация в X, в която написа: „Футболната история ще запише, че сенатор Селесте Амария психологически унищожи френския национален отбор и цялата френска нация.“

Публикациите ѝ са продължение на конфликта на Амария с капитана на Франция Килиан Мбапе, който започна след победата на Франция с 1:0 над Парагвай на осминафиналите.

Сенаторът направи серия от обидни изявления срещу нападателя, наричайки го „колонизиран камерунец“. Тези изявления предизвикаха широко международно възмущение, а самият Мбапе отговори, като нарече Амария „отвратителна жена, която не представлява народа на Парагвай“.

След това сенаторът поиска публично извинение от футболиста, заплашвайки го със съд, въпреки че президентът на Франция Еманюел Макрон, ФИФА и правителството на Парагвай осъдиха коментарите ѝ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    27 1 Отговор
    Трябваше и ритуално един петел с вино да сготви тази госпожа😅

    14:03 15.07.2026

  • 2 гошо

    30 2 Отговор
    Екваториална Африка се прибра в родна Франция.Мароко остана.Пълно мазало.

    Коментиран от #4

    14:09 15.07.2026

  • 3 иван костов

    33 3 Отговор
    Целият цивилизован свят празнува отпадането на Афрофранция!😂 Довечера пак ще има празненства, заминава си Афроанглия!😂 Заминава за мача за 3тото място!

    14:09 15.07.2026

  • 4 Ъъъъ не!

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "гошо":

    Ще играе за третото място!

    14:11 15.07.2026

  • 5 хмммм

    7 3 Отговор
    Това на снимката парагвайска сенаторка ли е? Прилича ми на мъж, ама може и да е шемейл.

    14:13 15.07.2026

  • 6 Доволен

    18 2 Отговор
    Лично за мен първенството вече приключи. Шпаньолците отстраниха франсетата - фашаги и това ми е достатъчно.

    14:14 15.07.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    29 0 Отговор
    Всички празнуваме отпадането на Африка...
    Франция не е била на това първенство!

    14:14 15.07.2026

  • 8 АНОНИМЕН

    26 0 Отговор
    ИСПАНИЯ ПОБЕДИ АФРИКА

    14:17 15.07.2026

  • 9 ИСПАНЦИТЕ ОБЯСНИХА НА ФРАНСЕТАТА

    29 0 Отговор
    Как се играе футбол с разбиране и майсторство. Изнесоха им лекция на тъмните.

    Коментиран от #11

    14:23 15.07.2026

  • 10 Ужас!

    5 15 Отговор
    Посредствена, ниско-интелигентна лелка, която не разбира важността и тежестта на поста, на който случайно е попаднала и продължава да бълва тъпотии, които, не бих се учудил, доведат до икономически загуби за тази изостанала, забита в нищото страна.

    14:37 15.07.2026

  • 11 Маймуна футболист

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "ИСПАНЦИТЕ ОБЯСНИХА НА ФРАНСЕТАТА":

    Две несъвместими неща.

    14:38 15.07.2026

  • 12 Фейк на часа

    7 7 Отговор
    Латиното са страшно комплексирани и отмъстителни.
    Ако ги обидиш, те ще чакат цял живот за да си отмъстят.
    В случая вината е на Мбапе, който е трябвало да се съсредоточи повече върху терена, отколкото за някакви глупави обиди към отборите, които е победил. Снощи, Ямал направи две неразумни нарушения близо до наказателното поле, които ако Мбапе бе по-концентриран можеше да вкара или поне можеше да предостави на друг да изпълни преките свободни удари.
    Наистина се получи много конфузно, че Франция загубиха точно на националния си празник.

    14:39 15.07.2026

  • 13 Соваж бейби

    14 2 Отговор
    Не виждам какво общо има цялата френска нация с един футболен отбор ? Франция не е бедна държава като Парагвай или Аржентина не се концентрира само в футбол първо,второ радвам се че Мбаппе не постигна целите си за сметка на другите си колеги ,не го заслужава много е нагъл и се надцени. ПСЖ без него спечели ,следващ път пак без него ще спели националният отбор ако е писано,не ми хареса че отбора бе изцяло черен един ,двама за цвят бели добри играчи но не е този начина .

    Коментиран от #16

    14:47 15.07.2026

  • 14 за сведение

    13 1 Отговор
    Хората не са против футболистите на Франция и Англия, а са против политиците и политиката им. Затова са им по-симпатични и предпочитат за победители Испания и Аржентина.

    Коментиран от #15

    15:07 15.07.2026

  • 15 Соваж бейби

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "за сведение":

    Има някъква сила наричам я карма ,други вярващи пък го таксува че Бог е видял от горе и наложил справедливост.Много французи се отказаха да гледа мач заради селекцията,Мбаппето пък е голям келеш с най големи капризи с искане за много лукс по капризен бил от Роналдо и Меси.После мястото му не е сред политици и бизнесмени това е просто един футболист не знам колко знаеш за него ,в един момент това момче забрави от кое гето е тръгнал .Даваше съвети и за президентските избори за кого да гласуват хората и за кого не, един мигрант се осмели на много дръзко поведение.

    15:25 15.07.2026

  • 16 Не знам откъде идва тази франкофония у

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Соваж бейби":

    теб.
    Живял ли си поне няколко десетилетия във Франция?
    Имаш ли приятели французи, които са готови да ти помогнат без да имат никаква изгода от това?
    Французите са най-арогантните хора на света.
    Богати са защото са грабили от колониите си - излиза, че принципите на френската революция важат за някаква каста, а колониите се грабят и хората измират в мизерия.
    Щом като любимата ти певица е Селин Дион, ти си ми ясен.
    Между другото, в канадската провинция Квебек, жените там имат за предпочитани партньори в живота латиноси защото са най-близки до техния начин на живот и са малко по-сериозни от френскоговорящите канадци, които ако не знаеш произлизат от пандизчии и 500 "момичета на краля", събирани от парижките бордеи/улици, а това е факт, колкото и да се стремят да фалшифицират историята.

    ПП На мен лично французин ми е казвал, че нашата религия и църква няма нищо общо с християнството.

    Коментиран от #17

    15:34 15.07.2026

  • 17 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Не знам откъде идва тази франкофония у":

    Явно от жегите не можеш мислиш и пишеш глупости.Какво общо пък има Селин Дион с тези неща за Квебек жената се е доказала в музикалния бизнес ,аз съм от хората които слуша музика с уши не слушам музика с само с очи или произход на артиста ,харесвам и B. B. King но по твоята логика и той не става .Спорта също е друга тема ,национален отбор пак друга тема беше си скандално за много французи.За другото ти къде тръгна ме занимаваш с епохата на Наполеон или който и да е ,да не съм му внучка или министър ,депотат съучастник ? Какъв ти и комплекса спрямо французите не знам но имаш някъви неуредици тук или франсета може би по злобата която пръскаш .

    16:02 15.07.2026

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