Парагвайската сенаторка публично отпразнува отпадането на Франция (ВИДЕО)

Парагвайската сенаторка Селесте Амария публично отпразнува отпадането на френския национален отбор от Световното първенство. Тя публикува в социалните мрежи GIF на момиче, което прави жест „млъкни“ в социалните мрежи и добави надпис: „Испания 2, Франция 0“.
Освен това провокира „петлите“ с публикация в X, в която написа: „Футболната история ще запише, че сенатор Селесте Амария психологически унищожи френския национален отбор и цялата френска нация.“
Публикациите ѝ са продължение на конфликта на Амария с капитана на Франция Килиан Мбапе, който започна след победата на Франция с 1:0 над Парагвай на осминафиналите.
Сенаторът направи серия от обидни изявления срещу нападателя, наричайки го „колонизиран камерунец“. Тези изявления предизвикаха широко международно възмущение, а самият Мбапе отговори, като нарече Амария „отвратителна жена, която не представлява народа на Парагвай“.
След това сенаторът поиска публично извинение от футболиста, заплашвайки го със съд, въпреки че президентът на Франция Еманюел Макрон, ФИФА и правителството на Парагвай осъдиха коментарите ѝ.
España 2 Francia 0 pic.twitter.com/3ZaVjNHMzC— Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 14, 2026
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цъцъ
14:03 15.07.2026
2 гошо
Коментиран от #4
14:09 15.07.2026
3 иван костов
14:09 15.07.2026
4 Ъъъъ не!
До коментар #2 от "гошо":Ще играе за третото място!
14:11 15.07.2026
5 хмммм
14:13 15.07.2026
6 Доволен
14:14 15.07.2026
7 ДрайвингПлежър
Франция не е била на това първенство!
14:14 15.07.2026
8 АНОНИМЕН
14:17 15.07.2026
9 ИСПАНЦИТЕ ОБЯСНИХА НА ФРАНСЕТАТА
Коментиран от #11
14:23 15.07.2026
10 Ужас!
14:37 15.07.2026
11 Маймуна футболист
До коментар #9 от "ИСПАНЦИТЕ ОБЯСНИХА НА ФРАНСЕТАТА":Две несъвместими неща.
14:38 15.07.2026
12 Фейк на часа
Ако ги обидиш, те ще чакат цял живот за да си отмъстят.
В случая вината е на Мбапе, който е трябвало да се съсредоточи повече върху терена, отколкото за някакви глупави обиди към отборите, които е победил. Снощи, Ямал направи две неразумни нарушения близо до наказателното поле, които ако Мбапе бе по-концентриран можеше да вкара или поне можеше да предостави на друг да изпълни преките свободни удари.
Наистина се получи много конфузно, че Франция загубиха точно на националния си празник.
14:39 15.07.2026
13 Соваж бейби
Коментиран от #16
14:47 15.07.2026
14 за сведение
Коментиран от #15
15:07 15.07.2026
15 Соваж бейби
До коментар #14 от "за сведение":Има някъква сила наричам я карма ,други вярващи пък го таксува че Бог е видял от горе и наложил справедливост.Много французи се отказаха да гледа мач заради селекцията,Мбаппето пък е голям келеш с най големи капризи с искане за много лукс по капризен бил от Роналдо и Меси.После мястото му не е сред политици и бизнесмени това е просто един футболист не знам колко знаеш за него ,в един момент това момче забрави от кое гето е тръгнал .Даваше съвети и за президентските избори за кого да гласуват хората и за кого не, един мигрант се осмели на много дръзко поведение.
15:25 15.07.2026
16 Не знам откъде идва тази франкофония у
До коментар #13 от "Соваж бейби":теб.
Живял ли си поне няколко десетилетия във Франция?
Имаш ли приятели французи, които са готови да ти помогнат без да имат никаква изгода от това?
Французите са най-арогантните хора на света.
Богати са защото са грабили от колониите си - излиза, че принципите на френската революция важат за някаква каста, а колониите се грабят и хората измират в мизерия.
Щом като любимата ти певица е Селин Дион, ти си ми ясен.
Между другото, в канадската провинция Квебек, жените там имат за предпочитани партньори в живота латиноси защото са най-близки до техния начин на живот и са малко по-сериозни от френскоговорящите канадци, които ако не знаеш произлизат от пандизчии и 500 "момичета на краля", събирани от парижките бордеи/улици, а това е факт, колкото и да се стремят да фалшифицират историята.
ПП На мен лично французин ми е казвал, че нашата религия и църква няма нищо общо с християнството.
Коментиран от #17
15:34 15.07.2026
17 Соваж бейби
До коментар #16 от "Не знам откъде идва тази франкофония у":Явно от жегите не можеш мислиш и пишеш глупости.Какво общо пък има Селин Дион с тези неща за Квебек жената се е доказала в музикалния бизнес ,аз съм от хората които слуша музика с уши не слушам музика с само с очи или произход на артиста ,харесвам и B. B. King но по твоята логика и той не става .Спорта също е друга тема ,национален отбор пак друга тема беше си скандално за много французи.За другото ти къде тръгна ме занимаваш с епохата на Наполеон или който и да е ,да не съм му внучка или министър ,депотат съучастник ? Какъв ти и комплекса спрямо французите не знам но имаш някъви неуредици тук или франсета може би по злобата която пръскаш .
16:02 15.07.2026