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Започнаха да се избистрят съперници на Левски за втория предварителен кръг в Шампионска лига

Започнаха да се избистрят съперници на Левски за втория предварителен кръг в Шампионска лига

15 Юли, 2026 13:00 854 2

  • шампионска лига-
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  • съперници-
  • университатя крайова

Следващият противник на българския шампион най-вероятно ще бъде румънския Университатя Крайова

Започнаха да се избистрят съперници на Левски за втория предварителен кръг в Шампионска лига - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Левски вече мислят за втория предварителен кръг на Шампионска лига, след като първата фаза фаза „сините“ разгромиха Борац Баня Лука с общ резултат 5:1 след 4:0 в реванша на „Герена“.

Следващият противник на българския шампион най-вероятно ще бъде румънския Университатя Крайова. Ако “сните” преодолеят първенеца на Румъния, ще се класират за третия квалификационен кръг на най-комерсиалния клубен турнир. Жребият за този етап на надпреварата е предвиден за 20 юли.

Това означава, че Левски ще знае потенциалния си съперник още преди първия си мач от втория предварителен кръг срещу Университатя.

На следващия жребий родният колос ще бъде в урната на непоставените.

При елиминиране на румънците – съперник на „сините“ ще бъде един от победителите в следните двойки:

КуПС Купио (Финландия) - Цървена звезда (Сърбия)

Тюн (Швейцария) - Динамо Загреб (Хърватия)

Иберия (Грузия) - Слован Братислава (Словакия)

Орхус (Дания) - Лех (Полша)

Егнатия/Петрокуб (1:1 в първия мач) - Целие (Словения)

Омония Никозия (Кипър) - Сутиеска/Кайрат (1:2 в първия мач):2 в първия мач)


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха😂😂😂😂

    5 1 Отговор
    Няма, какво да избистряте, следващият съперник е Университатя Крайова!
    ИЗБИСТРЯЛИ !!!😂😂😂😂

    13:03 15.07.2026

  • 2 5222

    0 0 Отговор
    Какви са тези предварителни кръгове,направо да казват съперниците в групите на шампионска лига,които ще се паднат на левски

    13:49 15.07.2026

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