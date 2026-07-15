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Лудогорец официално обяви ново попълнение

Лудогорец официално обяви ново попълнение

15 Юли, 2026 12:28 361 0

  • михаил полендаков-
  • лудогорец-
  • футбол-
  • селекция

Защитникът се присъедини към 14-кратните шампиони преди десет дни, като вчера Лудогорец финализира сделката с английския Шефилд Юнайтед

Лудогорец официално обяви ново попълнение - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Младежкият национал Михаил Полендаков е футболист на Лудогорец, информираха от клуба.

Защитникът се присъедини към 14-кратните шампиони преди десет дни, като вчера Лудогорец финализира сделката с английския Шефилд Юнайтед.

19-годишният десен бек ще играе на „Хювефарма Арена“ под наем с опция за закупуване.

„За мен е чест да бъда футболист на Лудогорец. Надявам се да се адаптирам бързо в състава и да помогна на отбора в борбата му за трофеите“, заяви Михаил Полендаков.

От Лудогорец посочват още, че Полендаков е един от най-перспективните български футболисти на своя пост. В кариерата си досега има 39 мача за представителния отбор на Септември, а след трансфера си в Шефилд Юнайтед записа и две участия за английския клуб. Той е и част от младежкия национален отбор на България, като е играл и за всички юношески формации.


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