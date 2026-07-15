Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Любимата на Ламин Ямал полудя от щастие

Любимата на Ламин Ямал полудя от щастие

15 Юли, 2026 13:30 803 0

  • испания-
  • ламин ямал-
  • инес гарсия сантос-
  • футбол-
  • франция-
  • мондиал 2026-
  • световноп първенство

21-годишното момиче сподели снимки, на които се радва неистово след победата с 2:0 над Франция

Любимата на Ламин Ямал полудя от щастие - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Приятелката на голямата звезда на Испания Ламин Ямал - Инес Гарсия Сантос, полудя от радост при класирането на "ла фурия роха" за финала на Мондиал 2026.

21-годишното момиче сподели снимки, на които се радва неистово след победата с 2:0 над Франция.

A post shared by Inés García Santos (@ineesgaarcia)

Гарсия Сантос и 19-годишният Ямал оповестиха връзката си по-рано тази година. Тя обясни как двамата са се срещнали в интервю за „Hola!“ по-рано тази година.

„Вероятно очаквате някаква перфектна, луда любовна история. Като че го видях в магазин, както уж се случи… моят спасител, моят герой. Ето истинската история: 3, 2, 1… социалните мрежи!“ - разкри тя.

Звездата на Барселона със сигурност е зарадвал своята любима с класирането на финала, особено след като тя отправи молба в социалните мрежи той да го направи.

След като ФИФА обяви, че BTS, Мадона, Шакира и нейният любим изпълнител Джъстин Бийбър, че ще участват на финала в Ню Йорк, Гарсия Сантос нямаше как да пропусне голямото събитие, а сега Ямал ѝ го осигури.

„Любов моя, направи всичко възможно, за да стигнеш до финала. Чуваш ли ме?? Каквото и да е необходимо!“

И той направи точно това.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове