Любимата на Ламин Ямал полудя от щастие

Приятелката на голямата звезда на Испания Ламин Ямал - Инес Гарсия Сантос, полудя от радост при класирането на "ла фурия роха" за финала на Мондиал 2026.

21-годишното момиче сподели снимки, на които се радва неистово след победата с 2:0 над Франция.

Гарсия Сантос и 19-годишният Ямал оповестиха връзката си по-рано тази година. Тя обясни как двамата са се срещнали в интервю за „Hola!“ по-рано тази година.

„Вероятно очаквате някаква перфектна, луда любовна история. Като че го видях в магазин, както уж се случи… моят спасител, моят герой. Ето истинската история: 3, 2, 1… социалните мрежи!“ - разкри тя.

Звездата на Барселона със сигурност е зарадвал своята любима с класирането на финала, особено след като тя отправи молба в социалните мрежи той да го направи.

След като ФИФА обяви, че BTS, Мадона, Шакира и нейният любим изпълнител Джъстин Бийбър, че ще участват на финала в Ню Йорк, Гарсия Сантос нямаше как да пропусне голямото събитие, а сега Ямал ѝ го осигури.

„Любов моя, направи всичко възможно, за да стигнеш до финала. Чуваш ли ме?? Каквото и да е необходимо!“

И той направи точно това.