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ЦСКА стопира сагата: Питас остава на „Армията“, оферта от Омония няма

ЦСКА стопира сагата: Питас остава на „Армията“, оферта от Омония няма

15 Юли, 2026 11:59 491 0

  • йоанис питас-
  • цска-
  • футбол

Медиите в Кипър се надпреварват да тръбят, че той е близо до преминаване в местния гранд Омония Никозия

ЦСКА стопира сагата: Питас остава на „Армията“, оферта от Омония няма - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят Йоанис Питас е човекът във форма за ЦСКА, а това моментално предизвика трансферна сага около него. Медиите в Кипър се надпреварват да тръбят, че той е близо до преминаване в местния гранд Омония Никозия. Според информациите фактът, че треньор на тима е Хенинг Берг, който е работил с Питас в шведския АИК, е гаранция, че трансферът ще бъде финализиран. Вчера дори на острова на Афродита съобщиха, че ръководството на Омония вече се е свързало с шефовете на ЦСКА и двете страни водят напреднали преговори за трансфера му.

„Мач Телеграф“ твърди обаче, че истината за сагата около Питас е доста различна от тази, която се тръби в Кипър. Към днешна дата няма реална оферта за нападателя от Омония Никозия. Нещо повече – дори и да дойде, тя ще бъде отхвърлена със сигурност. ЦСКА иска да направи пробив в Европа и Питас е един от най-важните елементи за постигане на тази амбиция. Той вкара 2 гола за победата над Дери Сити с 3:2 преди няколко дни.

Според запознати съществува минимален вариант ЦСКА да разгледа евентуална оферта, но само при положение, че отборът се провали в евротурнирите. Освен това „червените“ няма да се разделят с Питас за по-малко от 2,5 млн. евро.


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