Легенда на Англия: Това няма да е просто футбол – влизаме в най-трудния си мач на Мондиал 2026

Легендата на английския футбол сър Джеф Хърст предупреди, че предстои изключително труден полуфинал на Световното първенство срещу Аржентина, определяйки го като най-тежкия и физически сблъсък за „трите лъва“ в турнира досега.

Хърст, който влезе в историята като първия футболист, отбелязал хеттрик на финал на Световно първенство при историческата победа на Англия над Западна Германия с 4:2 през 1966 г., подчерта, че настоящото поколение на „трите лъва“ е изправено пред огромно предизвикателство по пътя към финала.

Легендарният нападател категорично отхвърли твърденията, че Лионел Меси вече е преминал пика си.

„Може да говорите, че Меси е минал най-добрите си години заради възрастта си, но той все още показва класа, все още бележи и е огромна опасност, ако му позволите да играе“, коментира Хърст.

„Може да се говори, че те са минали пика си, но аз не съм съгласен с това. Ако си мислите, че най-добрите им дни са зад гърба им и че лесно ще ги отстраним, тогава тези хора сигурно сънуват.“

„Няма никакъв шанс да водим с три на нула на полувремето или да постигнем лесна победа“, добави той.

Въпреки реалистичната си оценка, 84-годишният бивш национал подчерта, че ще бъде първият, който ще подкрепи Англия по пътя към успеха.

„Никой, ама абсолютно никой в тази страна не си дава сметка колко велико нещо е да успееш на Световно първенство“, каза сър Хърст. „Никой не разбира по-добре от мен колко важно и колко мащабно е това. Тук не става въпрос просто за футбол – знам го от миналото. Това не е просто футбол, това е събитие от национално и международно значение между две държави. Това е повече от футболен мач“, каза още легендарният английски нападател.