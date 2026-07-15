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Легенда на Англия: Това няма да е просто футбол – влизаме в най-трудния си мач на Мондиал 2026

Легенда на Англия: Това няма да е просто футбол – влизаме в най-трудния си мач на Мондиал 2026

15 Юли, 2026 11:00 743 3

  • джеф хърст-
  • англия-
  • аржентина-
  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Легендарният нападател категорично отхвърли твърденията, че Лионел Меси вече е преминал пика си

Легенда на Англия: Това няма да е просто футбол – влизаме в най-трудния си мач на Мондиал 2026 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на английския футбол сър Джеф Хърст предупреди, че предстои изключително труден полуфинал на Световното първенство срещу Аржентина, определяйки го като най-тежкия и физически сблъсък за „трите лъва“ в турнира досега.

Хърст, който влезе в историята като първия футболист, отбелязал хеттрик на финал на Световно първенство при историческата победа на Англия над Западна Германия с 4:2 през 1966 г., подчерта, че настоящото поколение на „трите лъва“ е изправено пред огромно предизвикателство по пътя към финала.

Легендарният нападател категорично отхвърли твърденията, че Лионел Меси вече е преминал пика си.

„Може да говорите, че Меси е минал най-добрите си години заради възрастта си, но той все още показва класа, все още бележи и е огромна опасност, ако му позволите да играе“, коментира Хърст.

„Може да се говори, че те са минали пика си, но аз не съм съгласен с това. Ако си мислите, че най-добрите им дни са зад гърба им и че лесно ще ги отстраним, тогава тези хора сигурно сънуват.“

„Няма никакъв шанс да водим с три на нула на полувремето или да постигнем лесна победа“, добави той.

Въпреки реалистичната си оценка, 84-годишният бивш национал подчерта, че ще бъде първият, който ще подкрепи Англия по пътя към успеха.

„Никой, ама абсолютно никой в тази страна не си дава сметка колко велико нещо е да успееш на Световно първенство“, каза сър Хърст. „Никой не разбира по-добре от мен колко важно и колко мащабно е това. Тук не става въпрос просто за футбол – знам го от миналото. Това не е просто футбол, това е събитие от национално и международно значение между две държави. Това е повече от футболен мач“, каза още легендарният английски нападател.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 нямали голове не е истински мача

    0 1 Отговор
    много отбори потичат и с 0:1 или с 2 вкарани гола показват възможности и шоу . сега аржентина е по добра . а за англия 2 място е добро и сигурно . затова гордо се изказват по темата крале, царици, графове и принцеси . истината е че юса се провалиха . не успяха да стигнат до полуфинал . а са домакини . има и критики срещу домакинството . високи цени , лошо съдийство , но какво да се прави . поне се пълнят стадионите . норвегия плакаха . франция и те поплакаха .

    11:30 15.07.2026

  • 3 Добрин

    1 1 Отговор
    Труден мач се очертава за трите лъва. Ще
    играят за трето или четвърто място.

    11:48 15.07.2026

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