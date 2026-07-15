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ФИФА готви наказания след Мондиал 2026 за критици на съдийството

ФИФА готви наказания след Мондиал 2026 за критици на съдийството

15 Юли, 2026 15:00 704 6

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ФИФА отказва да коментира каквито и да е настоящи или бъдещи дисциплинарни действия

ФИФА готви наказания след Мондиал 2026 за критици на съдийството - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На Световното първенство по футбол в Северна Америка не липсват оплаквания от треньори и играчи, които Международната футболна централа (ФИФА) определено е взела под внимание, но както преди четири години в Катар, ще изчака до края на турнира, преди да санкционира тези, които са прекрачили границата.

Според изданието The ​​Athletic, ФИФА отказва да коментира каквито и да е настоящи или бъдещи дисциплинарни действия, предприети срещу най-отявлените критици на съдийството, но е вероятно такива да се случат през следващите седмици и месеци.

Сред критиците е и египетският селекционер Хосам Хасан - след победата на Аржентина с 3:2 на осминафиналите на Мондиал 2026 на 7 юли. Неговото възмущение беше насочено към френския съдия Франсоа Летексие.

„Бяхме по-добри във всичко, но резултатът беше... имаше фактори, които му повлияха, не външни, а вътрешни на терена и външни преди мача“, заяви Хосам след двубоя и добави: „Ясно е, че натискът, оказан върху съдията преди мача от аржентинския отбор, е успял, защото те възразиха срещу рефера, споменавайки Франция и националния отбор на Франция. Изглежда е имало натиск от аржентинска страна върху съдията, което доведе до този резултат“.

Швейцарският защитник Мануел Аканджи критикува португалския рефер Жоао Пинейро след загубата на отбора му с 1:3 от Аржентина. Пинейро изгони Бреел Емболо след проверка със системата за видеоарбитраж-ВАР, а впоследствие аржентинският тим отбеляза два гола в продълженията и се класира за полуфиналите.

„Когато съдията е срещу теб, става трудно“, коментира Аканджи и допълни: „Всяко малко нещо беше отсъдено срещу нас. Всяко падане и всяко нарушение от страна на аржентинците останаха ненаказани. Обикновено не казвам нищо против съдиите, но никога не съм преживявал толкова едностранчив мач, както днес.“

Селекционерът на Англия Томас Тухел също се оплака от съдийството, особено заради червения картон за защитника Джарел Куанса при победата над Мексико. В този случай съдия бе представителят на Австралия Алиреза Фагани.

„Не беше достатъчно добро“, каза Тухел по повод съдийството. „Той може да извади всеки отбор във всеки един момент. Просто не е достатъчно добро. Непостоянно е и ненадеждно“, допълни германският специалист.


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