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Селекционерът на Испания: Показахме, че сме най-добрият отбор в света

Селекционерът на Испания: Показахме, че сме най-добрият отбор в света

15 Юли, 2026 09:00 832 5

  • испания-
  • луис де ла фуенте-
  • франция-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Преди 4 години започнахме работа с една идея, която не спряхме да следваме и която ни доведе дотук

Селекционерът на Испания: Показахме, че сме най-добрият отбор в света - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте беше много горд с представянето на отбора си в полуфинала на Мондиал 2026 срещу Франция. Испанците се наложиха с 2:0 след попадения на Микел Оярсабал и Педро Поро, като за втори път в историята си се класираха за финал на Световно първенство.

“Преди 4 години започнахме работа с една идея, която не спряхме да следваме и която ни доведе дотук. Днес се изправихме срещу един от най-добрите отбори в света, но съперникът ни срещна най-добрия отбор в света. Това е различно”, заяви щастливият Де ла Фуенте.

“Тези футболисти заслужават всичко, защото ден след ден демонстрират себераздаване, сплотеност, великодушие и талант. Те правят трудните неща да изглеждат лесни”, продължи с похвалите за своя тим наставникът на “Ла Роха”.

"Трудно е да се опишат емоциите. Радостни сме и искаме да продължим да постигаме още по-добри резултати. Остана ни една крачка и ще се постараем да постигнем целта си. Финал на Световно първенство е отговорност и привилегия. Трябва да осмислим случващото се", подчерта Де ла Фуенте.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    09:12 15.07.2026

  • 2 Азът

    4 0 Отговор
    Абе не знам дали сте най-добрите, ама успяхте да развалите националния празник на Африканция!

    09:17 15.07.2026

  • 3 2020

    2 0 Отговор
    Много слаба продукция за полуфинал!

    Коментиран от #4

    09:18 15.07.2026

  • 4 То цялото

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "2020":

    първенство е една отвратително слаба продукция.

    09:36 15.07.2026

  • 5 как се хвали . знаех че испания взема

    0 1 Отговор
    победата . но не гледах през цялото време . футбол е . бутат се . пребиват се . публиката реве и се тръшка . а коментаторите викаха за франция . даже тик ток бяха за франция . френска софия не спа . нямаше единогласие за съвсем очевидни неща . всезнаещите какво ли не измислиха . нямало дузпа, а гола бил с подкрепата на съдята, съдята бил треторазряден , попречили на франсетата да вземат купата . няй добри били на това световно . а и на миналото . не са . да играят за 3 място . спомените остават . треньора го сменят .

    10:14 15.07.2026

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