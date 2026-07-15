Селекционерът на Испания: Показахме, че сме най-добрият отбор в света

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте беше много горд с представянето на отбора си в полуфинала на Мондиал 2026 срещу Франция. Испанците се наложиха с 2:0 след попадения на Микел Оярсабал и Педро Поро, като за втори път в историята си се класираха за финал на Световно първенство.

“Преди 4 години започнахме работа с една идея, която не спряхме да следваме и която ни доведе дотук. Днес се изправихме срещу един от най-добрите отбори в света, но съперникът ни срещна най-добрия отбор в света. Това е различно”, заяви щастливият Де ла Фуенте.

“Тези футболисти заслужават всичко, защото ден след ден демонстрират себераздаване, сплотеност, великодушие и талант. Те правят трудните неща да изглеждат лесни”, продължи с похвалите за своя тим наставникът на “Ла Роха”.

"Трудно е да се опишат емоциите. Радостни сме и искаме да продължим да постигаме още по-добри резултати. Остана ни една крачка и ще се постараем да постигнем целта си. Финал на Световно първенство е отговорност и привилегия. Трябва да осмислим случващото се", подчерта Де ла Фуенте.