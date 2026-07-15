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Селекционерът на Франция: Бяхме по-слаби, но питам дали този съдия бе на нивото да ръководи полуфинал

Селекционерът на Франция: Бяхме по-слаби, но питам дали този съдия бе на нивото да ръководи полуфинал

15 Юли, 2026 09:28 1 294 24

  • франция-
  • дидие дешан-
  • испания-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Играчите са съсипани, но трябва да сме обективни

Селекционерът на Франция: Бяхме по-слаби, но питам дали този съдия бе на нивото да ръководи полуфинал - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Франция Дидие Дешан логично бе много разочарован след загубата с 0:2 от Испания в полуфиналния мач на Мондиал 2026. Наставникът на "петлите", който се превърна в треньора с най-много мачове на световни финали, призна, че отборът му е бил надигран, но и изрази недоволстството си от главния съдия на двубоя - салвадорецът Иван Бартон.

"Играчите са съсипани, но трябва да сме обективни – бяхме по-слаби в техническо отношение. Вината е наша. Но ще задам един въпрос: имаше ли съдията нивото да ръководи полуфинал? Няма да отговарям. Имаше доста ситуации...

Но основната причина е, че бяхме по-слаби, с технически грешки и пасове, които можеха да доведат до положения. Това е най-високото ниво, дори и да боли. Ще играем в малкия финал. Не искам да зачерквам всичко, което направихме, но в този мач Испания показа нещо повече", каза Дешан след двубоя.

Селекционерът на Франция добави: "Съдийството ли? Ако кажа нещо, ще изляза мрънкало, защото загубихме. Имаше дузпа, но не е само това, то е в допълнение. Нямам нищо против съдията тази вечер, но си задайте въпроса дали имаше нивото за полуфинал.

Не мисля за себе си, подготвих мача с играчите с целта да стигнем до края. Не успяхме, разочарованието е голямо. Но не отричам всичко добро, което направихме. Мислех, че сме се възстановили много добре... Не отнемам нищо от испанския отбор, който владееше положението“.

„Липсваше ни техническа прецизност и свежест. Испанците знаят много добре как да пресичат атаките с изпреварващи действия и пасове. Бихме искали да им създадем повече проблеми в атака“, завърши Дешан.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хейт

    36 3 Отговор
    Айде, айде! Не ви е виновен съдията. Даже ви спаси от по-голям разгром. Дузпата за Испания беше чиста и не можеше да се оспори. Обаче засадата на Ямал и отменения трети гол продължават да са доста спорни. Тия от ВАР си тантят нещата както си искат. Французите имаха добри статични положения в близост до вратата, но не можаха да вкарат. Мбапе би над горната греда. Така че сами сте си виновни.

    09:31 15.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Герги

    12 20 Отговор
    За съдията е прав,не че е подпирал Испания,испанците бяха много по добри но...какъв футбол има в Ел Салвадор та този дребният да води полуфинал.А и не се отнася само за него,много недоразумения свириха по терените.

    Коментиран от #23

    09:34 15.07.2026

  • 4 Африка

    31 2 Отговор
    Просто неможете,Франция винаги ги подпират съдийте!

    09:37 15.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Много хора

    17 3 Отговор
    не умеят да губят, а в живота е много важно да приемаш с достойнство загубите, защото в своя живот хората имат повече загуби отколкото успехи. А в основата на повечето успехи стоят научените уроци от претърпените загуби.

    09:41 15.07.2026

  • 7 Стеф

    27 1 Отговор
    А, какви конкретно бяха грешките на съдията? ... Киню, който свири нашият полуфинал 94 г. по-добър ли беше?

    Коментиран от #11

    09:42 15.07.2026

  • 8 Дзак

    13 1 Отговор
    От Франция игра добре само Номер 8. Много слаба халфова линия. Пасивна защита. Нямаше качествени подавания за Бапе.

    09:43 15.07.2026

  • 9 хехе

    19 1 Отговор
    Какво да каже франсето испанците ги надиграха и сега космоса му е виновен ъъъъ пардон съдията

    Коментиран от #22

    09:45 15.07.2026

  • 10 Доротея

    18 3 Отговор
    По добре сега, отколкото на финал да ви разпорят аржентиците, които до сега играят на тихи обороти, колкото да продължават! Испанците поне са повечето испанци!

    09:46 15.07.2026

  • 11 Доротея

    10 12 Отговор

    До коментар #7 от "Стеф":

    И как Киню ти попречи да победиш Швеция в последния мач!? Тези фалшиви герои от САЩ 94 убиха и малкото останал БГ футбол!

    09:47 15.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гост

    12 1 Отговор
    Нещо хич ги нямаше франсетата.

    09:53 15.07.2026

  • 14 РЕалисто

    8 1 Отговор
    същия като прочулия се френски съдия !!!

    09:54 15.07.2026

  • 15 БългаринЮнак

    9 5 Отговор
    Ганя трябваше да е съдия. Ние сме най-умни и велики….аааа и честни и почтени 😊

    09:56 15.07.2026

  • 16 Циник

    16 3 Отговор
    Радвай се, че съдията не даде втори жълт на Рабиот и че накрая отказа да даде втора дузпа за Испания, макар че Ямал на няколко пъти му правиха суплеси в наказателното. Нищо му нямаше на съдията, вие нищо не играхте. Дембеле и Мбапе все едно за пръв път се запознаваха.

    Коментиран от #21

    09:57 15.07.2026

  • 17 Никой

    8 1 Отговор
    Французите играха в защита и това е всъщносте е и шанк.

    Всеки иска дузпи.

    Трябваше да покажат един по-агресивен стил.

    10:01 15.07.2026

  • 18 Съдията

    8 1 Отговор
    Франция е голям отбор, но когато си повярваш, че си единствения отбор отнасяш боя. В това отношение цялото първенство е забележително. "Бунтът" на "малкия" световен футбол отвя няколко такива повярвали си футболни величия абонирали се за футболния връх. Дешан не трябваше да споменава съдията. Последният свири много добре. Испанците бяха по-добрия отбор. Безспорна тяхна победа.

    10:17 15.07.2026

  • 19 Бандера

    8 1 Отговор
    Съдията свири на изключително високо ниво и показа еднакъв критерий и за двата отбора. Не беше на ниво Дешан, зашото Фуенте го надигра тактически и му изнесе футболна лекция!

    Коментиран от #20

    10:22 15.07.2026

  • 20 Стеф

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Бандера":

    Не ти харесвам името, но съм напълно съгласен с това което си написал. ... Испания спечели тактически!!!

    10:29 15.07.2026

  • 21 Доротея

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Циник":

    Той и самият Амал формално си беше точно за два жълти и половина! Бапето и да искаше, не можеше да играе! Контузен е в поредица ритания преди това и дълъг сезон футбол! Ами, след като България изобщо липсва, ще се надяваме на Англия и Испания!

    10:30 15.07.2026

  • 22 Госта..

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "хехе":

    На Дешан трябва да му се преведр българската погиворка " За бития и е..я - цяр няма"да си наляга парцалите и да приеме действителноста ПО СЛАБИ БЯХА .

    10:33 15.07.2026

  • 23 Улав

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Герги":

    Кат ша ти го нагергим ша изкараш киометар рабецова межа

    10:38 15.07.2026

  • 24 дедо Герчо

    2 0 Отговор
    НА КАЛПАВ КР,КОЗИНАТА МУ ПРЕЧИ...ХЪХЪХЪ...

    10:40 15.07.2026

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