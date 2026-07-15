Селекционерът на Франция: Бяхме по-слаби, но питам дали този съдия бе на нивото да ръководи полуфинал

Селекционерът на Франция Дидие Дешан логично бе много разочарован след загубата с 0:2 от Испания в полуфиналния мач на Мондиал 2026. Наставникът на "петлите", който се превърна в треньора с най-много мачове на световни финали, призна, че отборът му е бил надигран, но и изрази недоволстството си от главния съдия на двубоя - салвадорецът Иван Бартон.

"Играчите са съсипани, но трябва да сме обективни – бяхме по-слаби в техническо отношение. Вината е наша. Но ще задам един въпрос: имаше ли съдията нивото да ръководи полуфинал? Няма да отговарям. Имаше доста ситуации...

Но основната причина е, че бяхме по-слаби, с технически грешки и пасове, които можеха да доведат до положения. Това е най-високото ниво, дори и да боли. Ще играем в малкия финал. Не искам да зачерквам всичко, което направихме, но в този мач Испания показа нещо повече", каза Дешан след двубоя.

Селекционерът на Франция добави: "Съдийството ли? Ако кажа нещо, ще изляза мрънкало, защото загубихме. Имаше дузпа, но не е само това, то е в допълнение. Нямам нищо против съдията тази вечер, но си задайте въпроса дали имаше нивото за полуфинал.

Не мисля за себе си, подготвих мача с играчите с целта да стигнем до края. Не успяхме, разочарованието е голямо. Но не отричам всичко добро, което направихме. Мислех, че сме се възстановили много добре... Не отнемам нищо от испанския отбор, който владееше положението“.

„Липсваше ни техническа прецизност и свежест. Испанците знаят много добре как да пресичат атаките с изпреварващи действия и пасове. Бихме искали да им създадем повече проблеми в атака“, завърши Дешан.