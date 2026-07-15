Селекционерът на Франция: Бяхме по-слаби, но питам дали този съдия бе на нивото да ръководи полуфинал

Селекционерът на Франция Дидие Дешан логично бе много разочарован след загубата с 0:2 от Испания в полуфиналния мач на Мондиал 2026. Наставникът на "петлите", който се превърна в треньора с най-много мачове на световни финали, призна, че отборът му е бил надигран, но и изрази недоволстството си от главния съдия на двубоя - салвадорецът Иван Бартон.
"Играчите са съсипани, но трябва да сме обективни – бяхме по-слаби в техническо отношение. Вината е наша. Но ще задам един въпрос: имаше ли съдията нивото да ръководи полуфинал? Няма да отговарям. Имаше доста ситуации...
Но основната причина е, че бяхме по-слаби, с технически грешки и пасове, които можеха да доведат до положения. Това е най-високото ниво, дори и да боли. Ще играем в малкия финал. Не искам да зачерквам всичко, което направихме, но в този мач Испания показа нещо повече", каза Дешан след двубоя.
Селекционерът на Франция добави: "Съдийството ли? Ако кажа нещо, ще изляза мрънкало, защото загубихме. Имаше дузпа, но не е само това, то е в допълнение. Нямам нищо против съдията тази вечер, но си задайте въпроса дали имаше нивото за полуфинал.
Не мисля за себе си, подготвих мача с играчите с целта да стигнем до края. Не успяхме, разочарованието е голямо. Но не отричам всичко добро, което направихме. Мислех, че сме се възстановили много добре... Не отнемам нищо от испанския отбор, който владееше положението“.
„Липсваше ни техническа прецизност и свежест. Испанците знаят много добре как да пресичат атаките с изпреварващи действия и пасове. Бихме искали да им създадем повече проблеми в атака“, завърши Дешан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хейт
09:31 15.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Герги
Коментиран от #23
09:34 15.07.2026
4 Африка
09:37 15.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Много хора
09:41 15.07.2026
7 Стеф
Коментиран от #11
09:42 15.07.2026
8 Дзак
09:43 15.07.2026
9 хехе
Коментиран от #22
09:45 15.07.2026
10 Доротея
09:46 15.07.2026
11 Доротея
До коментар #7 от "Стеф":И как Киню ти попречи да победиш Швеция в последния мач!? Тези фалшиви герои от САЩ 94 убиха и малкото останал БГ футбол!
09:47 15.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гост
09:53 15.07.2026
14 РЕалисто
09:54 15.07.2026
15 БългаринЮнак
09:56 15.07.2026
16 Циник
Коментиран от #21
09:57 15.07.2026
17 Никой
Всеки иска дузпи.
Трябваше да покажат един по-агресивен стил.
10:01 15.07.2026
18 Съдията
10:17 15.07.2026
19 Бандера
Коментиран от #20
10:22 15.07.2026
20 Стеф
До коментар #19 от "Бандера":Не ти харесвам името, но съм напълно съгласен с това което си написал. ... Испания спечели тактически!!!
10:29 15.07.2026
21 Доротея
До коментар #16 от "Циник":Той и самият Амал формално си беше точно за два жълти и половина! Бапето и да искаше, не можеше да играе! Контузен е в поредица ритания преди това и дълъг сезон футбол! Ами, след като България изобщо липсва, ще се надяваме на Англия и Испания!
10:30 15.07.2026
22 Госта..
До коментар #9 от "хехе":На Дешан трябва да му се преведр българската погиворка " За бития и е..я - цяр няма"да си наляга парцалите и да приеме действителноста ПО СЛАБИ БЯХА .
10:33 15.07.2026
23 Улав
До коментар #3 от "Герги":Кат ша ти го нагергим ша изкараш киометар рабецова межа
10:38 15.07.2026
24 дедо Герчо
10:40 15.07.2026