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Цветомир Найденов с коментар за първите съдийски назначения в efbet Лига

Цветомир Найденов с коментар за първите съдийски назначения в efbet Лига

15 Юли, 2026 19:06 652 7

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  • футболен анализ-
  • първи кръг-
  • български футбол-
  • съдийски скандали

Финансовият двигател на ЦСКА 1948 разчита сигналите от съдийските наряди и предупреждава за потенциални спорни моменти още преди старта на сезона

Цветомир Найденов с коментар за първите съдийски назначения в efbet Лига - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

С наближаването на първия съдийски сигнал в новия сезон на efbet Лига, футболната общественост вече е на тръни. Само дни преди началото на шампионата, бяха обявени първите съдийски назначения, които предизвикаха бурни реакции и разпалени дискусии сред фенове и експерти. Един от най-гласовитите анализатори на съдийските решения – Цветомир Найденов, собственик и основен спонсор на ЦСКА 1948, не остана безучастен и този път.

Още с публикуването на списъка със съдийските екипи за първия кръг, Найденов изрази публично своите опасения. Според него, някои от назначенията крият риск от спорни ситуации и могат да повлияят на хода на срещите. Той не спести критики и подчерта, че прозрачността и безпристрастността трябва да бъдат водещи принципи в работата на футболните арбитри.

Ето какво написа Цветомир Найденов:

"Las Cucarachas 2026/27 . Започваме

Спартак Вн - ЦСКА

Главен е Любо Перника, топ винкел

ВАР - Геро , пичага, гледа си съдийството и не се занимава с глупости.

АВАР- Марто Марков, имаше залитания по Б групата едно време, но сега ми се вижда, че се е стабилизирал

Левски - Дунав

Главен е Кристиян Колев, катраник.

ВАР - Мартин Великов, същия като Колев, само че от Варна.

АВАР - Краси Кръстев, този тигър тепърва ще го изучавам

Септември - Арда

Венци Митрев е главен. Митрев е палавник, невиждан и нечуван, но в този мач не виждам някаква опасност от пакости.

ВАР е Давидов, неутрален.

АВАР - Михаел Павлов, неутрален.

Лудогорец - Локо Пд

Гребенчето главен, домакински съдия.

ВАР е Драго- Крушарски да пали една свещ в църквата в Говедарци с молитва : Дано да не се стига до ВАР намеса

АВАР - Кристиян Тодоров, този е от новите лъвчета, ще го следя.

Ботев Враца - Черно Море

Нотариуса е възкръснал. Ще се държи прилично. Първоначално.

ВАР - неговата дружка Попи. Принципно са опасна комбина, но за този мач …не виждам смисъл да зулумстват

АВАР - Хрис Гутева, топ!

Славия - Кърпачев

Главен е Гиджена , неутрален.

ВАР - Тренчев , неутрален.

АВАР - Геро, неутрален.

Ботев Пд - Локо Сф

Главен е Дъ Литъл Пистолеро, неутрален в мача.

ВАР е Чинката, неутрален в мача.

АВАР - Антонио Антов, от новите съдийски пелета е, ще го сложа “на наблюдение”"


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    4 0 Отговор
    Кво значение имат съдиите бе, цека!?
    Гледате си само да върви хазарта и да пазарувате не.ри и южноамерианци от Тему, като същевременно съсипвате българските футболисти....

    19:14 15.07.2026

  • 2 Лопата Орешник

    6 0 Отговор
    Тоя пипон е много кух! То цялото първенство носи името на неговата компания, той коментира съдиите!

    19:27 15.07.2026

  • 3 ТОЗИ

    5 1 Отговор
    НЕ ЛИ Е В ЦЕНТРАЛНИЯ ЗАТВОР

    19:34 15.07.2026

  • 4 Къш бе

    6 0 Отговор
    Печелиш лесни пари на гърба на хората. Що народ зарибихте и колко народ затрихте. Същите сте като тези дето продават наркотици. Затвор за Вас

    19:43 15.07.2026

  • 5 Нищо че има парички

    0 0 Отговор
    Ще ди остане олиго @ рен

    Коментиран от #6

    20:56 15.07.2026

  • 6 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нищо че има парички":

    Ако не беше баща му , тоя кестен на две магарета сено не може да раздели!

    21:00 15.07.2026

  • 7 Някой

    0 0 Отговор
    Помните ли мача Лудогорец с другото ЦСКА, как реваха за ритник в гърдите и несвирена дузпа. Преди това видяхте ли какво каза Найденов точно за съдията и на ВАР определил ги за "олеле"? Реално напълно му потвърдихте думите. Бяхте напълно съгласни с него след мача! А той предвидил го преди мача.

    21:03 15.07.2026

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