Цветомир Найденов с коментар за първите съдийски назначения в efbet Лига

С наближаването на първия съдийски сигнал в новия сезон на efbet Лига, футболната общественост вече е на тръни. Само дни преди началото на шампионата, бяха обявени първите съдийски назначения, които предизвикаха бурни реакции и разпалени дискусии сред фенове и експерти. Един от най-гласовитите анализатори на съдийските решения – Цветомир Найденов, собственик и основен спонсор на ЦСКА 1948, не остана безучастен и този път.
Още с публикуването на списъка със съдийските екипи за първия кръг, Найденов изрази публично своите опасения. Според него, някои от назначенията крият риск от спорни ситуации и могат да повлияят на хода на срещите. Той не спести критики и подчерта, че прозрачността и безпристрастността трябва да бъдат водещи принципи в работата на футболните арбитри.
Ето какво написа Цветомир Найденов:
"Las Cucarachas 2026/27 . Започваме
Спартак Вн - ЦСКА
Главен е Любо Перника, топ винкел
ВАР - Геро , пичага, гледа си съдийството и не се занимава с глупости.
АВАР- Марто Марков, имаше залитания по Б групата едно време, но сега ми се вижда, че се е стабилизирал
Левски - Дунав
Главен е Кристиян Колев, катраник.
ВАР - Мартин Великов, същия като Колев, само че от Варна.
АВАР - Краси Кръстев, този тигър тепърва ще го изучавам
Септември - Арда
Венци Митрев е главен. Митрев е палавник, невиждан и нечуван, но в този мач не виждам някаква опасност от пакости.
ВАР е Давидов, неутрален.
АВАР - Михаел Павлов, неутрален.
Лудогорец - Локо Пд
Гребенчето главен, домакински съдия.
ВАР е Драго- Крушарски да пали една свещ в църквата в Говедарци с молитва : Дано да не се стига до ВАР намеса
АВАР - Кристиян Тодоров, този е от новите лъвчета, ще го следя.
Ботев Враца - Черно Море
Нотариуса е възкръснал. Ще се държи прилично. Първоначално.
ВАР - неговата дружка Попи. Принципно са опасна комбина, но за този мач …не виждам смисъл да зулумстват
АВАР - Хрис Гутева, топ!
Славия - Кърпачев
Главен е Гиджена , неутрален.
ВАР - Тренчев , неутрален.
АВАР - Геро, неутрален.
Ботев Пд - Локо Сф
Главен е Дъ Литъл Пистолеро, неутрален в мача.
ВАР е Чинката, неутрален в мача.
АВАР - Антонио Антов, от новите съдийски пелета е, ще го сложа “на наблюдение”"
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Гледате си само да върви хазарта и да пазарувате не.ри и южноамерианци от Тему, като същевременно съсипвате българските футболисти....
19:14 15.07.2026
2 Лопата Орешник
19:27 15.07.2026
3 ТОЗИ
19:34 15.07.2026
4 Къш бе
19:43 15.07.2026
5 Нищо че има парички
Коментиран от #6
20:56 15.07.2026
6 Лопата Орешник
До коментар #5 от "Нищо че има парички":Ако не беше баща му , тоя кестен на две магарета сено не може да раздели!
21:00 15.07.2026
7 Някой
21:03 15.07.2026