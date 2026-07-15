Цветомир Найденов с коментар за първите съдийски назначения в efbet Лига

С наближаването на първия съдийски сигнал в новия сезон на efbet Лига, футболната общественост вече е на тръни. Само дни преди началото на шампионата, бяха обявени първите съдийски назначения, които предизвикаха бурни реакции и разпалени дискусии сред фенове и експерти. Един от най-гласовитите анализатори на съдийските решения – Цветомир Найденов, собственик и основен спонсор на ЦСКА 1948, не остана безучастен и този път.

Още с публикуването на списъка със съдийските екипи за първия кръг, Найденов изрази публично своите опасения. Според него, някои от назначенията крият риск от спорни ситуации и могат да повлияят на хода на срещите. Той не спести критики и подчерта, че прозрачността и безпристрастността трябва да бъдат водещи принципи в работата на футболните арбитри.

Ето какво написа Цветомир Найденов:

"Las Cucarachas 2026/27 . Започваме

Спартак Вн - ЦСКА

Главен е Любо Перника, топ винкел

ВАР - Геро , пичага, гледа си съдийството и не се занимава с глупости.

АВАР- Марто Марков, имаше залитания по Б групата едно време, но сега ми се вижда, че се е стабилизирал

Левски - Дунав

Главен е Кристиян Колев, катраник.

ВАР - Мартин Великов, същия като Колев, само че от Варна.

АВАР - Краси Кръстев, този тигър тепърва ще го изучавам

Септември - Арда

Венци Митрев е главен. Митрев е палавник, невиждан и нечуван, но в този мач не виждам някаква опасност от пакости.

ВАР е Давидов, неутрален.

АВАР - Михаел Павлов, неутрален.

Лудогорец - Локо Пд

Гребенчето главен, домакински съдия.

ВАР е Драго- Крушарски да пали една свещ в църквата в Говедарци с молитва : Дано да не се стига до ВАР намеса

АВАР - Кристиян Тодоров, този е от новите лъвчета, ще го следя.

Ботев Враца - Черно Море

Нотариуса е възкръснал. Ще се държи прилично. Първоначално.

ВАР - неговата дружка Попи. Принципно са опасна комбина, но за този мач …не виждам смисъл да зулумстват

АВАР - Хрис Гутева, топ!

Славия - Кърпачев

Главен е Гиджена , неутрален.

ВАР - Тренчев , неутрален.

АВАР - Геро, неутрален.

Ботев Пд - Локо Сф

Главен е Дъ Литъл Пистолеро, неутрален в мача.

ВАР е Чинката, неутрален в мача.

АВАР - Антонио Антов, от новите съдийски пелета е, ще го сложа “на наблюдение”"