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Бордо отива в шеста дивизия!

Бордо отива в шеста дивизия!

15 Юли, 2026 21:52 587 1

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Финансови бури и несигурно бъдеще за шесткратния шампион на Франция

Бордо отива в шеста дивизия! - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Един от най-емблематичните френски клубове, Бордо, се оказа на прага на пълно изчезване от професионалната сцена. Тимът, който някога блестеше с имена като Зинедин Зидан, днес се сблъсква с най-тежката си криза, след като бе изхвърлен от четвърта директно в шеста дивизия заради натрупани милионни дългове и неизплатени задължения.

Решението, което разтърси феновете на „жирондинците“, бе взето от Апелативната комисия към френския футболен финансов надзорен орган DNCG. След внимателен преглед на финансовото състояние на клуба, комисията отсъди: Бордо ще започне новия сезон в шеста дивизия R1, но само ако регионалната футболна асоциация на Нова Аквитания даде зелена светлина.

Ситуацията е повече от тревожна – предвид сериозните финансови затруднения, ликвидацията на клуба вече не е просто хипотеза, а реална опасност. Окончателната дума ще има търговският съд, който трябва да реши дали Бордо ще продължи да съществува дори на аматьорско ниво.

Само преди две години Бордо бе обявен в несъстоятелност, което доведе до първото им понижение в четвърта дивизия. Опитите за спасение не липсваха – дори легендарният германски вратар Оливер Кан води преговори за инвестиция в клуба, но сделката така и не се реализира.



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  • 1 Решението

    4 1 Отговор
    Да вземат чужд лиценз (този на Етрополе например) и да сложат тире 🤪

    21:57 15.07.2026

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