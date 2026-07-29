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Зидан още не е говорил с Мбапе за капитанската лента на Франция

Зидан още не е говорил с Мбапе за капитанската лента на Франция

29 Юли, 2026 08:21 579 0

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Новият селекционер на „петлите“ обяви, че първо иска звездата на Реал Мадрид да си почине след Световното първенство

Зидан още не е говорил с Мбапе за капитанската лента на Франция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Новият селекционер на Франция Зинедин Зидан призна, че все още не е разговарял с Килиан Мбапе относно капитанската лента на националния отбор. Легендата официално беше представен във вторник като наставник на „петлите“, подписвайки договор за четири години – до края на Мондиал 2030.

За Зидан това е първа треньорска работа, откакто напусна Реал Мадрид през 2021 година. По време на двата си престоя начело на „кралския клуб“ той спечели три трофея от Шампионската лига и две титли в Ла Лига, а като футболист изведе Франция до световната титла през 1998 година и триумфа на Евро 2000.

Дебютът му начело на националния тим ще бъде на 25 септември срещу Турция в турнира Лига на нациите.

На първата си пресконференция Зидан беше попитан дали Мбапе ще остане капитан на Франция, но разкри, че подобен разговор все още не се е състоял.

„Все още не сме говорили с Килиан. Най-важното за него в момента е да си почине. Ще имаме възможност да обсъдим този въпрос с него и с останалите футболисти през септември“, заяви новият селекционер.

Самият Мбапе приветства назначението на Зидан, като публикува кратко послание в Instagram с думите: „Добре дошъл у дома.“

Нападателят на Реал Мадрид направи изключително силно Световно първенство, въпреки че Франция не успя да стигне до титлата. 27-годишният футболист завърши турнира като голмайстор с 10 попадения и вече еднолично държи рекорда за най-много голове в историята на световните първенства – 22.

В двубоя за третото място срещу Англия Мбапе отбеляза два гола и направи една асистенция, с което приключи шампионата с общо 14 голови участия (10 попадения и 4 асистенции) – най-доброто постижение на един футболист в рамките на едно Световно първенство, откакто подобна статистика се води.

Освен това звездата на Франция отправи 23 точни удара по време на турнира – най-високият показател на Мондиал от 1966 година насам, когато легендарният Еузебио завършва с 29 точни изстрела. Зидан със сигурност ще разчита именно на Мбапе като основна фигура в проекта си, но окончателното решение за капитанската лента ще бъде взето след срещите с отбора през есента.


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