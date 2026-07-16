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Финалът между Аржентина и Испания: исторически сблъсък без аналог в световния футбол

Финалът между Аржентина и Испания: исторически сблъсък без аналог в световния футбол

16 Юли, 2026 12:15 995 11

  • мондиал 2026-
  • аржентина-
  • испания-
  • световно първенство-
  • финал-
  • футбол

Двубоят събира на една сцена действащия европейски шампион и актуалния носител на Копа Америка – нещо, което никога досега не се е случвало

Финалът между Аржентина и Испания: исторически сблъсък без аналог в световния футбол - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Неделният финал на Световното първенство през 2026-а година между Испания и Аржентина ще остане в историята с няколко любопитни постижения. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в на „МетЛайф Стейдиъм“ Ню Йорк в спор за най-ценния трофей в световния футбол.

За първи път до финала на Мондиал достигат едновременно действащият европейски шампион и актуалният носител на Копа Америка. Испания завоюва континенталната титла в Европа преди две лета, докато Аржентина триумфира в Южна Америка.

Двата тима трябваше да премерят сили и в мача за трофея „Финалисима“ в Катар в края на месец март по-рано тази година, но двубоят не се състоя заради войната в Близкия изток. Сега те ще се срещнат на още по-голямата сцена - във финала на Световното първенство.

Сблъсъкът ще предложи и друг исторически прецедент. Аржентина заема първото място в световната ранглиста, а Испания е непосредствено след нея. От въвеждането на класацията на ФИФА през 1992-а година досега никога първите два отбора в подреждането не са се срещали във финала на Мондиал.

Аржентинците ще имат възможност и да защитят световната си титла. Това е едва шестият случай, в който действащият шампион достига до финала на следващото Световно първенство.

Самата Аржентина направи това и през 1990-а година, а Бразилия стигна до решаващия двубой при защитата на титлата си през 1962-ра и 1998-а. Подобно постижение записаха още Италия през 1938-а и Франция през 2022-а година.

Само два отбора обаче са успявали да спечелят втори пореден трофей в тези случаи - Италия през 1938-а година и Бразилия през 1962-а. Така в Ню Йорк „албиселесте“ ще преследва не само четвърта световна титла, но и място в изключително престижен исторически списък.


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    Тухел превърна ънгличаните в тухли!
    🦍🦍🦍🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #9

    12:29 16.07.2026

  • 6 Кобра Кай 🥋

    1 3 Отговор
    Много ми хареса как колегата каратист бял французин, изрита изрусеното циг ганне със маваши 😀

    Коментиран от #10

    12:37 16.07.2026

  • 7 И двата отбора

    1 2 Отговор
    Ще падат за фалове и дузпи. И много артистично при това.

    12:42 16.07.2026

  • 8 И двата отбора

    0 2 Отговор
    Ще падат за фалове и дузпи. И много артистично при това.

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  • 9 Верно ли бе

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Тухел не ги е превърнал в тухли. Те винаги си бяха такива. Дървеници отвсякъде

    12:47 16.07.2026

  • 10 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кобра Кай 🥋":

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    12:52 16.07.2026

  • 11 Герги

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    13:12 16.07.2026

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