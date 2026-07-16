Финалът между Аржентина и Испания: исторически сблъсък без аналог в световния футбол

Неделният финал на Световното първенство през 2026-а година между Испания и Аржентина ще остане в историята с няколко любопитни постижения. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в на „МетЛайф Стейдиъм“ Ню Йорк в спор за най-ценния трофей в световния футбол.

За първи път до финала на Мондиал достигат едновременно действащият европейски шампион и актуалният носител на Копа Америка. Испания завоюва континенталната титла в Европа преди две лета, докато Аржентина триумфира в Южна Америка.

Двата тима трябваше да премерят сили и в мача за трофея „Финалисима“ в Катар в края на месец март по-рано тази година, но двубоят не се състоя заради войната в Близкия изток. Сега те ще се срещнат на още по-голямата сцена - във финала на Световното първенство.

The top two teams — No. 1 Argentina and No. 2 Spain — will meet in the men's World Cup final for the first time since FIFA instated rankings in 1992.



It's also the first World Cup final between the reigning champions of Europe (EURO) and South America (Copa América) 🔥 pic.twitter.com/dkn3QPqgbG — ESPN Insights (@ESPNInsights) July 15, 2026

Сблъсъкът ще предложи и друг исторически прецедент. Аржентина заема първото място в световната ранглиста, а Испания е непосредствено след нея. От въвеждането на класацията на ФИФА през 1992-а година досега никога първите два отбора в подреждането не са се срещали във финала на Мондиал.

Аржентинците ще имат възможност и да защитят световната си титла. Това е едва шестият случай, в който действащият шампион достига до финала на следващото Световно първенство.

Argentina are back-to-back World Cup finalists. 🇦🇷



Only six reigning men’s World Cup champions have made the final the following year:



🇮🇹 🏆 1934 🏆 1938

🇧🇷 🏆 1958 🏆 1962

🇦🇷 🏆 1986 🥈 1990

🇧🇷 🏆 1994 🥈 1998

🇫🇷 🏆 2018 🥈 2022

🇦🇷 🏆 2022 ⏳ 2026



Can they become the first… pic.twitter.com/rCtDKWl0JK — Squawka (@Squawka) July 15, 2026

Самата Аржентина направи това и през 1990-а година, а Бразилия стигна до решаващия двубой при защитата на титлата си през 1962-ра и 1998-а. Подобно постижение записаха още Италия през 1938-а и Франция през 2022-а година.

Само два отбора обаче са успявали да спечелят втори пореден трофей в тези случаи - Италия през 1938-а година и Бразилия през 1962-а. Така в Ню Йорк „албиселесте“ ще преследва не само четвърта световна титла, но и място в изключително престижен исторически списък.