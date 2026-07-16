Финалът между Аржентина и Испания: исторически сблъсък без аналог в световния футбол

Неделният финал на Световното първенство през 2026-а година между Испания и Аржентина ще остане в историята с няколко любопитни постижения. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в на „МетЛайф Стейдиъм“ Ню Йорк в спор за най-ценния трофей в световния футбол.
За първи път до финала на Мондиал достигат едновременно действащият европейски шампион и актуалният носител на Копа Америка. Испания завоюва континенталната титла в Европа преди две лета, докато Аржентина триумфира в Южна Америка.
Двата тима трябваше да премерят сили и в мача за трофея „Финалисима“ в Катар в края на месец март по-рано тази година, но двубоят не се състоя заради войната в Близкия изток. Сега те ще се срещнат на още по-голямата сцена - във финала на Световното първенство.
The top two teams — No. 1 Argentina and No. 2 Spain — will meet in the men's World Cup final for the first time since FIFA instated rankings in 1992.— ESPN Insights (@ESPNInsights) July 15, 2026
It's also the first World Cup final between the reigning champions of Europe (EURO) and South America (Copa América) 🔥 pic.twitter.com/dkn3QPqgbG
Сблъсъкът ще предложи и друг исторически прецедент. Аржентина заема първото място в световната ранглиста, а Испания е непосредствено след нея. От въвеждането на класацията на ФИФА през 1992-а година досега никога първите два отбора в подреждането не са се срещали във финала на Мондиал.
Аржентинците ще имат възможност и да защитят световната си титла. Това е едва шестият случай, в който действащият шампион достига до финала на следващото Световно първенство.
Argentina are back-to-back World Cup finalists. 🇦🇷— Squawka (@Squawka) July 15, 2026
Only six reigning men’s World Cup champions have made the final the following year:
🇮🇹 🏆 1934 🏆 1938
🇧🇷 🏆 1958 🏆 1962
🇦🇷 🏆 1986 🥈 1990
🇧🇷 🏆 1994 🥈 1998
🇫🇷 🏆 2018 🥈 2022
🇦🇷 🏆 2022 ⏳ 2026
Can they become the first… pic.twitter.com/rCtDKWl0JK
Самата Аржентина направи това и през 1990-а година, а Бразилия стигна до решаващия двубой при защитата на титлата си през 1962-ра и 1998-а. Подобно постижение записаха още Италия през 1938-а и Франция през 2022-а година.
Само два отбора обаче са успявали да спечелят втори пореден трофей в тези случаи - Италия през 1938-а година и Бразилия през 1962-а. Така в Ню Йорк „албиселесте“ ще преследва не само четвърта световна титла, но и място в изключително престижен исторически списък.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:16 16.07.2026
2 Дзак
12:19 16.07.2026
3 Тиква
12:24 16.07.2026
4 Чума
12:26 16.07.2026
5 Mими Кучева🐕🦺
Тухел превърна ънгличаните в тухли!
🦍🦍🦍🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
Коментиран от #9
12:29 16.07.2026
6 Кобра Кай 🥋
Коментиран от #10
12:37 16.07.2026
7 И двата отбора
12:42 16.07.2026
8 И двата отбора
12:44 16.07.2026
9 Верно ли бе
До коментар #5 от "Mими Кучева🐕🦺":Тухел не ги е превърнал в тухли. Те винаги си бяха такива. Дървеници отвсякъде
12:47 16.07.2026
10 Дзак
До коментар #6 от "Кобра Кай 🥋":Едно време играем футбол на асфалтовото игрище на студентския лагер. Поведа си топката и един ме ритне. Пак си поведа, пак ме ритне. Така няколко пъти. Накрая го питам: не виждаш ли топката. Извинявай, аз съм каратист, казва.
12:52 16.07.2026
11 Герги
13:12 16.07.2026