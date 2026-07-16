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Меси на прага на рекорд, който дори Пеле не успя да постигне

Меси на прага на рекорд, който дори Пеле не успя да постигне

16 Юли, 2026 13:30 1 439 10

  • лионел меси-
  • футбол-
  • аржентина-
  • финал-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

При липса на здравословни проблеми Меси се очаква да започне като титуляр в решаващия двубой на Мондиал 2026

Меси на прага на рекорд, който дори Пеле не успя да постигне - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лионел Меси е на прага на поредното историческо постижение със състава на Аржентина. Ако вземе участие в неделния сблъсък с Испания, капитанът на „албиселесте“ ще играе в трети финал на Световно първенство. Досега единственият футболист с подобно постижение е бразилецът Кафу.

При липса на здравословни проблеми Меси се очаква да започне като титуляр в решаващия двубой на Мондиал 2026. Първият му финал бе през 2014 година, когато Аржентина загуби от Германия с 0:1 след продължения.

Осем години по-късно звездата изведе страната си до световната титла в Катар. Меси отбеляза два гола при зрелищното равенство 3:3 срещу Франция, а „албиселесте“ триумфира след изпълнение на дузпи. И в двата финала аржентинският капитан остана на терена през всичките 120 минути.

Кафу участва в решаващия мач на три поредни световни първенства – през 1994, 1998 и 2002 година. Във финала срещу Италия през 1994-та той се появи като резерва още през първото полувреме и остана на терена до края на продълженията. Срещата завърши 0:0, а Бразилия спечели титлата след дузпи.

Четири години по-късно десният бек изигра пълни 90 минути при поражението с 0:3 от домакина Франция. През 2002 година Кафу вече беше капитан на „селесао“ и вдигна световната купа след победата с 2:0 над Германия.

Любопитен факт е, че дори Пеле, единственият футболист с три световни титли, няма три участия във финали на Мондиал. Легендата игра при триумфите на Бразилия през 1958 и 1970 година, но пропусна решаващия двубой през 1962-ра заради контузия, получена още във втория мач на отбора в турнира.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    9 14 Отговор
    Меси — Козата риташе като катър играчите на противника през цялото СП.Това е рекорд за измисленяка от Пампасите.

    Коментиран от #3, #5

    13:33 16.07.2026

  • 2 Соваж бейби

    5 12 Отговор
    Абе а дано не постигне този рекард да им се охлади страстите индиянски ,и за испанските житан не съм ама бих се радвала да елиминира Аржентина.И дано има наказание санкция за целият аржентински отбор за знамето направо ги изгонят и се преиграят няколко срещи.

    Коментиран от #4

    13:35 16.07.2026

  • 3 Улав

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Не те слуша главата

    13:36 16.07.2026

  • 4 Улав

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Соваж бейби":

    Не те слуша главата

    Коментиран от #6

    13:36 16.07.2026

  • 5 Соваж бейби

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Видя ли накрая за да печелят време как легна върху топката и не мърда смешник,а аржентинския вратар пък реши да си чеши зад...ка с топката пак да спечели някоя минута време.

    13:37 16.07.2026

  • 6 Соваж бейби

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Улав":

    Я ми кажи колко европееца видя в отбора на Испания и колко испански житан ?

    13:39 16.07.2026

  • 7 Тома

    8 4 Отговор
    Само че на Пеле никога не са му правили подаръци и не е бил на 39 години

    13:44 16.07.2026

  • 8 Отвратен

    4 7 Отговор
    Никога не съм бил фен на Меси, но и не съм го мразил. Снощи обаче камерите показаха едно дребно и
    зло човече, което не излъчваше благородство и респект. Жалко за него

    13:58 16.07.2026

  • 9 Иван 1

    4 4 Отговор
    Стига сте писали глупости,няма място за сравнение за бога с топка Пеле с този.

    14:01 16.07.2026

  • 10 Дзак

    3 4 Отговор
    Нищо общо не може да има. Пеле е контузен през 62, игра със скъсани коленни връзки през 66-та и стана шампион в зрелищен мач с Италия през 70-та. Едва ли някой друг футболист се е върнал на върха след осем години контузии.

    14:02 16.07.2026

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