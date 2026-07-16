Меси на прага на рекорд, който дори Пеле не успя да постигне

Лионел Меси е на прага на поредното историческо постижение със състава на Аржентина. Ако вземе участие в неделния сблъсък с Испания, капитанът на „албиселесте“ ще играе в трети финал на Световно първенство. Досега единственият футболист с подобно постижение е бразилецът Кафу.
При липса на здравословни проблеми Меси се очаква да започне като титуляр в решаващия двубой на Мондиал 2026. Първият му финал бе през 2014 година, когато Аржентина загуби от Германия с 0:1 след продължения.
Осем години по-късно звездата изведе страната си до световната титла в Катар. Меси отбеляза два гола при зрелищното равенство 3:3 срещу Франция, а „албиселесте“ триумфира след изпълнение на дузпи. И в двата финала аржентинският капитан остана на терена през всичките 120 минути.
Кафу участва в решаващия мач на три поредни световни първенства – през 1994, 1998 и 2002 година. Във финала срещу Италия през 1994-та той се появи като резерва още през първото полувреме и остана на терена до края на продълженията. Срещата завърши 0:0, а Бразилия спечели титлата след дузпи.
Четири години по-късно десният бек изигра пълни 90 минути при поражението с 0:3 от домакина Франция. През 2002 година Кафу вече беше капитан на „селесао“ и вдигна световната купа след победата с 2:0 над Германия.
Любопитен факт е, че дори Пеле, единственият футболист с три световни титли, няма три участия във финали на Мондиал. Легендата игра при триумфите на Бразилия през 1958 и 1970 година, но пропусна решаващия двубой през 1962-ра заради контузия, получена още във втория мач на отбора в турнира.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #3, #5
13:33 16.07.2026
2 Соваж бейби
Коментиран от #4
13:35 16.07.2026
3 Улав
До коментар #1 от "Сатана Z":Не те слуша главата
13:36 16.07.2026
4 Улав
До коментар #2 от "Соваж бейби":Не те слуша главата
Коментиран от #6
13:36 16.07.2026
5 Соваж бейби
До коментар #1 от "Сатана Z":Видя ли накрая за да печелят време как легна върху топката и не мърда смешник,а аржентинския вратар пък реши да си чеши зад...ка с топката пак да спечели някоя минута време.
13:37 16.07.2026
6 Соваж бейби
До коментар #4 от "Улав":Я ми кажи колко европееца видя в отбора на Испания и колко испански житан ?
13:39 16.07.2026
7 Тома
13:44 16.07.2026
8 Отвратен
зло човече, което не излъчваше благородство и респект. Жалко за него
13:58 16.07.2026
9 Иван 1
14:01 16.07.2026
10 Дзак
14:02 16.07.2026