Меси на прага на рекорд, който дори Пеле не успя да постигне

Лионел Меси е на прага на поредното историческо постижение със състава на Аржентина. Ако вземе участие в неделния сблъсък с Испания, капитанът на „албиселесте“ ще играе в трети финал на Световно първенство. Досега единственият футболист с подобно постижение е бразилецът Кафу.

При липса на здравословни проблеми Меси се очаква да започне като титуляр в решаващия двубой на Мондиал 2026. Първият му финал бе през 2014 година, когато Аржентина загуби от Германия с 0:1 след продължения.

Осем години по-късно звездата изведе страната си до световната титла в Катар. Меси отбеляза два гола при зрелищното равенство 3:3 срещу Франция, а „албиселесте“ триумфира след изпълнение на дузпи. И в двата финала аржентинският капитан остана на терена през всичките 120 минути.

Кафу участва в решаващия мач на три поредни световни първенства – през 1994, 1998 и 2002 година. Във финала срещу Италия през 1994-та той се появи като резерва още през първото полувреме и остана на терена до края на продълженията. Срещата завърши 0:0, а Бразилия спечели титлата след дузпи.

Четири години по-късно десният бек изигра пълни 90 минути при поражението с 0:3 от домакина Франция. През 2002 година Кафу вече беше капитан на „селесао“ и вдигна световната купа след победата с 2:0 над Германия.

Любопитен факт е, че дори Пеле, единственият футболист с три световни титли, няма три участия във финали на Мондиал. Легендата игра при триумфите на Бразилия през 1958 и 1970 година, но пропусна решаващия двубой през 1962-ра заради контузия, получена още във втория мач на отбора в турнира.