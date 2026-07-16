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Иван Иванов не можа да се пребори за четвъртфинал в Пособланко

Иван Иванов не можа да се пребори за четвъртфинал в Пособланко

16 Юли, 2026 21:46 471 0

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Въпреки това българинът се очаква да скочи с около 20 места в световната ранглиста

Иван Иванов не можа да се пребори за четвъртфинал в Пособланко - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Иван Иванов остана на косъм от втори пореден четвъртфинал на „Чалънджър". В мач от турнира по тенис в Пособланко (Испания) световният шампион на ITF за 2025 г. отстъпи на петия поставен Оливър Крофърд от Великобритания с 0:6, 6:4, 5:7.

Българският тенисист загуби първите седем гейма в мача, но след смяната на топките се преобрази. Националът ни направи три последователни пробива в подаването на 27-годишния си съперник и спечели втория сет.

В решителната част никой нямаше точка за пробив до 4:5, когато Иван отрази мачбол. Два гейма по-късно, обаче, Крофърд дръпна 0:40 и реализира втората си възможност за приключване на срещата.


С достигането си до осминафиналите на турнира Иванов се очаква да скочи с около 20 места в световната ранглиста и в понеделник да запише ново рекордно класиране.


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