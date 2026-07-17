УЕФА с пет тежки обвинения към ЦСКА

УЕФА образува спешно дисциплинарно производство срещу Дери Сити и ЦСКА след снощния успех на "червените".
Двубоят бе прекъснат малко преди да измине час игра заради ексцесии по трибуните и подновен след 14 минути.
Обвиненията към Дери Сити са четири - нахлуване на публика на терена; хвърляне на предмети; нарушения на обществения ред; недостатъчна охрана.
Тези към ЦСКА пък са пет - хвърляне на предмети; действия, които са причинили щети на стадиона; нарушения на обществения ред; расистко/дискриминационно поведение; нарушаване на основните правила за прилично поведение на служител.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Видях с очите си
14:19 17.07.2026
2 Малий
14:33 17.07.2026
3 А Уефътъ кога
Коментиран от #6, #8
15:06 17.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ха ха
До коментар #3 от "А Уефътъ кога":Ти гледай как ще ви ожулят от УЕФА та ще ви държи влага бая време.Този път и Кауфланд а няма да ви помогне.
15:13 17.07.2026
7 ЕдинОтНякъде
15:15 17.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Помни
15:40 17.07.2026