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УЕФА с пет тежки обвинения към ЦСКА

УЕФА с пет тежки обвинения към ЦСКА

17 Юли, 2026 14:12 1 370 9

  • уефа-
  • футбол-
  • дери сити-
  • цска

Двубоят бе прекъснат малко преди да измине час игра заради ексцесии по трибуните и подновен след 14 минути

УЕФА с пет тежки обвинения към ЦСКА - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

УЕФА образува спешно дисциплинарно производство срещу Дери Сити и ЦСКА след снощния успех на "червените".

Двубоят бе прекъснат малко преди да измине час игра заради ексцесии по трибуните и подновен след 14 минути.

Обвиненията към Дери Сити са четири - нахлуване на публика на терена; хвърляне на предмети; нарушения на обществения ред; недостатъчна охрана.

Тези към ЦСКА пък са пет - хвърляне на предмети; действия, които са причинили щети на стадиона; нарушения на обществения ред; расистко/дискриминационно поведение; нарушаване на основните правила за прилично поведение на служител.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Видях с очите си

    12 5 Отговор
    В Северна Ирландия живее най-изроденото население:до един са деца от инцест. Заешките устни са нещо съвсем нормално и ги има почти всеки срещнат там...отврат

    14:19 17.07.2026

  • 2 Малий

    6 13 Отговор
    Като излязат от кочината всичко им приляга като на свинчуги.

    14:33 17.07.2026

  • 3 А Уефътъ кога

    6 5 Отговор
    Ще обърне внимание на подуенските несъстоятелници ? И кога ще ги изхвърли от Турнирите!?? А Гонзо защо се е ,, спотаил"

    Коментиран от #6, #8

    15:06 17.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ха ха

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "А Уефътъ кога":

    Ти гледай как ще ви ожулят от УЕФА та ще ви държи влага бая време.Този път и Кауфланд а няма да ви помогне.

    15:13 17.07.2026

  • 7 ЕдинОтНякъде

    2 1 Отговор
    Ръководството на ЦСКА ще им намери цаката с члеснки карти и регистър. Прав беше Христо Янев на финала, не знам защо се извини само!

    15:15 17.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Помни

    2 2 Отговор
    1948 + 2016

    15:40 17.07.2026

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