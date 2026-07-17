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Бербатов става актьор

Бербатов става актьор

17 Юли, 2026 15:00 678 9

  • футбол-
  • димитър бербатов-
  • актьор

Спектакълът съчетава театрална режисура (дело на Яна Титова), въздействаща музика (създадена от ГРАФА), мултимедия и светлина в едно емоционално пътуване - разказ за човека зад легендата

Бербатов става актьор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на българския футбол - Димитър Бербатов обяви, че през есента ще се качи на театралната сцената. Той ще бъде в главната роля в свой авторски театрален спектакъл, чрез който отвежда публиката отвъд футбола - към изборите в живота, тежките решения, съмненията, страха, амбицията, характера и цената на успеха.

Спектакълът съчетава театрална режисура (дело на Яна Титова), въздействаща музика (създадена от ГРАФА), мултимедия и светлина в едно емоционално пътуване - разказ за човека зад легендата.

С ясно идентифициран проблем за обществото - бързите и шумни успехи и грешните примери в социалните мрежи, спектакълът идва, за да разкодира и покаже система от ценности и принципи, които водят до устойчиви резултати. Разкодиране, което не просто вълнува, а променя съдби. Защото успехът не е случайност. Той има своя код.

Стартът ще бъде на специално място и в специален ден за Бербатов – на 09.09.2026 г. в родния му Благоевград. Билетите вече са в продажба на цени от 20 до 40 евро. На този етап организаторите обявиха, че има 14 града, които са предвидени в турнето за 2026 и 2027 г., но те тепърва ще се увеличават.

В рамките на 2026 г. Бербатов ще посети Благоевград, Пазарджик, Стара Загора и Плевен.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 По скоро

    8 2 Отговор
    за клоун става!

    15:03 17.07.2026

  • 2 Трол

    9 1 Отговор
    Много му отива да е актьор.

    15:06 17.07.2026

  • 3 Оз. Ген.Румянцев

    8 0 Отговор
    Бербо е леке

    15:09 17.07.2026

  • 4 Родина

    9 0 Отговор
    Каква легенда е този ? Стига се прекланяхте
    на фалшиви идоли .

    15:11 17.07.2026

  • 5 Да вземе и Гяуро

    3 1 Отговор
    да ритат мачле в малка стая с меки тапицирани стени.

    15:12 17.07.2026

  • 6 Соваж бейби

    2 2 Отговор
    Трябваше от отдавна да го направи ,много красив беше като млад не да си губи времето с футбол.Рядко се случва в историята на футбола красиви играчи като Гризман , Хюго Лорис и Бербатов пожелавам му успех дори и на години е хубевец .

    15:27 17.07.2026

  • 7 Ужас

    4 0 Отговор
    И тоя изчетка, доста рано. Явно се е взел много на сериозно...

    15:35 17.07.2026

  • 8 Факт

    0 0 Отговор
    За Лидл става

    15:51 17.07.2026

  • 9 Браво

    0 0 Отговор
    Прави се на Анди Гарсия Баце.

    15:53 17.07.2026

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