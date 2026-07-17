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Левски стартира сезона с победа над Дунав Русе

Левски стартира сезона с победа над Дунав Русе

17 Юли, 2026 23:14 482 1

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Шампионите демонстрираха характер и класа в първия си мач от новата кампания

Левски стартира сезона с победа над Дунав Русе - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На стадион "Георги Аспарухов", Левски надделя с 2:1 над амбициозния новак Дунав Русе, с което даде заявка за нова успешна кампания и защита на шампионската си титла.

Още в началните минути "сините" показаха, че са готови за битка. В 19-ата минута Акрам Бурас разтресе напречната греда и пропусна да открие резултата.

Само три минути по-късно обаче капитанът Кристиан Димитров се възползва от отлично центриране на Давид Кусо, след което изпрати топката в мрежата – 1:0 за Левски.

Дунав не се предаде и веднага отговори с опасни атаки. Кристиян Бойчев се озова очи в очи с вратаря Огнян Владимиров, но не успя да го преодолее, а секунди по-късно Радослав Апостолов пропусна златен шанс да изравни.

В 26-ата минута Евертон Бала също изпита късмета си, но ударът му бе отразен от Георги Китанов, а топката отново срещна гредата.

След почивката драмата продължи с пълна сила. Алекс Валиньо от Дунав бе на косъм да изравни, но и той уцели гредата при опасна ситуация.

Левски отговори с нова атака, при която Бала за трети път в мача удари гредата – истински малшанс за халфа на домакините.

В 71-ата минута обаче Акрам Бурас се реваншира за пропуска си от първата част и с хладнокръвен удар удвои преднината на Левски – 2:0.

Дунав не се отказа и в 85-ата минута Денислав Минчев върна интригата с попадение за 2:1, но възпитаниците на Хулио Веласкес удържаха победата и записаха първите си три точки за сезона.


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  • 1 Симо

    0 0 Отговор
    Кристиян Димитров беше изненадан от ударилата го топка в областта на коляното, но все пак първия гол за този сезон е на българин, поздравления!

    23:46 17.07.2026

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