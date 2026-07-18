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Зинедин Зидан поема кормилото на "петлите" до 2030 година

Зинедин Зидан поема кормилото на "петлите" до 2030 година

18 Юли, 2026 12:17 496 4

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Легендарният французин се завръща на треньорската сцена начело на националния отбор

Зинедин Зидан поема кормилото на "петлите" до 2030 година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Един от най-емблематичните играчи и треньори в историята на спорта - Зинедин Зидан, ще застане начело на националния отбор на Франция. Той ще наследи Дидие Дешан, който дълги години бе лицето на "петлите". Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, решението вече е окончателно, а официалното обявяване и подписването на договора се очакват до края на юли.

След като напусна Реал Мадрид през 2021 година, Зидан се оттегли от треньорската професия, но сега се завръща с гръм и трясък. Той вече е подбрал свой собствен екип от специалисти, с които ще работи рамо до рамо в предстоящите предизвикателства.

Договорът на Зидан ще обхване целия цикъл до Световното първенство през 2030 година. Това ще му даде възможност да изгради стабилен и конкурентоспособен състав, който да се бори за световната титла.

Зинедин Зидан не е непознат на футболните върхове. Като треньор на Реал Мадрид той изведе "белия балет" до три последователни трофея в Шампионската лига и два пъти стана шампион на Испания. Сега пред него стои ново, още по-отговорно предизвикателство – да върне Франция на върха на световния футбол.

Футболната общественост във Франция и по света следи с огромен интерес развитието на събитията.


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    1 1 Отговор
    на Зидан! Велик футболист и голяма личност.

    12:21 18.07.2026

  • 2 франсетата

    0 1 Отговор
    Успех на укротените някога от нас футболни петли в Париж.
    Зидан - президан.

    12:22 18.07.2026

  • 3 Дзак

    0 0 Отговор
    Зидан може да върне малко от добрите спомени за Франция, когато имаха по 3-4 атакуващи халфове.

    12:27 18.07.2026

  • 4 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Добре е да се прави разлика между селекционер и треньор! Зизу няма да ги тренира , той ще ги селектира!

    12:35 18.07.2026

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