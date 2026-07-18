Зинедин Зидан поема кормилото на "петлите" до 2030 година

Един от най-емблематичните играчи и треньори в историята на спорта - Зинедин Зидан, ще застане начело на националния отбор на Франция. Той ще наследи Дидие Дешан, който дълги години бе лицето на "петлите". Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, решението вече е окончателно, а официалното обявяване и подписването на договора се очакват до края на юли.

След като напусна Реал Мадрид през 2021 година, Зидан се оттегли от треньорската професия, но сега се завръща с гръм и трясък. Той вече е подбрал свой собствен екип от специалисти, с които ще работи рамо до рамо в предстоящите предизвикателства.

Договорът на Зидан ще обхване целия цикъл до Световното първенство през 2030 година. Това ще му даде възможност да изгради стабилен и конкурентоспособен състав, който да се бори за световната титла.

Зинедин Зидан не е непознат на футболните върхове. Като треньор на Реал Мадрид той изведе "белия балет" до три последователни трофея в Шампионската лига и два пъти стана шампион на Испания. Сега пред него стои ново, още по-отговорно предизвикателство – да върне Франция на върха на световния футбол.

Футболната общественост във Франция и по света следи с огромен интерес развитието на събитията.