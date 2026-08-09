Монтерей обърна Интер Маями в отсъствието на Меси и Суарес

Интер Маями посрещна мексиканския Монтерей в двубой от втория кръг на Купата на Лигите в Северна Америка. За съжаление на домакините, те трябваше да се справят без двете си най-големи звезди – Лионел Меси и Луис Суарес. Причината за отсъствието на аржентинския магьосник бе трагична – ден по-рано стана ясно, че баща му, Хорхе Меси, е починал. В знак на уважение, играчи и фенове сведоха глави за минута мълчание преди началния съдийски сигнал.

Въпреки кадровите проблеми, Интер Маями започна срещата амбициозно. В 32-ата минута аржентинският полузащитник Родриго Де Пол откри резултата след прецизна асистенция от Каземиро, вдъхвайки надежда на местните фенове. Радостта обаче се оказа краткотрайна.

След почивката Монтерей демонстрира характер и обърна развоя на мача. Юго Куйперс изравни, а малко по-късно Диего Роси донесе победата на гостите с втори гол.

С този успех Монтерей се изкачи на седмата позиция в групата на мексиканските отбори, като вече има 3 точки. Интер Маями също разполага с 3 точки, но заема 11-о място сред тимовете от МЛС. Борбата за продължаване напред остава ожесточена, тъй като само първите четири тима от всяка група ще се класират за следващата фаза. В последния, трети кръг от груповата фаза, Интер Маями ще се изправи срещу мексиканския Леон, докато Монтерей ще премери сили с Нешвил. Очакват ни решителни сблъсъци, които ще определят кои отбори ще продължат напред в надпреварата.