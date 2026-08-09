Буря на върха във Volkswagen

Германският автомобилен гигант Volkswagen Group се намира пред един от най-тежките изпити в модерната си история, докато натискът за светкавични финансови съкращения ескалира от самия връх на корпоративната пирамида. Най-големият инвеститор в концерна – Porsche Automobil Holding SE, отправи ясен и безкомпромисен апел към ръководството във Волфсбург за незабавно свиване на излишните производствени мощности. Причината за тази остра реакция е сериозното разклащане на конкурентоспособността на групата на ключови пазари.

Финансовото състояние на самия холдинг Porsche SE отразява дълбочината на кризата, след като компанията регистрира тежка нетна загуба от 2,22 милиарда евро за първото полугодие. Този негативен резултат е пряко отражение на свиващите се печалби както при Volkswagen AG, така и при производителя на спортни коли Porsche AG. Търсенето в Китай продължава да бележи спад, а на европейска територия натискът от страна на агресивно настъпващи брандове като BYD става все по-осезаем, което поставя под сериозен въпрос бъдещия размер на изплащаните дивиденти.

От ръководството на Porsche SE вече заявиха пълната си подкрепа за готвените от борда на Volkswagen преструктурирания, включително и за потенциалното освобождаване на десетки хиляди служители. Председателят на управителния съвет Ханс-Дитер Пех подчерта, че автомобилната империя е изправена пред съдбоносен кръстопът и всяко бавене на неизбежните анализи и действия само би задълбочило щетите. Според предварителни изчисления на концерна, разликата в производствените разходи спрямо основните съперници достига обезпокоителните 30 процента, което налага спешно спестяване на минимум 10 милиарда евро.

Пътят към промяната обаче се очертава изключително труден поради силното влияние на синдикатите в надзорния съвет, които вече блокираха радикалното предложение за закриване на четири завода в Германия и оптимизация на 100 000 работни места. На масата за преговори в момента стои по-умерен план, предвиждащ намаляване на годишния капацитет в Европа с половин милион автомобила, свиване на административния апарат и значително окастряне на продуктовото портфолио и нивата на оборудване. Всичко това се случва на фона на растящо геополитическо напрежение и потенциални търговски бариери, които поставят бъдещето на най-големия европейски автопроизводител в критична точка.