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Буря на върха във Volkswagen

Буря на върха във Volkswagen

9 Август, 2026 10:30 1 061 11

  • volkswagen-
  • инвеститор-
  • съкращения

Основният акционер настоява за драстични съкращения след милиардни загуби

Буря на върха във Volkswagen - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германският автомобилен гигант Volkswagen Group се намира пред един от най-тежките изпити в модерната си история, докато натискът за светкавични финансови съкращения ескалира от самия връх на корпоративната пирамида. Най-големият инвеститор в концерна – Porsche Automobil Holding SE, отправи ясен и безкомпромисен апел към ръководството във Волфсбург за незабавно свиване на излишните производствени мощности. Причината за тази остра реакция е сериозното разклащане на конкурентоспособността на групата на ключови пазари.

Финансовото състояние на самия холдинг Porsche SE отразява дълбочината на кризата, след като компанията регистрира тежка нетна загуба от 2,22 милиарда евро за първото полугодие. Този негативен резултат е пряко отражение на свиващите се печалби както при Volkswagen AG, така и при производителя на спортни коли Porsche AG. Търсенето в Китай продължава да бележи спад, а на европейска територия натискът от страна на агресивно настъпващи брандове като BYD става все по-осезаем, което поставя под сериозен въпрос бъдещия размер на изплащаните дивиденти.

От ръководството на Porsche SE вече заявиха пълната си подкрепа за готвените от борда на Volkswagen преструктурирания, включително и за потенциалното освобождаване на десетки хиляди служители. Председателят на управителния съвет Ханс-Дитер Пех подчерта, че автомобилната империя е изправена пред съдбоносен кръстопът и всяко бавене на неизбежните анализи и действия само би задълбочило щетите. Според предварителни изчисления на концерна, разликата в производствените разходи спрямо основните съперници достига обезпокоителните 30 процента, което налага спешно спестяване на минимум 10 милиарда евро.

Пътят към промяната обаче се очертава изключително труден поради силното влияние на синдикатите в надзорния съвет, които вече блокираха радикалното предложение за закриване на четири завода в Германия и оптимизация на 100 000 работни места. На масата за преговори в момента стои по-умерен план, предвиждащ намаляване на годишния капацитет в Европа с половин милион автомобила, свиване на административния апарат и значително окастряне на продуктовото портфолио и нивата на оборудване. Всичко това се случва на фона на растящо геополитическо напрежение и потенциални търговски бариери, които поставят бъдещето на най-големия европейски автопроизводител в критична точка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    16 2 Отговор
    Санкциите срещу този който им осигуряваше суровини и енергия на смешно малка цена, работят като буметанг.
    Но, те не са виновни. Все още други вземат решенията в Германия.

    10:35 09.08.2026

  • 2 Адолф

    5 1 Отговор
    Да помнят поколенията: Аз специално с моята закрила създадох Фолксваген-а. Специално за българските мутри и селски бек-ове. Дано да оцелее....

    10:40 09.08.2026

  • 3 Санкциите работят

    10 0 Отговор
    Факт.

    10:48 09.08.2026

  • 4 Аладин без Лампата

    10 1 Отговор
    Какво стана бе......нали всичките емигранти отиваха в Германия, защото на Меркел ѝ трябваха няколко милиона работници и германската икономика щеше да е в непрекъснат възход.?
    Днес, повече от 10 години, 12-15 хиляди работници на месец се съкращават и икономиката на Германия ще минава на военни релси......ама без газ, ток и ресурси.
    Дори и БАСФ клопва кепенците, та дори тия танкове и бомби, които ще произвеждат, и от пластмаса да са нямат вече капацитет!
    Да не говорим, че вече ги мачкат с коли, кормят ги из подлезите и изнасилват без съд и присъда!

    10:52 09.08.2026

  • 5 Браво, каква добра новина!

    9 1 Отговор
    От борда на директорите да си намалят заплатите на 1500€ и да се обадят на другаря Си Дзин ако е на кеф може и да ги купи.След това ще караме по ред както следва, Бмв и Мерцедес.😂😂😂😂 Немските чупливи паркетници нямат място при големите вече.

    Коментиран от #11

    10:53 09.08.2026

  • 6 Жеко

    4 0 Отговор
    Мениджмънта вие понеже искат да съкратят бачкаторите а да си оставят големите организационни структури и заплатите им да вървят.
    Управлението на големите модерни корпорации е скам и скоро инвеститорите ще го осъзнаят.

    10:54 09.08.2026

  • 7 Кики Тъпото

    5 1 Отговор
    Нищо .
    Важното е Путин да е зле

    10:55 09.08.2026

  • 8 Демократъ

    1 3 Отговор
    Дизела умре а с него и гейрманската кочина избила половината Свят. Нещата никога не са били до ресурси а до технологии за какво ти е стомана ако ще правиш самолети като ти трябва алуминйи.

    10:58 09.08.2026

  • 9 Браво, каква добра новина!

    1 3 Отговор
    Немските таралясници са като Москвич пред на другаря Си Дзин колите.

    10:59 09.08.2026

  • 10 Гост

    4 2 Отговор
    Давайте още санкции, урсулианчета!

    11:07 09.08.2026

  • 11 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Браво, каква добра новина!":

    Си Дзи вече предложи на всички европейски държави да купи всеки завод в съюза, като запази кадрите и заплатите в него.

    11:10 09.08.2026