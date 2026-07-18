Световни спортни знаменитости разпитват Меси: Необичаен брифинг преди големия финал в Ню Джърси

В навечерието на дългоочаквания финал между Аржентина и Испания в Ню Джърси, футболната сцена стана арена на нещо невиждано – пресконференция, в която микрофоните бяха поверени не на журналисти, а на световни спортни величия. Сред тях изпъкваха имената на тенис шампиона Новак Джокович, иконата на американския футбол Том Брейди и баскетболната суперзвезда Кевин Дюрант. Те, заедно с други знаменитости, поеха ролята на репортери и отправиха своите въпроси към Лионел Меси и неговите съотборници.

Капитанът на испанския национален отбор Родри не скри възхищението си от аржентинския маестро. „Това, което Меси представлява за футбола и за Аржентина, не може да се опише с думи. За мен той е най-великият в историята“, заяви Родри, подчертавайки респекта, който Лео вдъхва дори у съперниците си.

Легендата на NFL Том Брейди се спря на една от най-обсъжданите снимки в последните дни – кадърът, на който Меси къпе младата звезда Ламин Ямал като бебе. „Тази снимка е истинска лудост!“, отвърна с широка усмивка Меси, предизвиквайки смях и аплодисменти в залата.

Новак Джокович, известен със своята психологическа устойчивост, насочи въпросите си към селекционера на Аржентина Лионел Скалони и към самия Меси, интересувайки се как двамата се справят с огромния натиск преди финала. След като чу отговорите, Новак не пропусна да благодари на Лео с топло „Грасиас, Лео“.

Баскетболната звезда Кевин Дюрант се обърна към вратаря на Аржентина Емилиано Мартинес с въпрос за значението на евентуална втора поредна световна титла. „Имаме невероятен екип, който се труди неуморно, за да донесе радост на страната ни. Ще дадем всичко от себе си, за да върнем трофея у дома и да празнуваме с нашия народ“, сподели Мартинес, изпълнен с ентусиазъм и решителност.

В края на събитието Лионел Меси отново доказа защо е вдъхновение за милиони: „Казвал съм го много пъти – никога не се отказваме от битката“, заяви той, докато публиката го изпращаше с бурни овации и скандирания.

След официалната част, сцената се превърна в истински празник. Футболисти, треньори, както и знаменитости като актьора Кевин Харт, рапъра Травис Скот, бившия английски национал Рио Фърдинанд и изпълнителния директор на Fanatics Майкъл Рубин, се събраха за общо селфи, а феновете на заден план не пропуснаха да увековечат момента.