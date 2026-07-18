Пиер-Емерик Обамеянг се завръща в Ла Лига

След като остави ярка следа във Франция с екипа на Олимпик Марсилия, Пиер-Емерик Обамеянг отново ще радва феновете на Ла Лига. Депортиво Ла Коруня официално обяви привличането на опитния нападател, който ще носи бяло-синята фланелка до лятото на 2028 година. Това бележи завръщането на габонския национал в испанския футбол, където вече е играл за Барселона.

През последния сезон в Лига 1, Обамеянг демонстрира класата си с 10 попадения и 6 асистенции за Олимпик Марсилия. Въпреки интереса от турския Чорум, 34-годишният таран избра да се присъедини към амбициозния тим от „Риасор“, който се завръща в елита след дълго отсъствие.

Кариерата на Обамеянг е изпъстрена с престижни клубове – Арсенал, Борусия Дортмунд, Барселона и Олимпик Марсилия са само част от отборите, за които е играл. Сега той ще има възможност да предаде своя опит и лидерски качества на младия състав на Депортиво, който се надява на успешно представяне в Ла Лига.