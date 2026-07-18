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От Левски почетоха рождението на Апостола

От Левски почетоха рождението на Апостола

18 Юли, 2026 16:36 528 5

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В церемонията участваха момчета от набор 2012 г.

От Левски почетоха рождението на Апостола - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Деца от Академия „Левски“ поднесоха венци и цветя на паметника на Васил Левски в Борисовата градина в София и се преклониха пред паметта му по повод 189-та годишнина от рождението на Апостола на свободата и патрон на клуба.

В церемонията участваха момчета от набор 2012 г. с треньор Илиян Иванов.

"Днес е ден, който осмисля цялото ни съществуване като народ. На този ден преди 189 години се е родил Васил Иванов Кунчев, а горният цитат е не просто негов, той в пълнота описва личността му.

Ти си нашата пътеводна светлина и днес, Апостоле. Твоята жертвоготовност, твоята чистота и скромност са добродетелите, които винаги ще се стремим да пазим и предаваме на поколенията. Смисълът на нашите животи е да ти доказваме всеки ден, че подвигът ти не е бил напразен.

189 години безсмъртие.

Дълбок поклон пред паметта на Апостола на Свободата", написаха от клуба!


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