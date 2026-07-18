От Левски почетоха рождението на Апостола

Деца от Академия „Левски“ поднесоха венци и цветя на паметника на Васил Левски в Борисовата градина в София и се преклониха пред паметта му по повод 189-та годишнина от рождението на Апостола на свободата и патрон на клуба.
В церемонията участваха момчета от набор 2012 г. с треньор Илиян Иванов.
"Днес е ден, който осмисля цялото ни съществуване като народ. На този ден преди 189 години се е родил Васил Иванов Кунчев, а горният цитат е не просто негов, той в пълнота описва личността му.
Ти си нашата пътеводна светлина и днес, Апостоле. Твоята жертвоготовност, твоята чистота и скромност са добродетелите, които винаги ще се стремим да пазим и предаваме на поколенията. Смисълът на нашите животи е да ти доказваме всеки ден, че подвигът ти не е бил напразен.
189 години безсмъртие.
Дълбок поклон пред паметта на Апостола на Свободата", написаха от клуба!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #4
16:39 18.07.2026
2 Була мач
16:49 18.07.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🥳🤣👍
17:07 18.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Само Лефски
17:36 18.07.2026