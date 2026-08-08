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Времето днес, прогноза за събота, 8 август: Слънчево и горещо с гръмотевични бури следобед

Времето днес, прогноза за събота, 8 август: Слънчево и горещо с гръмотевични бури следобед

8 Август, 2026 03:00 1 414 5

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Оранжев код за опасни горещини в 21 области на страната

Времето днес, прогноза за събота, 8 август: Слънчево и горещо с гръмотевични бури следобед - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Горещата вълна в България достига своята критична точка. НИМХ официално обяви втора степен на опасност оранжев код за екстремно високи температури в 21 области на страната.

Според актуалните данни от синоптиците, екстремните жеги продължават вече над пет поредни дни, като днес термометрите ще достигнат максимални стойности между 33° и 38°. В столицата София максималната температура ще се задържи около 33°.

Прогноза по региони: От слънчево утро до следобедни бури и градушки

През нощта срещу събота времето ще бъде ясно и почти тихо, осигурявайки минимално нощно разхлаждане. Първата половина на деня ще започне с предимно слънчево и тежко време. След обяд обаче атмосферата над по-голямата част от страната бързо ще се лабилизира.

Очаква се развитие на мощна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд, придружен от силни гръмотевични бури. Синоптиците изрично предупреждават, че има сериозни условия за падане на локални градушки. Вятърът през целия ден ще остане слаб до умерен, с посока от север-североизток.

Времето по Черноморието и в планините

  • По Черноморието: Любителите на морския туризъм ще се радват на предимно слънчево време преди обяд. След обяд облачността ще се увеличи и на отделни места по крайбрежието е възможно да превали и прегърми. Максималните температури на въздуха ще варират между 29° и 32°. Морската вода остава изключително топла – между 25° и 26°, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала, като след обяд ще се засили до 2-3 бала.
  • В планините: Преди обяд планинските масиви ще бъдат слънчеви, но следобед облачността бързо ще се вплътни. Ще се развият купесто-дъждовни системи, които ще донесат краткотрайни валежи с гръмотевици, главно в масивите на Западна и Централна България. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, а на 2000 метра – около 19°.

Какво предстои в следващите дни?

Тази динамика в събота е ясен предвестник на предстоящото краткотрайно захлаждане. Очаква се в неделя, 9 август, валежите и гръмотевичните бури да обхванат значително повече райони в страната, което леко ще понижи дневните температури до нива между 30° и 35°, но минималните ще останат високи.


България
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    Жена:
    - Скъпи, красиви ли са ми краката? А очите? А лицето?
    Мъжът й отговаря оттегчено:
    - Ти какво, не се ли отразяваш в огледалото?

    06:04 08.08.2026

  • 3 Важно

    1 0 Отговор
    е, че дойде Преображение у сред лето !

    06:12 08.08.2026

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    Хубав ден!

    07:15 08.08.2026

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