Новак Джокович: "Краят се приближава"

Времето не прощава дори на най-големите Новак Джокович, един от най-ярките символи на съвременния тенис, даде откровено интервю по време на Fanatics Fest в Ню Йорк, където разкри, че усеща как финалната права на неговата изключителна кариера вече се задава на хоризонта. Сърбинът, който е горд притежател на рекордните 24 титли от Големия шлем, призна, че моментът на раздяла с професионалния спорт е по-близо от всякога.

„Все още изпитвам удоволствие от играта и вярвам, че мога да се съревновавам с най-добрите. Но усещам, че краят се приближава,“ сподели Джокович, цитирайки легендарния Андре Агаси: „Никой не знае точния момент, но когато настъпи, всичко се случва светкавично.“ Според него, всеки спортист избира различен път към оттеглянето – някои напускат сцената на върха, други се сбогуват, когато тялото им вече не издържа на напрежението, а трети се отказват, когато не могат да се мерят с най-силните. „Аз просто се наслаждавам на възможността да бъда още на корта,“ допълни Новак с усмивка.

На 39 години Джокович продължава да бъде сред елита на световния тенис, заемайки седмата позиция в ранглистата на ATP. С внушителните 101 титли на сингъл и рекордните 428 седмици като номер 1 в света, сърбинът е оставил незаличима следа в историята на спорта. Към това се добавят олимпийското злато от Париж 2024, бронзовият медал от Пекин 2008 и триумфът за Купа Дейвис през 2010 година.

Макар и да усеща, че краят на професионалната му кариера се приближава, Джокович не бърза да се сбогува с любимата игра.