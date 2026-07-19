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Новак Джокович: "Краят се приближава"

Новак Джокович: "Краят се приближава"

19 Юли, 2026 08:15 1 301 6

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  • спортни новини

Шампионът споделя размисли за бъдещето си и предизвикателствата на върха

Новак Джокович: "Краят се приближава" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Времето не прощава дори на най-големите Новак Джокович, един от най-ярките символи на съвременния тенис, даде откровено интервю по време на Fanatics Fest в Ню Йорк, където разкри, че усеща как финалната права на неговата изключителна кариера вече се задава на хоризонта. Сърбинът, който е горд притежател на рекордните 24 титли от Големия шлем, призна, че моментът на раздяла с професионалния спорт е по-близо от всякога.

„Все още изпитвам удоволствие от играта и вярвам, че мога да се съревновавам с най-добрите. Но усещам, че краят се приближава,“ сподели Джокович, цитирайки легендарния Андре Агаси: „Никой не знае точния момент, но когато настъпи, всичко се случва светкавично.“ Според него, всеки спортист избира различен път към оттеглянето – някои напускат сцената на върха, други се сбогуват, когато тялото им вече не издържа на напрежението, а трети се отказват, когато не могат да се мерят с най-силните. „Аз просто се наслаждавам на възможността да бъда още на корта,“ допълни Новак с усмивка.

На 39 години Джокович продължава да бъде сред елита на световния тенис, заемайки седмата позиция в ранглистата на ATP. С внушителните 101 титли на сингъл и рекордните 428 седмици като номер 1 в света, сърбинът е оставил незаличима следа в историята на спорта. Към това се добавят олимпийското злато от Париж 2024, бронзовият медал от Пекин 2008 и триумфът за Купа Дейвис през 2010 година.

Макар и да усеща, че краят на професионалната му кариера се приближава, Джокович не бърза да се сбогува с любимата игра.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    9 4 Отговор
    Какво нещо само! Човекът в залеза на кариерата си играе полуфинали на големия шлем, а други на върха на кариерата си играят пак там!

    Коментиран от #6

    08:26 19.07.2026

  • 2 нннн

    8 1 Отговор
    Като прочетох заглавието "Краят се приближава", реших, че ще мре.

    09:15 19.07.2026

  • 3 Гост

    2 7 Отговор
    Няма да ми липсва .

    09:33 19.07.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    2 2 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    09:33 19.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Да, спуквам се от смях като вземат разни да обясняват как бил дърт... Той сега още стига до полуфинал, други и до там не докарват, ма той трябвало да спре, видиш ли...

    10:26 19.07.2026

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