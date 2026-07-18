Новини
Спорт »
Световен футбол »
Джон Стоунс: „Международната ми кариера продължава“

Джон Стоунс: „Международната ми кариера продължава“

18 Юли, 2026 22:25 403 1

  • манчестър сити-
  • джон стоунс-
  • англия-
  • бранител-
  • франция-
  • футбол-
  • свят

Опитният защитник разкрива емоциите си след последния мач и споделя амбициите си за бъдещето с националния отбор

Джон Стоунс: „Международната ми кариера продължава“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Въпреки че напусна Манчестър Сити след края на изминалия сезон, Джон Стоунс категорично заяви, че няма никакво намерение да слага край на участието си с екипа на Англия. 32-годишният бранител, който вече десетилетие е ключова фигура в отбраната на националния тим, подчерта, че международната му кариера далеч не е приключила.

„Чувствата ми след последния двубой са изключително объркани – все още не мога да ги подредя“, сподели Стоунс. Той призна, че често се връща мислено към срещата, анализирайки всяка ситуация и търсейки отговори на въпросите „ами ако?“ и „какво можех да направя по-добре?“. Защитникът не крие, че подобни моменти са трудни за преодоляване, но вярва, че с времето всичко ще си дойде на мястото.

Стоунс гледа напред с оптимизъм и е убеден, че предстоящият сблъсък с Франция е отлична възможност за реванш и завоюване на бронзовите медали – нещо, което му се изплъзна през 2018 година. „Смятам, че този мач идва в точния момент. Ще дадем всичко от себе си, за да зарадваме феновете и да се върнем с отличие“, категоричен е опитният защитник.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Да питам, че не гледам малоумните ритнитопковци, за 4-то място има ли медал вече? Че за някакви пръстени слушах тия дни...

    22:32 18.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове