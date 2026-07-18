Джон Стоунс: „Международната ми кариера продължава“

Въпреки че напусна Манчестър Сити след края на изминалия сезон, Джон Стоунс категорично заяви, че няма никакво намерение да слага край на участието си с екипа на Англия. 32-годишният бранител, който вече десетилетие е ключова фигура в отбраната на националния тим, подчерта, че международната му кариера далеч не е приключила.

„Чувствата ми след последния двубой са изключително объркани – все още не мога да ги подредя“, сподели Стоунс. Той призна, че често се връща мислено към срещата, анализирайки всяка ситуация и търсейки отговори на въпросите „ами ако?“ и „какво можех да направя по-добре?“. Защитникът не крие, че подобни моменти са трудни за преодоляване, но вярва, че с времето всичко ще си дойде на мястото.

Стоунс гледа напред с оптимизъм и е убеден, че предстоящият сблъсък с Франция е отлична възможност за реванш и завоюване на бронзовите медали – нещо, което му се изплъзна през 2018 година. „Смятам, че този мач идва в точния момент. Ще дадем всичко от себе си, за да зарадваме феновете и да се върнем с отличие“, категоричен е опитният защитник.