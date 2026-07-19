Айнтрахт Франкфурт с ново попълнение: Ноел Асеко пристига от Байерн Мюнхен

Един от младите полузащитници в Германия, Ноел Асеко, официално се присъедини към Айнтрахт Франкфурт. 20-годишният национал до 21 години напуска редиците на Байерн Мюнхен, за да облече екипа на "орлите" с договор до 2031 година. Трансферът е на стойност 13 милиона евро, което подчертава сериозните амбиции на франкфуртския клуб.

Асеко пристигна в Байерн през 2022 година, където първоначално се изявяваше в дублиращия състав. През 2024 година получи професионален контракт, но за да натрупа ценен опит, бе изпратен под наем във втородивизионния Хановер. Там младият халф впечатли с израстването си и доказа, че е готов за следващото голямо предизвикателство в кариерата си.

Маркус Кроше, член на спортния борд на Айнтрахт Франкфурт, не скри задоволството си от привличането на Асеко: „Ноел вече беше част от първия тим на Байерн, което говори само по себе си. В Хановер той демонстрира не само технически умения, но и необходимата физика, за да се наложи на най-високо ниво.“