С рекордна сума: Челси изпреварва Арсенал за Морган Роджърс

Челси е на крачка от подпис с Морган Роджърс, бляскавото крило на Астън Вила. Според авторитетните източници Фабрицио Романо и Дейвид Орнстийн, лондончани са постигнали устна договорка с бирмингамци за трансферната сума от внушителните 117 милиона паунда – над 135 милиона евро. Това превръща Роджърс във втория най-скъп футболист в историята на Висшата лига.

Докато "артилеристите" от Арсенал се колебаеха и протакаха преговорите, Челси действаха светкавично и си осигуриха съгласието на Роджърс. Лондончани не пожалиха средства, за да надхитрят своя градски съперник и да привлекат един от най-желаните млади таланти на английския футбол. Източници твърдят, че Чаби Алонсо е изиграл ключова роля в убеждаването на играча да избере "сините".

Очаква се Морган Роджърс да подпише договор за шест години с опция за още една, което гарантира стабилност и перспектива както за футболиста, така и за клуба. Предстоят медицински прегледи, след които трансферът ще бъде официално обявен. Междувременно Арсенал ще насочи усилията си към алтернативни цели, сред които се споменава името на Брадли Баркола.