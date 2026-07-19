Сблъсък на титаните: Испания и Аржентина се изправят във финалната битка за световната корона

Днес вечерта, когато часовникът удари 22:00 българско време, милиони фенове ще насочат поглед към стадион "МетЛайф" в Ню Джърси, където ще се разиграе грандиозният финал на Световното първенство по футбол, провеждащо се в САЩ, Мексико и Канада. Под зоркия поглед на словенския рефер Славко Винчич, Испания и Аржентина ще се борят за златния трофей, а зрителите у нас ще могат да проследят драмата на живо по БНТ 1 и БНТ 3.

Водени от тактическия ум на Луис де ла Фуенте, "Ла Роха" демонстрираха впечатляваща форма през целия турнир. След като оглавиха своята група със 7 точки, испанците преминаха през Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, а в елиминационната фаза последователно отстраниха Австрия, Португалия, Белгия и Англия. С внушителна голова разлика 13:1, европейските шампиони показаха стабилност както в защита, така и в атака. Любопитен факт е, че в 15 от последните 17 срещи на Испания резултатът на полувремето се е запазил до края, а в три от последните шест двубоя испанците са отбелязвали гол след 85-ата минута. Последният официален сблъсък между двата отбора на световно първенство датира от далечната 1966 година, но в последната им контрола през 2018 г. "Ла Роха" разгроми "албиселесте" с 6:1. Испания ще се опита да добави втора световна титла към тази от 2010 година.

Аржентина, под ръководството на Лионел Скалони, също впечатли с безупречно представяне в груповата фаза, където постигна три победи срещу Австрия, Алжир и Йордания. В елиминациите "гаучосите" преминаха през Кабо Верде след драматични продължения, а след това елиминираха Египет и Швейцария, отново след допълнително време. На полуфинала аржентинците демонстрираха характер и надделяха над Англия, достигайки до финала с обща голова разлика 19:7. "Албиселесте" са известни със своята борбеност до последния съдийски сигнал – на това световно първенство те са реализирали цели осем попадения след 85-ата минута, което е абсолютен рекорд. В 12 от последните 13 мача на Аржентина са падали голове и в двете полувремена, което обещава зрелище и тази вечер. Южноамериканците ще се стремят към четвърта световна титла, след като вече са триумфирали през 1978, 1986 и 2022 година.

Двата колоса на световния футбол се срещат в официален мач на Мондиал за първи път от почти шест десетилетия. Испания ще търси реванш за миналите неуспехи, докато Аржентина ще се опита да затвърди доминацията си на световната сцена. Кой ще излезе победител от този епичен сблъсък – ще видим тази вечер.