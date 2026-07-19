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Сблъсък на титаните: Испания и Аржентина се изправят във финалната битка за световната корона

Сблъсък на титаните: Испания и Аржентина се изправят във финалната битка за световната корона

19 Юли, 2026 11:09 884 13

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  • мексико и канада-
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Две футболни сили, една мечта – кой ще триумфира тази вечер?

Сблъсък на титаните: Испания и Аржентина се изправят във финалната битка за световната корона - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес вечерта, когато часовникът удари 22:00 българско време, милиони фенове ще насочат поглед към стадион "МетЛайф" в Ню Джърси, където ще се разиграе грандиозният финал на Световното първенство по футбол, провеждащо се в САЩ, Мексико и Канада. Под зоркия поглед на словенския рефер Славко Винчич, Испания и Аржентина ще се борят за златния трофей, а зрителите у нас ще могат да проследят драмата на живо по БНТ 1 и БНТ 3.

Водени от тактическия ум на Луис де ла Фуенте, "Ла Роха" демонстрираха впечатляваща форма през целия турнир. След като оглавиха своята група със 7 точки, испанците преминаха през Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, а в елиминационната фаза последователно отстраниха Австрия, Португалия, Белгия и Англия. С внушителна голова разлика 13:1, европейските шампиони показаха стабилност както в защита, така и в атака. Любопитен факт е, че в 15 от последните 17 срещи на Испания резултатът на полувремето се е запазил до края, а в три от последните шест двубоя испанците са отбелязвали гол след 85-ата минута. Последният официален сблъсък между двата отбора на световно първенство датира от далечната 1966 година, но в последната им контрола през 2018 г. "Ла Роха" разгроми "албиселесте" с 6:1. Испания ще се опита да добави втора световна титла към тази от 2010 година.

Аржентина, под ръководството на Лионел Скалони, също впечатли с безупречно представяне в груповата фаза, където постигна три победи срещу Австрия, Алжир и Йордания. В елиминациите "гаучосите" преминаха през Кабо Верде след драматични продължения, а след това елиминираха Египет и Швейцария, отново след допълнително време. На полуфинала аржентинците демонстрираха характер и надделяха над Англия, достигайки до финала с обща голова разлика 19:7. "Албиселесте" са известни със своята борбеност до последния съдийски сигнал – на това световно първенство те са реализирали цели осем попадения след 85-ата минута, което е абсолютен рекорд. В 12 от последните 13 мача на Аржентина са падали голове и в двете полувремена, което обещава зрелище и тази вечер. Южноамериканците ще се стремят към четвърта световна титла, след като вече са триумфирали през 1978, 1986 и 2022 година.

Двата колоса на световния футбол се срещат в официален мач на Мондиал за първи път от почти шест десетилетия. Испания ще търси реванш за миналите неуспехи, докато Аржентина ще се опита да затвърди доминацията си на световната сцена. Кой ще излезе победител от този епичен сблъсък – ще видим тази вечер.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Аз предпочитам испанците, защото са по-добри любовници от аржентинците.

    Коментиран от #4, #6, #12

    11:11 19.07.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    1 4 Отговор
    Не е ли странно, че двата отбора не са се срещали на световно първенство от 1966 г. Това говори, че жребият се подрежда, така че силните отбори да се избягват в началната фаза. На някои отбори дори така редят жребия, че да ги пробутат лесно до полуфиналите.

    11:15 19.07.2026

  • 3 Лопата Орешник

    4 1 Отговор
    Според букитата не е точно сблъсък на титаните, защото коефициент за Испания дават около 2,1 - 2,3 докато за Аржентина е 3,5 или около него! И честно казано има логика! За разлика от стерилните фитнес играчи на Англия, Испания притежава способността да импровизира и създава положения от нищото, а по страшното за съперника е бруталната им физическа подготовка и способността да държат супер висока преса 90 минути! Франция са силен отбор и технически и физически, но бяха тотално задушени от тази преса! Та те нямаха местенце където да се обърнат спокойно и се налагаше да поемат топкат с гръб целия мач!! Освен ако Испания не промени нещо или Меско не измисли и реализира два три гениални гола не виждам да имат особен шанс срещу тази Испания! Не съм им фен ама такава преса 90 минути не бях виждал, че и не се прибират при 2 гола преднина, а продължават да натискат!

    11:16 19.07.2026

  • 4 Значи

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    си ляв храст!Аржентина е новият световен шампион. А ти ще бъдеш любовница на целия отбор след мача!

    Коментиран от #10

    11:18 19.07.2026

  • 5 Испания

    1 4 Отговор
    ще поведе с 2 гола през първото полувреме, а Аржентина ще изравни през второ. В продълженията Испания вкарва нов гол, но Аржентина пак изравнява. Аржентина печели с дузпи.

    Коментиран от #9

    11:26 19.07.2026

  • 6 Пепи Волгата

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аз предпочитам еврото!

    11:38 19.07.2026

  • 7 Няма инфо

    2 0 Отговор
    Никой не казва нищо за мръсният въздух, но все пак тук се въртят милярди . Футболистите нека дишат сажди , пари се не връщат...

    11:41 19.07.2026

  • 8 Защото

    2 2 Отговор
    Предпочитам Аржентина защото са по-б-е-ло-к-о-жи.

    11:54 19.07.2026

  • 9 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Испания":

    Брат, ако смяташ че си прав , играй го това развитие в някой сайт! Ще забогатееш!!

    12:08 19.07.2026

  • 10 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Значи":

    Предлагам ти нотариално заверен облог!! Ако имаш електронен подпис, моля отговорете и да го уредим! Мои 10к евро срещу твои?

    12:09 19.07.2026

  • 11 Испански финал!

    1 0 Отговор
    Испанският футбол доминира в момента.
    Напълно заслужено според мен.

    12:14 19.07.2026

  • 12 Ами той

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Елтън Джон купи цял отбор, Уотфорд, да им се радва, да им свири ...

    12:54 19.07.2026

  • 13 И това вече не е футбол

    1 0 Отговор
    а политически цирк! Ясно е, че ще подарят титлата на Гаучосите на онзи ненормални Милей, щото Тръмпоча е наредил купата да остане в Америките му.

    13:32 19.07.2026

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