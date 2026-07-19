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Димитър Папазов с първи минути за Болоня при тежко поражение от Арминия

Димитър Папазов с първи минути за Болоня при тежко поражение от Арминия

19 Юли, 2026 14:03 548 0

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Българският защитник дебютира в предсезонна проверка, белязана от червен картон и убедителна победа за германците

Димитър Папазов с първи минути за Болоня при тежко поражение от Арминия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Младият български ляв бек Димитър Папазов направи своя неофициален дебют за представителния тим на Болоня, макар и в мач, който едва ли ще запомни с добро. Италианският клуб инкасира тежка загуба с 0:4 от Арминия (Билефелд) в първата си лятна контрола, която се проведе под зоркия поглед на новия треньор Доменико Тадеско.

Тадеско, който за първи път води "рособлу" от скамейката, заложи на два напълно различни състава през двете полувремена. Именно след почивката на терена се появи 20-годишният Папазов, който замени Хуан Миранда. До този момент обаче германският тим вече бе взел сериозен аванс – Йоел Гродовски се разписа два пъти (8', 14'), а Мариус Вьорл добави още едно попадение в 29-ата минута.

В края на първата част Болоня остана с човек по-малко, след като Джонатан Роу получи директен червен картон в 41-ата минута. Въпреки усилията на италианците през второто полувреме, Арминия затвърди превъзходството си с четвърти гол, дело на Максимилиан Бауер в последните секунди на срещата.

След разочароващия старт на подготовката, Болоня ще има възможност да се реваншира още на 22 юли, когато ще премери сили с друг германски съперник – Хайденхайм.


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