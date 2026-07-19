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Лудогорец на прага на нов трансферен удар: Капитанът на Шарлероа Айхам Усу е следващата голяма цел

Лудогорец на прага на нов трансферен удар: Капитанът на Шарлероа Айхам Усу е следващата голяма цел

19 Юли, 2026 15:32 438 3

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Разградчани не спират с усилената селекция

Лудогорец на прага на нов трансферен удар: Капитанът на Шарлероа Айхам Усу е следващата голяма цел - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лудогорец продължава с активността си на трансферния пазар това лято. След като вече представиха новите си попълнения Михаил Полендаков и Хосам Абделмагид, „орлите“ са на път да осъществят още един впечатляващ трансфер – този път насочен към капитана на белгийския Шарлероа, Айхам Усу.

Според информация на белгийското издание dhnet.be, Лудогорец и Шарлероа са в напреднали разговори за преминаването на 26-годишния централен защитник. Сделката се очаква да бъде финализирана до края на следващата седмица, като трансферната сума ще варира между 3 и 4 милиона евро – сериозна инвестиция за българския тим.

Айхам Усу е футболист с интересна биография и богат международен опит. Роден в Швеция, той притежава както сирийски, така и шведски паспорт. Въпреки това, Усу избира да защитава цветовете на националния отбор на Сирия, за който вече има 12 изиграни срещи.

Кариерата на Усу започва в шведските клубове Хекен и ГАИС Гьотеборг, след което през 2021 година преминава в чешкия гранд Славия Прага. Следват периоди под наем в Хекен, испанския Кадис и белгийския Шарлероа. През миналото лято белгийците го откупуват за 1.8 милиона евро, а сега той е на път да поеме към ново предизвикателство в Разград.


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