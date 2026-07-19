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Астън Вила и Челси подготвят нова размяна на звезди

Астън Вила и Челси подготвят нова размяна на звезди

19 Юли, 2026 16:00 687 2

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Морган Роджърс на крачка от "Стамфорд Бридж", докато Николас Джаксън може да се озове под ръководството на Унай Емери

Астън Вила и Челси подготвят нова размяна на звезди - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Астън Вила и Челси са на път да осъществят поредна интригуваща сделка, която може да промени баланса на силите във Висшата лига.

Според последните информации, лондонският гранд Челси е постигнал принципна договорка за привличането на талантливия Морган Роджърс. Младият футболист е на път да облече синята фланелка и да заиграе на митичния "Стамфорд Бридж", където се очаква да внесе свежест и креативност в атаката на отбора.

В обратна посока, сенегалският нападател Николас Джаксън може да поеме към Бирмингам, за да се присъедини към състава на Астън Вила. Любопитен факт е, че мениджърът на Вила, Унай Емери, познава отлично качествата на Джаксън от времето им заедно във Виляреал. Именно това е и причината испанският специалист да настоява за неговото привличане, вярвайки, че нападателят ще подсили значително офанзивната мощ на "виланите".

В последното денонощие представители на двата клуба са влезли в интензивни разговори, като според авторитетния журналист Фабрицио Романо, сделката е на финалната права. Очаква се в близките дни да има официално потвърждение за размяната, която със сигурност ще предизвика вълна от коментари сред футболната общественост.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Василеску

    0 1 Отговор
    Ако не беше Морган Роджърс да отправи удара извън пенала, който Белингам доби, нямаше да има полуфинал за Англия, нито мач за 3-о място 6 на 4. И Тухел нямаше да е треньор на Англия вече.

    16:08 19.07.2026

  • 2 оная мери

    0 0 Отговор
    този феномен продължава повече от 35-40 години ние в бирмингам поне един бял ще имаме ли или.....ето сега и вратарското селянче дамян губим...но той пък ще бъде за втори път световен шампион!!!!!!!....

    17:07 19.07.2026

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