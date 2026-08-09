Вучич заплаши Косово със спиране на водата за ВЕЦ

Напрежението на Балканите достига нова критична точка. Сръбският президент Александър Вучич отправи директна и остра заплаха към властите в Прищина, че Белград може да спре водоснабдяването за ключовата за Косово водноелектрическа централа.
Причината за крайната мярка е продължаващото и систематично преследване на сръбското малцинство в северната част на частично признатата република.
Енергийната и водна сигурност на Косово до голяма степен зависят от изкуственото езеро Уйман (известно в Сърбия като Газиводе). Стратегическият водоем захранва не само местната ВЕЦ, но осигурява и задължителното охлаждане за основните въглищни централи на страната, които генерират почти цялото електричество за косовските граждани. Тъй като контролът над водната инфраструктура в района остава спорен, Белград държи сериозен лост за влияние върху Прищина.
Повод за реакцията на Сърбия станаха последните ходове на косовската администрация, които включват затваряне на сръбски институции и принудително разрушаване на обекти около езерото под предлог, че са незаконни. Правителствената служба за Косово в Белград официално определи тези действия като политика, насочена към „унищожаване и узурпиране на всичко сръбско“.
Международната общност и Европейският съюз вече призоваха косовските власти да преустановят разрушенията в спорния регион и да спрат ескалацията, която застрашава крехкия мир на Балканите. Евентуалното спиране на водите от сръбска страна би предизвикало безпрецедентна хуманитарна и енергийна криза в Косово.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
Русняци сър 😊
Коментиран от #3
20:41 09.08.2026
2 осраински
Коментиран от #5
20:42 09.08.2026
3 не може да бъде
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Ако бяха украинци досега водата щеше да бъде спряна както водата от канала който захранваше Крим с вода ...и затова кримчани бяха 7-8 г. на воден режим-докато руснаците не завзеха канала !?
20:59 09.08.2026
4 Заради дървените си глави
21:06 09.08.2026
5 Осевдоми се
До коментар #2 от "осраински":Малко ма Чи ки йо.Виж какво имат сърбите и тогава умувай.Имат собствена ракета с обсег до всички балкански столици.Шумазия...А такива съвременни не до кла те ня ци като теб,нищо не знаещи не служили войници могат само да траят.Чу ли бе Ке не ффффф
21:22 09.08.2026
6 Няма страшно
21:31 09.08.2026
7 Павел Пенев
23:10 09.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 YйМан
00:01 10.08.2026