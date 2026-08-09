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Вучич заплаши Косово със спиране на водата за ВЕЦ

Вучич заплаши Косово със спиране на водата за ВЕЦ

9 Август, 2026 20:33, обновена 9 Август, 2026 20:35 1 520 9

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Сръбският президент предупреди Прищина заради засиления натиск и преследването на местните сърби в северните общини

Вучич заплаши Косово със спиране на водата за ВЕЦ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението на Балканите достига нова критична точка. Сръбският президент Александър Вучич отправи директна и остра заплаха към властите в Прищина, че Белград може да спре водоснабдяването за ключовата за Косово водноелектрическа централа.

Причината за крайната мярка е продължаващото и систематично преследване на сръбското малцинство в северната част на частично признатата република.

Енергийната и водна сигурност на Косово до голяма степен зависят от изкуственото езеро Уйман (известно в Сърбия като Газиводе). Стратегическият водоем захранва не само местната ВЕЦ, но осигурява и задължителното охлаждане за основните въглищни централи на страната, които генерират почти цялото електричество за косовските граждани. Тъй като контролът над водната инфраструктура в района остава спорен, Белград държи сериозен лост за влияние върху Прищина.

Повод за реакцията на Сърбия станаха последните ходове на косовската администрация, които включват затваряне на сръбски институции и принудително разрушаване на обекти около езерото под предлог, че са незаконни. Правителствената служба за Косово в Белград официално определи тези действия като политика, насочена към „унищожаване и узурпиране на всичко сръбско“.

Международната общност и Европейският съюз вече призоваха косовските власти да преустановят разрушенията в спорния регион и да спрат ескалацията, която застрашава крехкия мир на Балканите. Евентуалното спиране на водите от сръбска страна би предизвикало безпрецедентна хуманитарна и енергийна криза в Косово.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    9 11 Отговор
    Димата плаши с Атом, Вуцата с вода !!!
    Русняци сър 😊

    Коментиран от #3

    20:41 09.08.2026

  • 2 осраински

    6 8 Отговор
    Наркомана му е обещал дронове и фламинга и тоя навири гребен

    Коментиран от #5

    20:42 09.08.2026

  • 3 не може да бъде

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Ако бяха украинци досега водата щеше да бъде спряна както водата от канала който захранваше Крим с вода ...и затова кримчани бяха 7-8 г. на воден режим-докато руснаците не завзеха канала !?

    20:59 09.08.2026

  • 4 Заради дървените си глави

    13 5 Отговор
    Сърбите не само изгубиха империйката си, дето съюзниците в Първата световна им подариха, но са скарани и с всичките си съседи.

    21:06 09.08.2026

  • 5 Осевдоми се

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "осраински":

    Малко ма Чи ки йо.Виж какво имат сърбите и тогава умувай.Имат собствена ракета с обсег до всички балкански столици.Шумазия...А такива съвременни не до кла те ня ци като теб,нищо не знаещи не служили войници могат само да траят.Чу ли бе Ке не ффффф

    21:22 09.08.2026

  • 6 Няма страшно

    4 1 Отговор
    Скоро пратихме военен контингент в Косово... Те ще оправят работата, нищо че са смотаняци...

    21:31 09.08.2026

  • 7 Павел Пенев

    3 1 Отговор
    Вучич няма какво да ги плаши, а направо да им спира водата на косоварите. Урсула да им търси вода на шиптърите.

    23:10 09.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 YйМан

    1 0 Отговор
    Баcи името

    00:01 10.08.2026

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