Вучич заплаши Косово със спиране на водата за ВЕЦ

Напрежението на Балканите достига нова критична точка. Сръбският президент Александър Вучич отправи директна и остра заплаха към властите в Прищина, че Белград може да спре водоснабдяването за ключовата за Косово водноелектрическа централа.

Причината за крайната мярка е продължаващото и систематично преследване на сръбското малцинство в северната част на частично признатата република.

Енергийната и водна сигурност на Косово до голяма степен зависят от изкуственото езеро Уйман (известно в Сърбия като Газиводе). Стратегическият водоем захранва не само местната ВЕЦ, но осигурява и задължителното охлаждане за основните въглищни централи на страната, които генерират почти цялото електричество за косовските граждани. Тъй като контролът над водната инфраструктура в района остава спорен, Белград държи сериозен лост за влияние върху Прищина.

Повод за реакцията на Сърбия станаха последните ходове на косовската администрация, които включват затваряне на сръбски институции и принудително разрушаване на обекти около езерото под предлог, че са незаконни. Правителствената служба за Косово в Белград официално определи тези действия като политика, насочена към „унищожаване и узурпиране на всичко сръбско“.

Международната общност и Европейският съюз вече призоваха косовските власти да преустановят разрушенията в спорния регион и да спрат ескалацията, която застрашава крехкия мир на Балканите. Евентуалното спиране на водите от сръбска страна би предизвикало безпрецедентна хуманитарна и енергийна криза в Косово.