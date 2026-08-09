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Даниел Боримиров: Показваме едно постоянство и сме готови за реванша

Даниел Боримиров: Показваме едно постоянство и сме готови за реванша

9 Август, 2026 20:44 825 4

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  • даниел боримиров-
  • кайрат-
  • реванш-
  • шампионска лига

Левски и Кайрат ще изиграят втория мач помежду си във вторник от 18 часа

Даниел Боримиров: Показваме едно постоянство и сме готови за реванша - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на Левски - Даниел Боримиров сподели своята увереност преди предстоящия реванш с Кайрат, като заяви, че тимът е "напълно готов" и демонстрира "постоянство".

"Мисля, че сме напълно готови, предвид досегашните мачове. Показваме едно постоянство в нашия отбор и сме готови. Не смятам, че Кайрат ще играят по друг начин, но важното е ние как ще играем. Мисля, че ние сме барометърът в този мач", каза Боримиров.

"Пътуваме два дни по-рано, за да се адаптираме възможно най-добре. Ние искаме да надграждаме, затова работим върху селекцията, всичко върви по план, а и мисля, че с мачовете и играта, красноречиво говори за това надграждане, за работата на хората в клуба, на скаутите и сега това дава резултат."

"Аз съм човек - оптимист и мисля, че в живота няма нищо случайно, всичко е закономерно. Ще се повторя, знаете, докога е трансферният прозорец, така че Левски работи в тази насока, изходящи и входящи трансфери", каза още директорът.


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