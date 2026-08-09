Челси се спъна срещу Джохор в Малайзия

Вълнуваща футболна вечер на стадион "Султан Ибрахим" в Малайзия донесе изненадващо равенство 3:3 между английския гранд Челси и местния първенец Джохор. Въпреки че лондончани бяха сочени за категоричен фаворит, младият състав, избран от мениджъра Чаби Алонсо, не успя да се наложи над амбициозните домакини.

Двубоят започна ударно за Джохор, които поведоха още в 14-ата минута чрез Ариф Айман, хвърляйки в екстаз местната публика. Челси отговори малко преди почивката – Лиъм Делап бе точен от бялата точка и възстанови равенството.

След паузата драмата се разгоря с пълна сила. Делап отново демонстрира хладнокръвие и реализира втора дузпа в 62-рата минута, давайки преднина на "сините". Радостта им обаче бе краткотрайна – само три минути по-късно Оскар Арибас изравни за Джохор.

В края на срещата домакините изглеждаха на път да поднесат сензацията – Бергсон изведе Джохор напред в 87-ата минута. Но съдбата им изигра лоша шега: в последните мигове на редовното време Антонио Кристиан си отбеляза автогол, с което подари точката на Челси и лиши малайзийците от историческа победа.

Чаби Алонсо заложи на експериментален състав, в който основно блестяха юношите на клуба. Макар да показаха борбен дух и характер, младите "сини" не успяха да се справят с опитния и мотивиран тим на Джохор, който вече 12 години доминира в малайзийския футбол.