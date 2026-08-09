Денислава Глушкова стана вицешампионка на сингъл в Сърбия

Денислава Глушкова стана вицешампионка на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия), който е с награден фонд 15 хиляди долара.
22-годишната Глушкова, поставена под №2 в схемата, отстъпи във финала пред рускинята Фелицата Дорофеева-Рибас с 2:6, 4:6 след час и 50 минути игра.
Българката поведе с 2:1 в първия сет, но Дорофеева-Рибас спечели пет поредни гейма и направи обрат за 6:2.
Във втората част Глушкова изостана с 0:3, но показа характер и успя да изравни резултата при 3:3. Рускинята обаче направи решителен пробив за 5:3, след което затвори сета с 6:4 и спечели титлата.
Денислава Глушкова има пет спечелени титли на сингъл в кариерата си в турнирите от веригата World Tennis Tour за жени. За последно Глушкова триумфира три пъти през 2024 година – на турнири в Анталия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #2
19:06 09.08.2026
2 гри шу
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":мачкам та!
19:11 09.08.2026
3 Поздравления!
Машалла
19:18 09.08.2026