Денислава Глушкова стана вицешампионка на сингъл в Сърбия

Денислава Глушкова стана вицешампионка на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия), който е с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишната Глушкова, поставена под №2 в схемата, отстъпи във финала пред рускинята Фелицата Дорофеева-Рибас с 2:6, 4:6 след час и 50 минути игра.



Българката поведе с 2:1 в първия сет, но Дорофеева-Рибас спечели пет поредни гейма и направи обрат за 6:2.

Във втората част Глушкова изостана с 0:3, но показа характер и успя да изравни резултата при 3:3. Рускинята обаче направи решителен пробив за 5:3, след което затвори сета с 6:4 и спечели титлата.



Денислава Глушкова има пет спечелени титли на сингъл в кариерата си в турнирите от веригата World Tennis Tour за жени. За последно Глушкова триумфира три пъти през 2024 година – на турнири в Анталия.