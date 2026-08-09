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Денислава Глушкова стана вицешампионка на сингъл в Сърбия

Денислава Глушкова стана вицешампионка на сингъл в Сърбия

9 Август, 2026 19:06 703 3

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  • сърбия

Българката отстъпи във финала пред рускинята Фелицата Дорофеева-Рибас

Денислава Глушкова стана вицешампионка на сингъл в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Денислава Глушкова стана вицешампионка на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия), който е с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишната Глушкова, поставена под №2 в схемата, отстъпи във финала пред рускинята Фелицата Дорофеева-Рибас с 2:6, 4:6 след час и 50 минути игра.


Българката поведе с 2:1 в първия сет, но Дорофеева-Рибас спечели пет поредни гейма и направи обрат за 6:2.

Във втората част Глушкова изостана с 0:3, но показа характер и успя да изравни резултата при 3:3. Рускинята обаче направи решителен пробив за 5:3, след което затвори сета с 6:4 и спечели титлата.


Денислава Глушкова има пет спечелени титли на сингъл в кариерата си в турнирите от веригата World Tennis Tour за жени. За последно Глушкова триумфира три пъти през 2024 година – на турнири в Анталия.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    Коментиран от #2

    19:06 09.08.2026

  • 2 гри шу

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    мачкам та!

    19:11 09.08.2026

  • 3 Поздравления!

    3 0 Отговор
    И за майката, която я е отгледала .
    Машалла

    19:18 09.08.2026

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