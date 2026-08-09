Раул Фернандес покори "Силвърстоун": Голям триумф за Aprilia в MotoGP

Пистата "Силвърстоун" се превърна в арена на истински спектакъл, след като Раул Фернандес (Trackhouse, Испания) демонстрира класа и хладнокръвие, за да завоюва първото място в Гран при на Великобритания от MotoGP.

Още със загасването на стартовите светлини испанецът пое водачеството и не позволи на никого да го застраши до самия финал, където пресече линията с комфортна преднина от 2.538 секунди. След него, заводските пилоти на Aprilia – Хорхе Мартин и Марко Бедзеки – оформиха впечатляващ троен успех за италианската марка, превръщайки състезанието в истински празник за феновете на Aprilia. Мартин, освен че се качи на подиума, увеличи аванса си на върха в генералното класиране до 31 точки, оставяйки Бедзеки на осем десети зад себе си.

Въпреки катастрофата и преждевременното отпадане в съботния спринт, Фернандес се върна на трасето с нова енергия и безапелационно наложи темпото си. Алекс Маркес (Gresini Racing, Испания) се опита да атакува подиума в последните обиколки, но остана четвърти, докато Фабио Ди Джанантонио (VR46, Италия) се нареди шести. Марк Маркес (Ducati Lenovo) преживя труден ден и завърши едва седми, на почти 10 секунди зад победителя – резултат, който със сигурност не отговаря на амбициите му.

В клас Moto2 зрителите станаха свидетели на истинска сензация – Филип Салач (OnlyFans American Racing Team, Чехия) спечели първата си победа в категорията, като изпревари с едва 0.303 секунди испанеца Иван Ортола (QJMOTOR - Biolec - MSI). Алекс Есриг (KLINT, Испания) допълни подиума, финиширайки на още три десети зад Ортола. Триумфът на Салач е не просто личен успех, а историческо постижение за чешкия мотоспорт – той стана първият чех, който печели състезание в Moto2 от цели 16 години насам.

Гран при на Великобритания от MotoGP тази година ще остане в историята с доминацията на Раул Фернандес, троен подиум за Aprilia и емоционалната победа на Филип Салач в Moto2.