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Монако удари Ливърпул с драматичен обрат на "Анфийлд"

Монако удари Ливърпул с драматичен обрат на "Анфийлд"

9 Август, 2026 20:31 1 056 3

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Френският тим обърна резултата от 0:2 до 3:2 в зрелищна контрола на английска земя

Монако удари Ливърпул с драматичен обрат на "Анфийлд" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Монако демонстрира характер и обърна Ливърпул от 0:2 до 3:2 в приятелски двубой, игран на "Анфийлд".

Домакините започнаха срещата с хъс и самочувствие, като още в 16-ата минута Александър Исак откри резултата след прецизен пас от Райън Гравенберх. Малко по-късно, в 29-ата минута, Флориан Вирц затвърди доминацията на Ливърпул, удвоявайки аванса им след асистенция от Исак. Първото полувреме изглеждаше като истински празник за феновете на "червените".

В самия край на първата част, руският национал Александър Головин върна надеждите на "монегаските", реализирайки дузпа в 44-ата минута. Това попадение се оказа повратна точка в мача, вдъхвайки увереност на гостите от Княжеството. -

След почивката Монако излезе преобразен. В 56-ата минута Мика Бийрит възстанови равенството, а резервата Парис Брунер донесе победата на френския тим с хладнокръвен гол, с който оформи крайното 2:3. Ливърпул не успя да намери отговор на вдъхновената игра на съперника си.

Това поражение е второ поред за възпитаниците на Андони Ираола, които преди седмица отстъпиха и на Лийдс с 2:4.


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