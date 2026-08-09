Монако удари Ливърпул с драматичен обрат на "Анфийлд"

Монако демонстрира характер и обърна Ливърпул от 0:2 до 3:2 в приятелски двубой, игран на "Анфийлд".
Домакините започнаха срещата с хъс и самочувствие, като още в 16-ата минута Александър Исак откри резултата след прецизен пас от Райън Гравенберх. Малко по-късно, в 29-ата минута, Флориан Вирц затвърди доминацията на Ливърпул, удвоявайки аванса им след асистенция от Исак. Първото полувреме изглеждаше като истински празник за феновете на "червените".
В самия край на първата част, руският национал Александър Головин върна надеждите на "монегаските", реализирайки дузпа в 44-ата минута. Това попадение се оказа повратна точка в мача, вдъхвайки увереност на гостите от Княжеството. -
След почивката Монако излезе преобразен. В 56-ата минута Мика Бийрит възстанови равенството, а резервата Парис Брунер донесе победата на френския тим с хладнокръвен гол, с който оформи крайното 2:3. Ливърпул не успя да намери отговор на вдъхновената игра на съперника си.
Това поражение е второ поред за възпитаниците на Андони Ираола, които преди седмица отстъпиха и на Лийдс с 2:4.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
20:53 09.08.2026
2 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Коментиран от #3
21:59 09.08.2026
3 Лопата Орешник
До коментар #2 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":То се радвай, че са поставили футболист, а плувец!!
23:14 09.08.2026