Руска атака порази Харков, мощна експлозия в Суми

Ситуацията в Източна Украйна остава критична след поредица от нови въздушни удари. Местните власти съобщават за тежки поражения по ключови обекти.

Руската армия извърши целенасочена атака срещу критичен инфраструктурен обект в град Харков. По информация на кмета Игор Терехов, ударът е нанесен с безпилотни апарати по индустриалната зона на града, което доведе до допълнителни повреди в енергийната мрежа. Нападението в Харков се случва само часове след като по-рано през деня ракетен обстрел срути етажи от жилищна сграда в Салтовския район, отнемайки живота на двама цивилни и ранявайки десетки други, предадоха ТСН и epravda.com.ua.

Паралелно с офанзивата в Харков, силна експлозия разтърси и близкия областен център Суми. Според данни на Регионалната военна администрация, градът е бил атакуван с управляеми авиационни бомби (КАБ) и реактивни дронове. Взривът в Суми е нанесъл щети на граждански обекти и е предизвикал прекъсвания в комуникациите и водоснабдяването в Ковпаковския район. Спасителни екипи вече са на местата на инцидентите, като се изяснява точният брой на пострадалите граждани, информират 24tv.ua и svoboda.org.