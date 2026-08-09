Руска атака порази Харков, мощна експлозия в Суми

Ситуацията в Източна Украйна остава критична след поредица от нови въздушни удари. Местните власти съобщават за тежки поражения по ключови обекти.
Руската армия извърши целенасочена атака срещу критичен инфраструктурен обект в град Харков. По информация на кмета Игор Терехов, ударът е нанесен с безпилотни апарати по индустриалната зона на града, което доведе до допълнителни повреди в енергийната мрежа. Нападението в Харков се случва само часове след като по-рано през деня ракетен обстрел срути етажи от жилищна сграда в Салтовския район, отнемайки живота на двама цивилни и ранявайки десетки други, предадоха ТСН и epravda.com.ua.
Паралелно с офанзивата в Харков, силна експлозия разтърси и близкия областен център Суми. Според данни на Регионалната военна администрация, градът е бил атакуван с управляеми авиационни бомби (КАБ) и реактивни дронове. Взривът в Суми е нанесъл щети на граждански обекти и е предизвикал прекъсвания в комуникациите и водоснабдяването в Ковпаковския район. Спасителни екипи вече са на местата на инцидентите, като се изяснява точният брой на пострадалите граждани, информират 24tv.ua и svoboda.org.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 скоро някой фронт
20:48 09.08.2026
2 Пич
Е...... как така ще спечели войната Украйна?!
Коментиран от #5, #6, #21
20:48 09.08.2026
3 Владимир Путин, президент
Това е исторически Факт 👈😊
Коментиран от #14, #25
20:49 09.08.2026
4 Абе ,
Коментиран от #9
20:49 09.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 мощна експлозия...
Коментиран от #24
20:52 09.08.2026
8 Герге ,
20:53 09.08.2026
9 като задумкат и севернокорейците
До коментар #4 от "Абе ,":Ще е направо бегай-бегай
Коментиран от #15, #33
20:54 09.08.2026
10 нов вид подарък за фашисти
20:54 09.08.2026
11 Хубавите новини стават все повече
Коментиран от #17
20:55 09.08.2026
12 Копейки
Коментиран от #61
20:55 09.08.2026
13 Димяща ушанка
20:56 09.08.2026
14 фалшив ник
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Не са мръсни докато не ги разсърдиш. Фашистите убиха 22 милиона цивилни. Какво очакваха в отговор?
Коментиран от #18, #52
20:57 09.08.2026
15 Град Козлодуй
До коментар #9 от "като задумкат и севернокорейците":Така е приятел. От руснак и севернокореец войник не става, там е проблема.
Коментиран от #26
20:57 09.08.2026
16 Овчар
20:59 09.08.2026
17 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #11 от "Хубавите новини стават все повече":Скачането по площадите винаги има един и същ резултат В България дойде демокрацията В Украйна разрухата Разлика няма
20:59 09.08.2026
18 Миролюб Войнов, историк
До коментар #14 от "фалшив ник":"..Фашистите убиха 22 милиона цивилни.."
Напротив !!!
Германия искаше да спаси 140млн руснаци от Комунизма. Руските комунисти сами избиха не 22млн, а 30млн руски граждани. Гестапо ряпа да яде 😊
21:00 09.08.2026
19 Пак рускоезични жертви.
21:01 09.08.2026
20 Малееее
До коментар #5 от "Друсано русначе":Що си праззз...
21:04 09.08.2026
21 Пак аз
До коментар #2 от "Пич":Щото много си бит с мотика по главата.
Коментиран от #30
21:04 09.08.2026
22 Браво на руската армия
21:05 09.08.2026
23 Инна
Залужни заяви на среща на Дипломатическия клуб в Киев, че през 2026 г. украинските въоръжени сили са използвали почти всички оръжия, които в момента са на въоръжение в НАТО, срещу Русия.
„Ресурсът е изчерпан. Русия е намерила противодействие на всичко това“, подчерта бившият главнокомандващ.
Той отбеляза, че от оръжията на Алианса украинските военни не са използвали само ядрени оръжия, както и крилати ракети „Томахоук“ и изтребители F-35.
Военната доктрина на НАТО също е подложена на критики: според Залужни тя е на нивото от края на Втората световна война. Той каза, че редовно посещава командно-щабни учения на Алианса във Великобритания, защото те му позволяват да разбере културата и философията на воденето на война в страните от НАТО. Генералът смята, че организацията трябва да се промени и да разработи нови стандарти, за да отговори на реалните заплахи на съвременната война. Той също така предложи да се обмисли създаването на нов отбранителен съюз в Европа с участието на Украйна.
„Украйна се бори с Русия, без да е член на НАТО. Нека НАТО бъде честно дали е готова да се бори с Русия без опита на Украйна“, заключи Залужни.
21:07 09.08.2026
24 Механик
До коментар #7 от "мощна експлозия...":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
Коментиран от #36
21:08 09.08.2026
25 Механик
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Колкото и да ми се напъваш, руснаците ви цепнаха като на стар индианец петата.
Направиха ви смешковци, бе. Хихи.
Кво стана с 40-дневната наказателна работа срещу Русия бе? Нали Зели туй-онуй, ала-бала.. нещо там приказваше?
На шарени бръНбари ви направиха тия руснаци. Барабар с всичките натовски супер-дупер оръжия и натовските наемници. Хихи..
Як нацепвакис у тесний газакис-
акрополис, микрао!
Наверно изпиташ ти малко болакис,
оу микаро , микаро!
Коментиран от #34, #44
21:08 09.08.2026
26 Де ще стават нали
До коментар #15 от "Град Козлодуй":Ще питаш некой у САЩ как ги направиха на мармалад в корейската война
21:08 09.08.2026
27 Харков е рускоезичен
21:08 09.08.2026
28 Чайко
21:08 09.08.2026
29 Краят на ерата на Путин
Коментиран от #41, #42
21:09 09.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 az СВО Победа 81
Руснаците влязоха в Орехов, обкръжават часгите на ВСУ на север от Харков, напредват към Фобгополе.
Коментиран от #39, #47
21:10 09.08.2026
32 Няма какво да се лъжем
21:11 09.08.2026
33 Заслужаваш да те пратят в Северна Корея
До коментар #9 от "като задумкат и севернокорейците":да маршируваш, да ядеш ориз, и да благодариш на Великия вожд
Коментиран от #38
21:12 09.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Друсано русначе
До коментар #5 от "Друсано русначе":Ама руско русначе или киевско русначе?
21:14 09.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Не може сега
До коментар #33 от "Заслужаваш да те пратят в Северна Корея":сега им пращат украинки. По 3 робини и един роб украинец на човек
21:16 09.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Напред братушки до последния руснак
21:17 09.08.2026
41 А пък да знаеш след ерата на Путин
До коментар #29 от "Краят на ерата на Путин":Кво я чака Украйна...
Коментиран от #43, #49
21:17 09.08.2026
42 Съюзниците на Путин, които споменаваш
До коментар #29 от "Краят на ерата на Путин":Венецуела, най-богатата на петрол в света, уж социалистическа, но с елит, мафия, изнемогващ от мизерия народ; Иран, мракобесен ислямистки режим, какъвто не можем и да си представим, избиха хиляди протестиращи против властта не толкова отдавна. Такива съюзници са срам и позор.
21:18 09.08.2026
43 След ерата на Путин
До коментар #41 от "А пък да знаеш след ерата на Путин":Всички ще го плюят. Най-много подмазвачите му.
Коментиран от #57
21:19 09.08.2026
44 Русия ще изгуби тази война
До коментар #25 от "Механик":Колкото и да рипате русопутите.
Да пратиш милион,че и отгоре на смърт и да те направят смешен в една безмислена война.Украински дронове се разхождат из цялата Русия.
21:20 09.08.2026
45 МилУЕНЕ
21:22 09.08.2026
46 Много са интересни тея
21:25 09.08.2026
47 Чиниш ми се
До коментар #31 от "az СВО Победа 81":Дърт,закоравял минедчия.
21:25 09.08.2026
48 ВЕСЕЛЯК
Пламъците са до небесата, а вторичните детонации продължават по цяла нощ.
Който мадафакар му прилошее, може да заповяда в хотел Киефско Метро. Климатици няма, и вода няма, ама е по-безопасно.
Хихихи
21:25 09.08.2026
49 Най-тежко ще бъде за руснаците.
До коментар #41 от "А пък да знаеш след ерата на Путин":Не само след ерата на Путин, а и след ерите на още петима след него. В следващите 30 години няма да могат да се възстановят до предвоенното си положение, което между другото също беше зле. Русия е най-пострадалата от тази война. Уж се правеше на ловец, а стана жертва.
21:27 09.08.2026
50 Зевзека
Пламъците са до небесата, а черен дъжд вали безкрай.
Който мадафакар му прилошее, може да заповяда в хотел Сибир. Бензин няма, тоалетни няма, климатици няма, и вода няма, ама е по-безопасно.
Хихихи
Коментиран от #59
21:30 09.08.2026
51 Мъка ми е
21:31 09.08.2026
52 Историк
До коментар #14 от "фалшив ник":Руснаците са на първо място в света по даване на жертви във всички войни. Воюването не им силна страна. Какво е казал Сталин през ВСВ - Защо да пращаме срещу немците танкове, като имаме толкова много хора ! И пращал руски войници. Резултатът е ясен - 33 милиона убити руснаци и 6 милиона германци. Същата тактика и сега в Украйна, Путин праща руски войници срещу украинската артилерия. Същото съотношение на жертвите.
Коментиран от #53, #60
21:36 09.08.2026
53 Онзи
До коментар #52 от "Историк":Яркия дефицит на сиво вещество в мждуушието ти изисква оперативна намеса!
21:39 09.08.2026
54 Инна
Полетът им до границите на град Суми показва използването на дронове с фиксирано крило FPV или хибридни системи с точка на изстрелване, изместена по-близо до граничната зона. Това означава, че руската армия е значително по-близо до града, отколкото е общоприето.
Вече не става въпрос за изолирани удари, а за непрекъснато наблюдение.
Нещо повече, използват се голямо разнообразие от видове дронове. Те включват хеликоптери, включително дронове FPV, управлявани от изглед от първо лице, и безпилотни летателни апарати с фиксирано крило.
С приближаването на военновъздушните сили към Суми и засилването на присъствието си, блокадата на снабдяването на украинските въоръжени сили в и около града може да бъде доста успешна. А това – при определени обстоятелства – може да създаде предпоставки за освобождаването на Суми.
21:40 09.08.2026
55 след ерата на Путин
Коментиран от #56
21:40 09.08.2026
56 След ерата на Путин
До коментар #55 от "след ерата на Путин":Русия се превръща в Северна Корея 2.0. Това е най-тежкият сценарий за руснаците и изобщо за държавата като цяло. Дори процесите вече са в ход.
21:54 09.08.2026
57 След ерата на Путин
До коментар #43 от "След ерата на Путин":След ерата на Путин Китай си взима Сибир
21:55 09.08.2026
58 текезар
21:59 09.08.2026
59 Инна
До коментар #50 от "Зевзека":Нека се знае, че Сибир има три града с население над 1 милион:
Новосибирск - 1 637 266 души.
Основан през 1893 г.
Най-големият търговски, бизнес, културен, транспортен, образователен и научен център в Сибир.
Авеню „Академик Лаврентьева“, разположено в Академгородок в Новосибирск, е вписано в Книгата на рекордите на Гинес като „най-умната улица в света“. Това е така, защото в радиус от 2400 метра се намират приблизително двадесет научни института.
Красноярск - 1 211 756 души.
Основан през 1628 г.
Един от най-големите градове в Русия, най-големият икономически, образователен и културен център на Източен Сибир и шестият по население град в страната.
Красноярският музей на местната история е един от най-старите музеи в Далечния изток и Сибир.
Омск - 1 101 367 души.
Година на основаване: 1716 г.
Голям индустриален, културен и научен център на Сибир.
Омск се смята за един от най-слънчевите градове в Русия.
22:06 09.08.2026
60 ПсевдоИсторик
До коментар #52 от "Историк":Полша, Франция и половин Европа през ВСВ бяха победени за часове и дни!! САЩ не е воювала на собствена територия и могат само да мятат бомби и напалм по цивилно население! Така че не виждам как сравняваш брой загуби на СССР и останалите.. А великаБритания използва войски от Индия, Австралия и останалите си колонии..
22:45 09.08.2026
61 Ужассс
До коментар #12 от "Копейки":От безсилие само това ли успя да измъцаш? Само за участие и да те видят че си още жив.
03:09 10.08.2026