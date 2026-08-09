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Руска атака порази Харков, мощна експлозия в Суми
  Тема: Украйна

Руска атака порази Харков, мощна експлозия в Суми

9 Август, 2026 20:40, обновена 9 Август, 2026 20:46 2 289 61

  • харков-
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  • русия-
  • украйна

Нови удари срещу инфраструктурата на Украйна предизвикаха мащабни прекъсвания на тока

Руска атака порази Харков, мощна експлозия в Суми - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Източна Украйна остава критична след поредица от нови въздушни удари. Местните власти съобщават за тежки поражения по ключови обекти.

Руската армия извърши целенасочена атака срещу критичен инфраструктурен обект в град Харков. По информация на кмета Игор Терехов, ударът е нанесен с безпилотни апарати по индустриалната зона на града, което доведе до допълнителни повреди в енергийната мрежа. Нападението в Харков се случва само часове след като по-рано през деня ракетен обстрел срути етажи от жилищна сграда в Салтовския район, отнемайки живота на двама цивилни и ранявайки десетки други, предадоха ТСН и epravda.com.ua.

Паралелно с офанзивата в Харков, силна експлозия разтърси и близкия областен център Суми. Според данни на Регионалната военна администрация, градът е бил атакуван с управляеми авиационни бомби (КАБ) и реактивни дронове. Взривът в Суми е нанесъл щети на граждански обекти и е предизвикал прекъсвания в комуникациите и водоснабдяването в Ковпаковския район. Спасителни екипи вече са на местата на инцидентите, като се изяснява точният брой на пострадалите граждани, информират 24tv.ua и svoboda.org.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 скоро някой фронт

    24 13 Отговор
    ще включи задна с пулна газ

    20:48 09.08.2026

  • 2 Пич

    60 11 Отговор
    Ами добре! Значи вече съм много объркан! Русия обстрелва Украйна! А Украйна обстрелва България!!!
    Е...... как така ще спечели войната Украйна?!

    Коментиран от #5, #6, #21

    20:48 09.08.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    15 58 Отговор
    Руснаците сме по мрррръсни от фашисти !!!
    Това е исторически Факт 👈😊

    Коментиран от #14, #25

    20:49 09.08.2026

  • 4 Абе ,

    31 15 Отговор
    Мощни са , а като приехат и севернокорейците , ше стане мазало .. 😁

    Коментиран от #9

    20:49 09.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 мощна експлозия...

    31 10 Отговор
    Точно така. Стига с тези дрончета

    Коментиран от #24

    20:52 09.08.2026

  • 8 Герге ,

    4 9 Отговор
    Сакаш ядене ли ?

    20:53 09.08.2026

  • 9 като задумкат и севернокорейците

    24 11 Отговор

    До коментар #4 от "Абе ,":

    Ще е направо бегай-бегай

    Коментиран от #15, #33

    20:54 09.08.2026

  • 10 нов вид подарък за фашисти

    8 15 Отговор
    Способен да поразява цели на разстояние над 100 км, безпилотният апарат Kub-10ME беше изпратен на войските.

    20:54 09.08.2026

  • 11 Хубавите новини стават все повече

    34 13 Отговор
    Урки как сте празнувате ли

    Коментиран от #17

    20:55 09.08.2026

  • 12 Копейки

    12 37 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    Коментиран от #61

    20:55 09.08.2026

  • 13 Димяща ушанка

    13 25 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    20:56 09.08.2026

  • 14 фалшив ник

    35 8 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Не са мръсни докато не ги разсърдиш. Фашистите убиха 22 милиона цивилни. Какво очакваха в отговор?

    Коментиран от #18, #52

    20:57 09.08.2026

  • 15 Град Козлодуй

    11 38 Отговор

    До коментар #9 от "като задумкат и севернокорейците":

    Така е приятел. От руснак и севернокореец войник не става, там е проблема.

    Коментиран от #26

    20:57 09.08.2026

  • 16 Овчар

    45 8 Отговор
    Историята показва че всяка държава която играе по свирката на. Сащ е ограбвана и вкарвана в дълг за цял живот след което изоставяна..! Зеления трябваше да чете преди да стане съюзник с краварите , вече няма измъкване..!

    20:59 09.08.2026

  • 17 Дякон Унуфрий Араллампиев

    42 8 Отговор

    До коментар #11 от "Хубавите новини стават все повече":

    Скачането по площадите винаги има един и същ резултат В България дойде демокрацията В Украйна разрухата Разлика няма

    20:59 09.08.2026

  • 18 Миролюб Войнов, историк

    12 35 Отговор

    До коментар #14 от "фалшив ник":

    "..Фашистите убиха 22 милиона цивилни.."

    Напротив !!!
    Германия искаше да спаси 140млн руснаци от Комунизма. Руските комунисти сами избиха не 22млн, а 30млн руски граждани. Гестапо ряпа да яде 😊

    21:00 09.08.2026

  • 19 Пак рускоезични жертви.

    10 29 Отговор
    Путин вече е известен като ликвидатора на руснаци :))))

    21:01 09.08.2026

  • 20 Малееее

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "Друсано русначе":

    Що си праззз...

    21:04 09.08.2026

  • 21 Пак аз

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Щото много си бит с мотика по главата.

    Коментиран от #30

    21:04 09.08.2026

  • 22 Браво на руската армия

    20 11 Отговор
    Врага трябва да отстъпва докато бъде разбит напълно

    21:05 09.08.2026

  • 23 Инна

    12 10 Отговор
    Украинският посланик във Великобритания и бивш главнокомандващ на украинските въоръжени сили
    Залужни заяви на среща на Дипломатическия клуб в Киев, че през 2026 г. украинските въоръжени сили са използвали почти всички оръжия, които в момента са на въоръжение в НАТО, срещу Русия.

    „Ресурсът е изчерпан. Русия е намерила противодействие на всичко това“, подчерта бившият главнокомандващ.

    Той отбеляза, че от оръжията на Алианса украинските военни не са използвали само ядрени оръжия, както и крилати ракети „Томахоук“ и изтребители F-35.

    Военната доктрина на НАТО също е подложена на критики: според Залужни тя е на нивото от края на Втората световна война. Той каза, че редовно посещава командно-щабни учения на Алианса във Великобритания, защото те му позволяват да разбере културата и философията на воденето на война в страните от НАТО. Генералът смята, че организацията трябва да се промени и да разработи нови стандарти, за да отговори на реалните заплахи на съвременната война. Той също така предложи да се обмисли създаването на нов отбранителен съюз в Европа с участието на Украйна.

    „Украйна се бори с Русия, без да е член на НАТО. Нека НАТО бъде честно дали е готова да се бори с Русия без опита на Украйна“, заключи Залужни.

    21:07 09.08.2026

  • 24 Механик

    8 22 Отговор

    До коментар #7 от "мощна експлозия...":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #36

    21:08 09.08.2026

  • 25 Механик

    23 7 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Колкото и да ми се напъваш, руснаците ви цепнаха като на стар индианец петата.
    Направиха ви смешковци, бе. Хихи.
    Кво стана с 40-дневната наказателна работа срещу Русия бе? Нали Зели туй-онуй, ала-бала.. нещо там приказваше?
    На шарени бръНбари ви направиха тия руснаци. Барабар с всичките натовски супер-дупер оръжия и натовските наемници. Хихи..
    Як нацепвакис у тесний газакис-
    акрополис, микрао!
    Наверно изпиташ ти малко болакис,
    оу микаро , микаро!

    Коментиран от #34, #44

    21:08 09.08.2026

  • 26 Де ще стават нали

    14 5 Отговор

    До коментар #15 от "Град Козлодуй":

    Ще питаш некой у САЩ как ги направиха на мармалад в корейската война

    21:08 09.08.2026

  • 27 Харков е рускоезичен

    14 7 Отговор
    Най-сринати са рускоезичните градове в Украйна,

    21:08 09.08.2026

  • 28 Чайко

    9 7 Отговор
    Праща покани за погребения!!

    21:08 09.08.2026

  • 29 Краят на ерата на Путин

    9 23 Отговор
    "Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, бързо се разпадна под натиска на САЩ. "

    Коментиран от #41, #42

    21:09 09.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 az СВО Победа 81

    22 7 Отговор
    Ситуацията на няколко места е динамична.
    Руснаците влязоха в Орехов, обкръжават часгите на ВСУ на север от Харков, напредват към Фобгополе.

    Коментиран от #39, #47

    21:10 09.08.2026

  • 32 Няма какво да се лъжем

    21 6 Отговор
    Това е положението. Мина се на ново ниво и ще ставаме свидетели на все по мощни експлозии по Киев и хунтата .

    21:11 09.08.2026

  • 33 Заслужаваш да те пратят в Северна Корея

    6 11 Отговор

    До коментар #9 от "като задумкат и севернокорейците":

    да маршируваш, да ядеш ориз, и да благодариш на Великия вожд

    Коментиран от #38

    21:12 09.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Друсано русначе

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Друсано русначе":

    Ама руско русначе или киевско русначе?

    21:14 09.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Не може сега

    8 6 Отговор

    До коментар #33 от "Заслужаваш да те пратят в Северна Корея":

    сега им пращат украинки. По 3 робини и един роб украинец на човек

    21:16 09.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Напред братушки до последния руснак

    6 14 Отговор
    Бурни аплодисменти, викове „ура“ и „да живее от комунистическите престъпници русифили

    21:17 09.08.2026

  • 41 А пък да знаеш след ерата на Путин

    10 7 Отговор

    До коментар #29 от "Краят на ерата на Путин":

    Кво я чака Украйна...

    Коментиран от #43, #49

    21:17 09.08.2026

  • 42 Съюзниците на Путин, които споменаваш

    7 10 Отговор

    До коментар #29 от "Краят на ерата на Путин":

    Венецуела, най-богатата на петрол в света, уж социалистическа, но с елит, мафия, изнемогващ от мизерия народ; Иран, мракобесен ислямистки режим, какъвто не можем и да си представим, избиха хиляди протестиращи против властта не толкова отдавна. Такива съюзници са срам и позор.

    21:18 09.08.2026

  • 43 След ерата на Путин

    6 8 Отговор

    До коментар #41 от "А пък да знаеш след ерата на Путин":

    Всички ще го плюят. Най-много подмазвачите му.

    Коментиран от #57

    21:19 09.08.2026

  • 44 Русия ще изгуби тази война

    8 14 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    Колкото и да рипате русопутите.
    Да пратиш милион,че и отгоре на смърт и да те направят смешен в една безмислена война.Украински дронове се разхождат из цялата Русия.

    21:20 09.08.2026

  • 45 МилУЕНЕ

    7 1 Отговор
    хаххахаха Милуене по полека ве4е къл4ите кълки на босфора аххахаххааа

    21:22 09.08.2026

  • 46 Много са интересни тея

    6 6 Отговор
    управляемите авиационни бомби (КАБ). Как висят на едно место като балон а тежат тонове

    21:25 09.08.2026

  • 47 Чиниш ми се

    8 5 Отговор

    До коментар #31 от "az СВО Победа 81":

    Дърт,закоравял минедчия.

    21:25 09.08.2026

  • 48 ВЕСЕЛЯК

    13 7 Отговор
    Бангаранга форевър в Ню Кийффф!!
    Пламъците са до небесата, а вторичните детонации продължават по цяла нощ.
    Който мадафакар му прилошее, може да заповяда в хотел Киефско Метро. Климатици няма, и вода няма, ама е по-безопасно.
    Хихихи

    21:25 09.08.2026

  • 49 Най-тежко ще бъде за руснаците.

    6 13 Отговор

    До коментар #41 от "А пък да знаеш след ерата на Путин":

    Не само след ерата на Путин, а и след ерите на още петима след него. В следващите 30 години няма да могат да се възстановят до предвоенното си положение, което между другото също беше зле. Русия е най-пострадалата от тази война. Уж се правеше на ловец, а стана жертва.

    21:27 09.08.2026

  • 50 Зевзека

    6 12 Отговор
    Бангаранга форевър в Санкт Петербург!!
    Пламъците са до небесата, а черен дъжд вали безкрай.
    Който мадафакар му прилошее, може да заповяда в хотел Сибир. Бензин няма, тоалетни няма, климатици няма, и вода няма, ама е по-безопасно.
    Хихихи

    Коментиран от #59

    21:30 09.08.2026

  • 51 Мъка ми е

    9 6 Отговор
    НЕ уважаеми дами и господа урко почитатели, съмнявам се че имате достатъчно мозък да осъзнаете че ще дойде момент в който ще ви бъде напомнено за написаното от вас! Но както се движат нещата този момент наближава!

    21:31 09.08.2026

  • 52 Историк

    6 13 Отговор

    До коментар #14 от "фалшив ник":

    Руснаците са на първо място в света по даване на жертви във всички войни. Воюването не им силна страна. Какво е казал Сталин през ВСВ - Защо да пращаме срещу немците танкове, като имаме толкова много хора ! И пращал руски войници. Резултатът е ясен - 33 милиона убити руснаци и 6 милиона германци. Същата тактика и сега в Украйна, Путин праща руски войници срещу украинската артилерия. Същото съотношение на жертвите.

    Коментиран от #53, #60

    21:36 09.08.2026

  • 53 Онзи

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Историк":

    Яркия дефицит на сиво вещество в мждуушието ти изисква оперативна намеса!

    21:39 09.08.2026

  • 54 Инна

    9 5 Отговор
    Руската страна продължава систематично да нанася ответни удари срещу вражески военни цели. Руското Министерство на отбраната съобщи, че екипажи на щурмови дронове „Геран“ са нанесли удари по петролнодобивни съоръжения в Ахтирски район на Сумска област, които са участвали в осигуряването на транспортна логистика за украинските въоръжени сили.

    Полетът им до границите на град Суми показва използването на дронове с фиксирано крило FPV или хибридни системи с точка на изстрелване, изместена по-близо до граничната зона. Това означава, че руската армия е значително по-близо до града, отколкото е общоприето.

    Вече не става въпрос за изолирани удари, а за непрекъснато наблюдение.

    Нещо повече, използват се голямо разнообразие от видове дронове. Те включват хеликоптери, включително дронове FPV, управлявани от изглед от първо лице, и безпилотни летателни апарати с фиксирано крило.

    С приближаването на военновъздушните сили към Суми и засилването на присъствието си, блокадата на снабдяването на украинските въоръжени сили в и около града може да бъде доста успешна. А това – при определени обстоятелства – може да създаде предпоставки за освобождаването на Суми.

    21:40 09.08.2026

  • 55 след ерата на Путин

    9 5 Отговор
    Няма да е такъв добряк като Путин! И тогава вече ще е действителен погром за Украйна

    Коментиран от #56

    21:40 09.08.2026

  • 56 След ерата на Путин

    4 5 Отговор

    До коментар #55 от "след ерата на Путин":

    Русия се превръща в Северна Корея 2.0. Това е най-тежкият сценарий за руснаците и изобщо за държавата като цяло. Дори процесите вече са в ход.

    21:54 09.08.2026

  • 57 След ерата на Путин

    5 5 Отговор

    До коментар #43 от "След ерата на Путин":

    След ерата на Путин Китай си взима Сибир

    21:55 09.08.2026

  • 58 текезар

    5 6 Отговор
    Някъв любопитен мужчинa в Курск видял няква кутия и я гушнал. Сега му липсват две ръце и крайник. Спакойна, вaтянки! Путин ще подсигури за всички бaшибозуци евтини дървени крайници! В Сибир живеят много чамови 🌲 дървета! Матpял есть!

    21:59 09.08.2026

  • 59 Инна

    10 2 Отговор

    До коментар #50 от "Зевзека":

    Нека се знае, че Сибир има три града с население над 1 милион:

    Новосибирск - 1 637 266 души.
    Основан през 1893 г.
    Най-големият търговски, бизнес, културен, транспортен, образователен и научен център в Сибир.

    Авеню „Академик Лаврентьева“, разположено в Академгородок в Новосибирск, е вписано в Книгата на рекордите на Гинес като „най-умната улица в света“. Това е така, защото в радиус от 2400 метра се намират приблизително двадесет научни института.

    Красноярск - 1 211 756 души.
    Основан през 1628 г.
    Един от най-големите градове в Русия, най-големият икономически, образователен и културен център на Източен Сибир и шестият по население град в страната.
    Красноярският музей на местната история е един от най-старите музеи в Далечния изток и Сибир.

    Омск - 1 101 367 души.
    Година на основаване: 1716 г.
    Голям индустриален, културен и научен център на Сибир.
    Омск се смята за един от най-слънчевите градове в Русия.

    22:06 09.08.2026

  • 60 ПсевдоИсторик

    6 1 Отговор

    До коментар #52 от "Историк":

    Полша, Франция и половин Европа през ВСВ бяха победени за часове и дни!! САЩ не е воювала на собствена територия и могат само да мятат бомби и напалм по цивилно население! Така че не виждам как сравняваш брой загуби на СССР и останалите.. А великаБритания използва войски от Индия, Австралия и останалите си колонии..

    22:45 09.08.2026

  • 61 Ужассс

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Копейки":

    От безсилие само това ли успя да измъцаш? Само за участие и да те видят че си още жив.

    03:09 10.08.2026

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