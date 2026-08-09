Новини
Спорт »
Световен футбол »
Борусия Дортмунд шокира Арсенал с триумф на "Емирейтс"

Борусия Дортмунд шокира Арсенал с триумф на "Емирейтс"

9 Август, 2026 18:37 942 0

  • борусия дортмунд-
  • арсенал-
  • трофея-
  • emirates cup 2026-
  • турнир-
  • футбол

Германците грабнаха "Emirates Cup 2026" след голов спектакъл в Лондон

Борусия Дортмунд шокира Арсенал с триумф на "Емирейтс" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Борусия Дортмунд поднесе истинска изненада, като надделя над домакините от Арсенал с 3:2 и вдигна трофея от престижния "Emirates Cup 2026". Традиционният предсезонен турнир, организиран от лондончани, се превърна в арена на младежки талант и неочаквани обрати.

Още в началото на срещата 18-годишният италиански диамант Самуел Инасио даде тон на събитията, разписвайки се в 7-ата минута и хвърляйки в екстаз гостуващите фенове.

Само 22 минути по-късно новото попълнение на "жълто-черните" – гръцкият суперталант Константинос Карецас, който пристигна от Генк преди броени дни, удвои преднината на германците с хладнокръвен завършек.

След почивката "артилеристите" показаха характер и върнаха интригата чрез младия Итън Нуанери, който намали резултата в 54-ата минута след прецизен пас от новото попълнение Христос Цолис – сънародник на Карецас.

Радостта на домакините обаче бе кратка – френският талант Жоан Гаду възстанови аванса на Борусия само четири минути по-късно.

В 62-ата минута шведският нападател Виктор Гьокереш реализира дузпа и оформи крайното 3:2, но въпреки финалния натиск на Арсенал, германският гранд удържа победата и триумфира на английска земя.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове