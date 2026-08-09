Борусия Дортмунд шокира Арсенал с триумф на "Емирейтс"

Борусия Дортмунд поднесе истинска изненада, като надделя над домакините от Арсенал с 3:2 и вдигна трофея от престижния "Emirates Cup 2026". Традиционният предсезонен турнир, организиран от лондончани, се превърна в арена на младежки талант и неочаквани обрати.

Още в началото на срещата 18-годишният италиански диамант Самуел Инасио даде тон на събитията, разписвайки се в 7-ата минута и хвърляйки в екстаз гостуващите фенове.

Само 22 минути по-късно новото попълнение на "жълто-черните" – гръцкият суперталант Константинос Карецас, който пристигна от Генк преди броени дни, удвои преднината на германците с хладнокръвен завършек.

След почивката "артилеристите" показаха характер и върнаха интригата чрез младия Итън Нуанери, който намали резултата в 54-ата минута след прецизен пас от новото попълнение Христос Цолис – сънародник на Карецас.

Радостта на домакините обаче бе кратка – френският талант Жоан Гаду възстанови аванса на Борусия само четири минути по-късно.

В 62-ата минута шведският нападател Виктор Гьокереш реализира дузпа и оформи крайното 3:2, но въпреки финалния натиск на Арсенал, германският гранд удържа победата и триумфира на английска земя.