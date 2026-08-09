Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Изабелла Шиникова стана вицешампионка в Оуренсе

Изабелла Шиникова стана вицешампионка в Оуренсе

9 Август, 2026 18:08 702 1

  • изабелла шиникова-
  • вицешампионка-
  • тенис-
  • турнира-
  • w75-
  • оуренсе-
  • испания

34-годишната българка отстъпи във финалната среща пред Соня Жиенбаева

Изабелла Шиникова стана вицешампионка в Оуренсе - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Изабелла Шиникова стана вицешампионка на сингъл на тенис турнира W75 на твърда настилка в Оуренсе (Испания) с награден фонд 60 хиляди долара.

34-годишната българка отстъпи във финалната среща пред Соня Жиенбаева (Казахстан) с 6:7(2), 6:3, 1:6 след час и 51 минути игра.


Шиникова изостана с 2:5 в първия сет, но показа характер и успя да изравни резултата при 5:5. Сетът беше решен в тайбрек, в който казахстанката се наложи със 7:2 точки.

Във втората част българката направи решителен пробив за 4:2 и успя да запази преднината си до края, за да спечели с 6:3 и да изравни резултата в сетовете.

В решителната трета част Шиникова изостана с 0:5 и въпреки усилията си не успя да осъществи нов обрат, като загуби сета с 1:6.


Преди финала Шиникова постигна четири поредни победи в турнира, като на четвъртфиналите елиминира водачката в схемата и бивша №59 в световната ранглиста Греет Минен (Белгия).


Изабелла Шиникова има 27 спечелени титли на сингъл в турнирите от веригата World Tennis Tour. Последните си три трофея българката завоюва през миналата година в Шарм ел Шейх (Египет).


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    18:10 09.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове