Ниското ниво на Дунав се отразява и на туризма във вътрешността

Хидрологичната обстановка в българския участък на река Дунав продължава да е усложнена заради трайно ниските водни нива на реката. Спирането на круизните кораби повлия негативно и на туризма във вътрешността на страната.

Ситуацията се отразява и във Велико Търново. Димитър Нешев е потомствен майстор грънчар. От години изработва съдове от прочутата царска керамика на средновековния Търновград, които предлага в дюкяна си на Самоводската чаршия. От юни обаче групи с чуждестранни туристи липсват.

„В момента, особено като ги няма круизните, и на чаршията няма никой, все едно че е януари месец! Ами април и май беше добре, може би заради великденски и гергьовденски празници, добре започна сезонът, а стана вече месец и половина – бомба е, няма никой!“, казва Димитър Нешев, майстор грънчар пред БТВ.

Туристите от Америка, Нова Зеландия и Канада, които пътуват с круизи, традиционно посещават и Велико Търново. Занаятчиите отчитат спад в търговията заради липсата на чужденци.

„Това лято като цяло е доста слабо. На река Дунав е доста ниско нивото. Спират групи, които целогодишно вървят по реката, но за съжаление тази година нивото е доста ниско“, посочва Златомир Стойчев, дърворезбар.

Туристическите програми и посещения на културно-исторически обекти също се отменят.

„Съответно от една седмица назад графиците започнаха да се канселират. Големите ни туроператори, които работят с големи кораби, канселират заявките, пътуванията“, казва Борислав Йорданов от Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“.

Според общинската туристическа агенция с 50% е спаднал броят на чуждестранните туристи във Велико Търново. Отчита се и сериозен отлив на румънци, а като други негативни фактори се посочват влизането в еврозоната, инфлацията и наличието на спекула при цените.