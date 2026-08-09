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Ниското ниво на Дунав се отразява и на туризма във вътрешността

Ниското ниво на Дунав се отразява и на туризма във вътрешността

9 Август, 2026 20:38 1 405 23

  • ниво-
  • дунав-
  • туризъм

Туристите от Америка, Нова Зеландия и Канада, които пътуват с круизи, традиционно посещават и Велико Търново. Занаятчиите отчитат спад в търговията заради липсата на чужденци

Ниското ниво на Дунав се отразява и на туризма във вътрешността - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хидрологичната обстановка в българския участък на река Дунав продължава да е усложнена заради трайно ниските водни нива на реката. Спирането на круизните кораби повлия негативно и на туризма във вътрешността на страната.

Ситуацията се отразява и във Велико Търново. Димитър Нешев е потомствен майстор грънчар. От години изработва съдове от прочутата царска керамика на средновековния Търновград, които предлага в дюкяна си на Самоводската чаршия. От юни обаче групи с чуждестранни туристи липсват.

„В момента, особено като ги няма круизните, и на чаршията няма никой, все едно че е януари месец! Ами април и май беше добре, може би заради великденски и гергьовденски празници, добре започна сезонът, а стана вече месец и половина – бомба е, няма никой!“, казва Димитър Нешев, майстор грънчар пред БТВ.

Туристите от Америка, Нова Зеландия и Канада, които пътуват с круизи, традиционно посещават и Велико Търново. Занаятчиите отчитат спад в търговията заради липсата на чужденци.

„Това лято като цяло е доста слабо. На река Дунав е доста ниско нивото. Спират групи, които целогодишно вървят по реката, но за съжаление тази година нивото е доста ниско“, посочва Златомир Стойчев, дърворезбар.

Туристическите програми и посещения на културно-исторически обекти също се отменят.

„Съответно от една седмица назад графиците започнаха да се канселират. Големите ни туроператори, които работят с големи кораби, канселират заявките, пътуванията“, казва Борислав Йорданов от Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“.

Според общинската туристическа агенция с 50% е спаднал броят на чуждестранните туристи във Велико Търново. Отчита се и сериозен отлив на румънци, а като други негативни фактори се посочват влизането в еврозоната, инфлацията и наличието на спекула при цените.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 али баба бегов

    24 1 Отговор
    не смогвам да бъркам таратори от скъпите

    Коментиран от #17

    20:47 09.08.2026

  • 2 Друпи

    17 1 Отговор
    Бойко още ремонтира моста, а водата пресъхна и стана сухопътна граница.

    Коментиран от #13

    20:49 09.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Каква хубава магистрала

    11 1 Отговор
    става.

    Коментиран от #12

    20:58 09.08.2026

  • 5 Kaлпазанин

    9 1 Отговор
    Та боклуците някой ще се сети ли да поизчисти та да
    Дойдат още.повече туристи

    21:19 09.08.2026

  • 6 Някой идиот няма ли

    18 0 Отговор
    да се сети че точно сега е момента за драгиране на речното дъно. 10 булдозера и да се направи. Или ще чакат пак да се наводни и да е 100 пъти по скъпо . То бива бива олигофрени ама чак толкова не бива. Отделно това е речен пясък, пари струва ....туризма вика във вътрешността..
    Олееее.....

    Коментиран от #9

    21:22 09.08.2026

  • 7 Някакъв македонец

    11 0 Отговор
    Е открил цървулите на Александър Велики край Русе. Не го пускайте да ги изнесе

    Коментиран от #8

    21:32 09.08.2026

  • 8 Така е били са с дисплей

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Някакъв македонец":

    и батерията още е работила защото е била македонска!

    21:49 09.08.2026

  • 9 Тъпанари

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някой идиот няма ли":

    От общината! Какво е това драгиране? Не сме чували + това сме
    на почивка до 12-ти септември.Като се върнем на работа смятаме да вдигнем нивото като пуснем фекалните води в Дунава.

    Коментиран от #10

    21:59 09.08.2026

  • 10 По важното е Йотова да маа гащи

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Тъпанари":

    А Радев да дрънка глупости за дрона

    22:02 09.08.2026

  • 11 Сребърния Сърфист

    2 1 Отговор
    Стига рева ,грънчарю ,инвестирай в SUP ове и туристите напрао от Дунава през Янтра щи идват на САПове ,вм ши гребат ,ем щи плащат наем ,ем някой грънци грънци ша купят ,ем и таратор може да им сервираш по 18евро и 50

    00:05 10.08.2026

  • 12 Текето

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Каква хубава магистрала":

    Или летище ,международно ...Русе ,ТурнуМагурели

    00:07 10.08.2026

  • 13 Глюпи

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Друпи":

    Радев каза че опозицията са виновни ... 🤭

    00:19 10.08.2026

  • 14 Гладен митничар от Павликени

    2 1 Отговор
    Сега е момента да се строи на първа линия! После ако се качи водата - правиш митница!

    00:38 10.08.2026

  • 15 Град Лом

    1 1 Отговор
    Абе оня Козлодуйския , скочи ли да се удави у барата ?

    Коментиран от #20

    00:40 10.08.2026

  • 16 Страшна работа ей

    4 0 Отговор
    Липсата на круизните кораби се отразявало на грънчарството в Търново. .... потресаваща новина пичове.

    Коментиран от #18

    00:41 10.08.2026

  • 17 Ми що не минават по Янтра ?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "али баба бегов":

    Хем по - близо до Търново !

    01:12 10.08.2026

  • 18 Опитният търговец

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Страшна работа ей":

    винаги има стабилно обяснение , защо не му върви.

    Коментиран от #19

    01:15 10.08.2026

  • 19 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Опитният търговец":

    Природно бедствие, като градушката за земеделците един вид. Дайте някой лев помощ ... евро де. И като нищо от ЕК могат да решат да го направят

    01:21 10.08.2026

  • 20 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Град Лом":

    Скочил ама нямало вода и си ударил само простстаТиква

    01:24 10.08.2026

  • 21 Количествен Логист

    0 0 Отговор
    Е хуу ама де е рибата? Кат няя в0да не тряя ли да се лови риба с шепи?
    За едни приятели, дето напрайха луди пари след градушка питам...

    01:29 10.08.2026

  • 22 Пустиня(к)

    0 1 Отговор
    Не знам за вазе, ние тука си ловиме риба у Дунава. Дако да е паднал, ма дава.

    01:33 10.08.2026

  • 23 То бива просто но не чак толкова!!!

    0 1 Отговор
    Отрицателен фактор за намаление на западните туристи в България е и Еврозоната...ПО-ГОЛЯМА ГЛУПОСТ НЕ СЪМ СРЕЩАЛ в брътвежите на журналята!

    01:34 10.08.2026

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