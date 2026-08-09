Ниското ниво на Дунав се отразява и на туризма във вътрешността

Хидрологичната обстановка в българския участък на река Дунав продължава да е усложнена заради трайно ниските водни нива на реката. Спирането на круизните кораби повлия негативно и на туризма във вътрешността на страната.
Ситуацията се отразява и във Велико Търново. Димитър Нешев е потомствен майстор грънчар. От години изработва съдове от прочутата царска керамика на средновековния Търновград, които предлага в дюкяна си на Самоводската чаршия. От юни обаче групи с чуждестранни туристи липсват.
„В момента, особено като ги няма круизните, и на чаршията няма никой, все едно че е януари месец! Ами април и май беше добре, може би заради великденски и гергьовденски празници, добре започна сезонът, а стана вече месец и половина – бомба е, няма никой!“, казва Димитър Нешев, майстор грънчар пред БТВ.
Туристите от Америка, Нова Зеландия и Канада, които пътуват с круизи, традиционно посещават и Велико Търново. Занаятчиите отчитат спад в търговията заради липсата на чужденци.
„Това лято като цяло е доста слабо. На река Дунав е доста ниско нивото. Спират групи, които целогодишно вървят по реката, но за съжаление тази година нивото е доста ниско“, посочва Златомир Стойчев, дърворезбар.
Туристическите програми и посещения на културно-исторически обекти също се отменят.
„Съответно от една седмица назад графиците започнаха да се канселират. Големите ни туроператори, които работят с големи кораби, канселират заявките, пътуванията“, казва Борислав Йорданов от Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“.
Според общинската туристическа агенция с 50% е спаднал броят на чуждестранните туристи във Велико Търново. Отчита се и сериозен отлив на румънци, а като други негативни фактори се посочват влизането в еврозоната, инфлацията и наличието на спекула при цените.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 али баба бегов
Коментиран от #17
20:47 09.08.2026
2 Друпи
Коментиран от #13
20:49 09.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Каква хубава магистрала
Коментиран от #12
20:58 09.08.2026
5 Kaлпазанин
Дойдат още.повече туристи
21:19 09.08.2026
6 Някой идиот няма ли
Олееее.....
Коментиран от #9
21:22 09.08.2026
7 Някакъв македонец
Коментиран от #8
21:32 09.08.2026
8 Така е били са с дисплей
До коментар #7 от "Някакъв македонец":и батерията още е работила защото е била македонска!
21:49 09.08.2026
9 Тъпанари
До коментар #6 от "Някой идиот няма ли":От общината! Какво е това драгиране? Не сме чували + това сме
на почивка до 12-ти септември.Като се върнем на работа смятаме да вдигнем нивото като пуснем фекалните води в Дунава.
Коментиран от #10
21:59 09.08.2026
10 По важното е Йотова да маа гащи
До коментар #9 от "Тъпанари":А Радев да дрънка глупости за дрона
22:02 09.08.2026
11 Сребърния Сърфист
00:05 10.08.2026
12 Текето
До коментар #4 от "Каква хубава магистрала":Или летище ,международно ...Русе ,ТурнуМагурели
00:07 10.08.2026
13 Глюпи
До коментар #2 от "Друпи":Радев каза че опозицията са виновни ... 🤭
00:19 10.08.2026
14 Гладен митничар от Павликени
00:38 10.08.2026
15 Град Лом
Коментиран от #20
00:40 10.08.2026
16 Страшна работа ей
Коментиран от #18
00:41 10.08.2026
17 Ми що не минават по Янтра ?
До коментар #1 от "али баба бегов":Хем по - близо до Търново !
01:12 10.08.2026
18 Опитният търговец
До коментар #16 от "Страшна работа ей":винаги има стабилно обяснение , защо не му върви.
Коментиран от #19
01:15 10.08.2026
19 Така е
До коментар #18 от "Опитният търговец":Природно бедствие, като градушката за земеделците един вид. Дайте някой лев помощ ... евро де. И като нищо от ЕК могат да решат да го направят
01:21 10.08.2026
20 Ха ха ха
До коментар #15 от "Град Лом":Скочил ама нямало вода и си ударил само простстаТиква
01:24 10.08.2026
21 Количествен Логист
За едни приятели, дето напрайха луди пари след градушка питам...
01:29 10.08.2026
22 Пустиня(к)
01:33 10.08.2026
23 То бива просто но не чак толкова!!!
01:34 10.08.2026