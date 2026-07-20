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Доналд Тръмп с неловко поведение при награждаването на Испания след световния финал

Доналд Тръмп с неловко поведение при награждаването на Испания след световния финал

20 Юли, 2026 09:38 2 297 14

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  • световен финал

Американският президент отново предизвика смут по време на церемонията, оставяйки ФИФА и испанските шампиони в неловка ситуация

Доналд Тръмп с неловко поведение при награждаването на Испания след световния финал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вечерта на стадион „МетЛайф“ трябваше да бъде изцяло посветена на героите от Испания, които с минимална победа над Аржентина (1:0) завоюваха световната титла. Вместо това, прожекторите неочаквано се насочиха към Доналд Тръмп, който се оказа в центъра на поредица от смущаващи моменти по време на награждаването.

По предварителен сценарий, президентът на САЩ трябваше да връчи трофея на новите световни шампиони, придружаван от президента на ФИФА Джани Инфантино. Всичко започна по план – Тръмп и Инфантино заедно поднесоха купата на капитана на „Ла Фурия Роха“ Родри. Но вместо да се оттегли след официалната част, американският държавен глава остана на сцената, видимо объркан и неориентиран.

Докато Инфантино дискретно се отдръпна, Тръмп продължи да разговаря с испанските футболисти, първо с Гави, после с Родри. Капитанът на Испания деликатно му подсказа да се отдръпне, но Тръмп не разчете жеста и остана сред празнуващите. Ситуацията стана още по-неудобна, когато Инфантино се върна на сцената, за да го упъти къде да застане.

Любопитно е, че това не е първият подобен гаф на Доналд Тръмп. Само година по-рано, след финала на Световното клубно първенство между Челси и ПСЖ, той отново остана на сцената по време на вдигането на трофея, въпреки протоколните указания на ФИФА.

В крайна сметка, Родри вдигна купата, заобиколен не само от своите съотборници и треньора Луис де ла Фуенте, но и от двамата президенти – на ФИФА и на САЩ. За съжаление, вместо да се говори само за испанския успех, социалните мрежи и медиите се изпълниха с коментари за неловката ситуация, в която Доналд Тръмп отново се оказа главно действащо лице.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    35 1 Отговор
    Аве, щом не размаха и заскача с купата пак добре, честно казано това очаквах🤣

    Коментиран от #13

    09:41 20.07.2026

  • 2 Тръмп

    24 0 Отговор
    Чакам си медала бе!

    09:46 20.07.2026

  • 3 Чума

    20 4 Отговор
    Объркан, колко да е побъркан!? Не чак толкова, колкото Бай Дън! Испания омъсти за всички ощетени преди нея отбори!

    09:47 20.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    26 1 Отговор
    Сигурно е нахокал испанците че не помагат срещу Иран като българите.

    09:47 20.07.2026

  • 5 Гост

    16 0 Отговор
    Краварска му работа!

    09:48 20.07.2026

  • 6 Дедодонки

    24 0 Отговор
    Щом не отнесе купата за себе си, значи все пак хапчетата действат

    09:57 20.07.2026

  • 7 юса е домакин на мондиал 2026 а ги

    5 1 Отговор
    обвиниха вчера в мрежата че роналдо, меси и фифа са мафия . с тея високи цени и претъпкани стадиони явно са на добра печалба . няма много българи отишли да погледат мачове и върнали се с сувенири и снимки . никой не вярваше аржентина да е новия световен шампион . но европейския футбол беше лош с изключение на испания . и юса не отидоха по напред . просто нямаха добър футбол . коментаторът ни обърка 2 продължение с 1 продължение . динамичен мач . късно свърши . това беше . измориха се .

    10:00 20.07.2026

  • 8 БеГемот

    10 1 Отговор
    Абе как не схващате ... човека иска всички купи и награди щото е номер едно...

    10:03 20.07.2026

  • 9 Няма

    11 0 Отговор
    Такъв нарцисист, да е там той в кадъра.

    10:08 20.07.2026

  • 10 Aлфа Вълкът

    6 1 Отговор
    Чакай да върна награждаването да видя как плаче ВАРжентина. 🤗

    10:08 20.07.2026

  • 11 Има

    4 1 Отговор
    Разлика от объркан и побъркан, нито объркан беше, нито дезориентиран.

    10:12 20.07.2026

  • 12 Ха-ха

    8 1 Отговор
    Трябваше на него да му връчат купата, не на някакви там испанци. Световни шампиони били.

    10:19 20.07.2026

  • 13 Ще има и още

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цъцъ":

    Ако беше по-млад със сигурност щеше да го направи. Но самото заглавие подсказва - неадекватно поведение на общо взето неориентиран възрастен човек. В този случай можем да се посмеем и да поразсъждаваме докъде води тежкия нарцисизъм.
    Проблемът е че в момента всички плащаме тежка инфлационна цена за същата тази неадекватност и нарцисизъм, поне се радваме че не плащаме и с живот щото при някои и това се случва...

    10:22 20.07.2026

  • 14 Край

    5 1 Отговор
    Каубойските ботуши на масата, дъвката и наглостта са им присъщи

    10:23 20.07.2026

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