Доналд Тръмп с неловко поведение при награждаването на Испания след световния финал

Вечерта на стадион „МетЛайф“ трябваше да бъде изцяло посветена на героите от Испания, които с минимална победа над Аржентина (1:0) завоюваха световната титла. Вместо това, прожекторите неочаквано се насочиха към Доналд Тръмп, който се оказа в центъра на поредица от смущаващи моменти по време на награждаването.

По предварителен сценарий, президентът на САЩ трябваше да връчи трофея на новите световни шампиони, придружаван от президента на ФИФА Джани Инфантино. Всичко започна по план – Тръмп и Инфантино заедно поднесоха купата на капитана на „Ла Фурия Роха“ Родри. Но вместо да се оттегли след официалната част, американският държавен глава остана на сцената, видимо объркан и неориентиран.

Докато Инфантино дискретно се отдръпна, Тръмп продължи да разговаря с испанските футболисти, първо с Гави, после с Родри. Капитанът на Испания деликатно му подсказа да се отдръпне, но Тръмп не разчете жеста и остана сред празнуващите. Ситуацията стана още по-неудобна, когато Инфантино се върна на сцената, за да го упъти къде да застане.

Любопитно е, че това не е първият подобен гаф на Доналд Тръмп. Само година по-рано, след финала на Световното клубно първенство между Челси и ПСЖ, той отново остана на сцената по време на вдигането на трофея, въпреки протоколните указания на ФИФА.

В крайна сметка, Родри вдигна купата, заобиколен не само от своите съотборници и треньора Луис де ла Фуенте, но и от двамата президенти – на ФИФА и на САЩ. За съжаление, вместо да се говори само за испанския успех, социалните мрежи и медиите се изпълниха с коментари за неловката ситуация, в която Доналд Тръмп отново се оказа главно действащо лице.

No surprise Trump didn’t want to leave the stage. Love how Rodri trying to shoo him off. Even Infantino couldn’t get him off 😂 pic.twitter.com/HnKsY5WoqI — Rohit Vadher (@RohitVadher_) July 19, 2026